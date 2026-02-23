×

19:42, 23 февраля 2026

63 азербайджанских семьи вернулись в четыре села Агдеринского района

Азербайджанские семьи вернулись в четыре села Агдеринского района. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1484379713698254&set=pcb.1484379750364917 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В села Ашагы Оратаг, Чылдыран, Чапар и Хейвалы Агдеринского района вернулись 293 человека, которые уехали оттуда в годы карабахского конфликта, 63 семьи получили ключи от домов.

Как писал "Кавказский узел", к 24 декабря 2025 года в 31 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта были возвращены 6206 семей (24 729 человек).

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на территории Карабаха.

На данном этапе в Ашагы Оратаг переселяются 29 семей (141 человек), в Чылдыран - 10 семей (46 человек), в Чапар - 7 семей (22 человека) и в Хейвалы - 17 семей (84 человека), сообщило сегодня издание Report.

Отмечается, что сотрудники ANAMA провели для вернувшихся на родные земли граждан инструктаж по минной безопасности и раздали им соответствующие информационные буклеты. Переселившимся в села Ашагы Оратаг, Чылдыран, Чапар и Хейвалы Агдеринского района 63 семьям вручены ключи от квартир.

В целом, с учетом этого этапа, в 9 сел Агдеринского района обеспечено возвращение 787 семей (3011 человек), уточнило издание.

Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Bынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

К августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

Автор: "Кавказский узел"

