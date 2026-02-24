Представители вуза в Нальчике отвергли версию о попытке выселить жильцов общежития

Руководство агроуниверситета не принуждает бывших сотрудников выселяться из общежития в Нальчике, а лишь выясняет основания их проживания там, заявили представители вуза в ответ на претензии жильцов. Ограждение территории университета сделано в соответствии с антитеррористическим законодательством, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля жильцы общежития Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета пожаловались властям республики и России на требования о выселении. Они заявили, что сами содержат здание, своими силами сделали капитальный ремонт, но получили уведомления об освобождении жилья, а встречи с ректором результатов не дали.

В общежитии живут 47 семей бывших сотрудников аграрного университета, которые были сокращены в 2017 году без предоставления другой работы. Они стояли в очереди на получение жилья, но эту очередь ликвидировали. 22 февраля Следком отчитался о возбуждении уголовного дела по статье о превышении полномочий. Ликвидация очереди на получение жилья, перекрытие выхода со двора общежития и игнорирование руководством вуза обращений жильцов "создали невыносимые условия для проживания", заявило ведомство.

Ответ КБГАУ на претензии бывших сотрудников, подписанный председателем профсоюзного комитета Юлией Кумышевой, опубликовало сегодня издание "Газета Юга".

Представитель вуза отметила, что информация о "закрытии доступа к городской инфраструктуре в результате перекрытия калитки и ворот" не соответствует действительности. "Студенческое общежитие №2 расположено на огражденной охраняемой территории вуза, доступ осуществляется через контрольно-пропускной пункт по ул. Тарчокова и через центральный контрольно-пропускной пункт с проспекта Ленина, 1в. Расстояние составляет не более 100 метров, обеспечивается прямой выход к городской инфраструктуре круглосуточно", - цитирует ее письмо издание.

Еще в июне 2025 года руководство университета уведомило бывших работников, живущих в общежитии вуза с 1987 года, о выселении без предоставления иного жилья. Бывшие сотрудники вуза тогда заявили, что по распоряжению нового ректора "без всякого предупреждения" были закрыты калитка и ворота перед территорией вуза, а на личном приеме ректор озвучил "оскорбления, угрозы, чтобы мы не жаловались".

Территория университета относится к местам массового пребывания людей, и все здания, включая студенческое общежитие №2, включены в перечень объектов, подлежащих антитеррористической защищенности в соответствии с постановлением правительства РФ, отметила Юлия Кумышева.

Утверждения о грубом обращении или угрозах не соответствуют действительности

Она также указала, что ректор КБГАУ Заурби Шхагапсоев работает с 3 февраля 2025 года "исключительно в рамках действующего законодательства". "Утверждения о грубом обращении или угрозах, предположительно, имевших место со стороны руководства университета, не соответствуют действительности. Университет открыт к диалогу и готов участвовать в конструктивном обсуждении условий проживания студентов и сотрудников", - говорится в ответе вуза.

Информация о выселении носит искаженный характер, подчеркивается в документе. "Направленные в адрес проживающих уведомления носят информационный характер и предназначены для установления правовых оснований проживания. Направление таких уведомлений всем проживающим не означает автоматического применения каких-либо мер - правовая оценка проводится индивидуально", - пояснила представитель КБГАУ.

По ее словам, с учетом ограниченного количества мест и планируемого капитального ремонта общежития "вуз обязан обеспечить целевое и законное использование жилого фонда и исключить случаи проживания лиц, не имеющих на это правовых оснований".

"Решений о массовом выселении, принудительном освобождении помещений либо ограничении законных прав проживающих не принято. Информация о «выселении всех жителей» и «закрытии территории» является некорректной интерпретацией предпринимаемых организационных и правовых мер", - приводится в письме версия КБГАУ.

А куда я должен поселить студентов?

Напомним, в июне 2025 года ректор КБГАУ Заурби Шхагапсоев пояснил "Кавказскому узлу", что вынужден выселять бывших сотрудников из общежития, потому что студентам негде жить. "Они и так по 30-40 лет там живут без всяких законных оснований. А куда я должен поселить студентов?" – сказал он.

Жилищный кодекс позволяет работодателю выселить бывшего работника из специализированного жилищного фонда, указал тогда же юрист Олег Сергеев. Однако, по его словам, из служебного жилого помещения без предоставления другого жилого помещения не могут быть выселены лица, у которых нет другого жилья, состоящие на учете в качестве нуждающихся. Не могут быть выселены семьи военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, пенсионеры, инвалиды. Также не могут быть выселены без предоставления другого жилья граждане, которым жилье в общежитии было предоставлено до 1 марта 2005 года – до введения в действие Жилищного кодекса - которые состоят на учете, как нуждающиеся в жилье.