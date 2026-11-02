Жильцы университетского общежития в Нальчике вновь пожаловались на угрозы выселения

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Руководство Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета пригласило к себе жильцов общежития, у которых заканчивается срок регистрации, и заявило, что в ближайшее время они будут принудительно выселены, заявили жильцы в видеообращении.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта стало известно, что бывшие сотрудники Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (КБГАУ), опасающиеся выселения из служебного жилья в Нальчике, сочли формальным ответ представителей вуза на их претензии. Они предложили создать комиссию для совместной оценки законности каждого случая выселения. Кабардино-Балкарский правозащитный центр призвал главу республики Казбека Кокова повлиять на руководство университета и не допустить выселения бывших сотрудников вуза из общежития. На встрече с выселяемыми жильцами общежития Аграрного университета в Нальчике глава республиканского Следкома заверил, что их права не будут нарушены. Однако в марте жильцы пожаловались, что им так и не предоставили возможность пользоваться коротко дорогой для выхода на территорию.

21 февраля жильцы общежития КБГАУ пожаловались властям республики и России на требования о выселении. Они заявили, что сами содержат здание, своими силами сделали капитальный ремонт, но получили уведомления об освобождении жилья, а встречи с ректором результатов не дали. Представители КБГАУ возразили, что руководство агроуниверситета не принуждает бывших сотрудников выселяться из общежития, а лишь выясняет основания их проживания там. Информация о перекрытии калитки и ворот не соответствует действительности, так как в 100 метрах стоит пункт пропуска, пояснили в вузе.

Жильцы общежития Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета пожаловались 1 ноября, что руководство вуза все же намерено их выселить. Обращение жильцов продолжительностью 50 секунд опубликовал телеграм-канал "Газета Юга".

По их словам, ректор вуза Шхагапсоев пригласил на встречу жильцов общежития, у которых истек срок регистрации, и уведомил их, что в ближайшее время "без суда и с помощью работников ОВД и миграционной службы" они будут принудительно выселены.

Они обратились к общественности с просьбой защитить их права. "В очередной раз пытаются грубо нарушить наши права и вытереть о нас ноги", - заявили авторы обращения.

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