Власти Карачаево-Черкесии выделили семьям погибших полицейских по миллиону рублей

23 апреля 2024, 07:12

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Материальную помощь семьям сотрудников полиции, которые погибли при нападения в Карачаевске, окажут местные власти. Они получат по миллиону рублей.

Как писал "Кавказский узел", нападение на полицейских было совершено около полуночи в ночь на 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске, когда они выполняли обход территории. Неизвестные открыли по ним стрельбу, а затем похитили их табельное оружие. В результате нападения погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, еще один полицейский был доставлен в больницу с ранениями. По подозрению в нападении объявлены в розыск четверо жителей Карачаево-Черкесии.

Глава КЧР Рашид Темрезов вчера, 22 апреля, подписал указ об оказании единовременной материальной помощи "в связи трагическим событием, произошедшим на территории Карачаевска". Семьи погибших сотрудников отдела МВД РФ "Карачаевский" получат от местных властей по одному миллиону рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.

Раненный при нападении сотрудник, в свою очередь, также получит единовременную помощь - 300 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что этот вооруженный инцидент в Карачаево-Черкесии стал первым за два с половиной года. Ему предшествовала контртеррористическая операция, проведенная в этом же районе 26 ноября 2021 года, когда были убиты два предполагаемых боевика.

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