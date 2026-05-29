Пользователи соцсети поспорили о будущем Карабаха и Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заселение Карабаха семьями переселенцев восстанавливает историческую справедливость, указали азербайджанские пользователи. Пользователи с армянскими фамилиями выразили уверенность, что Карабах - это армянские земли, а тема переселения азербайджанцев в Армению, которая муссируется в ходе предвыборной кампании, лишь фейк.

Как писал "Кавказский узел", в пять сёл Ходжалинского района вернулись 29 членов азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта. Им вручили ключи от жилья. Семьи расселены в села Ханабад, Бадара, Баллыджа, Тезебина, Ханйурду.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение азербайджанских переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта 2026 года в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

Публикация на странице "Кавказского узла" в Facebook* о переселении семей в села Ходжалинского района собрала к 18.58 мск 370 комментариев.

Азербайджанские пользователи назвали восстановлением исторической справедливости возвращение семей в Карабах

Часть комментариев касалась темы беженцев и переселенцев, комментаторы с азербайджанскими фамилиями сочли восстановлением исторической справедливости возвращение в родные места.

«Внуки вернулись на землю своих предков», - написал Sa Valley.

«Бывшие беженцы хотят на родину», - отметила Марьям Бидари.

«Люди переселяются в свои родные места», - считает Afaq Taqieva.

«Для жителей Карабаха строится новая инфраструктура», - написала Rena Muradova.

«Люди возвращаются на свою Родину в Карабах», - заявила Мядина Орхан.

«Уже целые города и села построены», - добавил Elkhan Poladli.

В 2024 году жители города Ходжалы (армянское название – Иванян) впервые с 1992 года смогли помянуть погибших родственников на родной земле. В ночь на 26 февраля 1992 года во время карабахского конфликта армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих Объединенных сил СНГ (которые, как предполагается, действовали без приказа), взяли штурмом Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, говорится в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия".

Принадлежность Карабаха вызывает в соцсети ожесточенные споры

Комментаторы спорили о принадлежности Карабаха и праве на исторические территории, здесь сталкивались противоположные мнения, высказанные пользователями с азербайджанскими и армянскими фамилиями.

«Карабах был и есть Азербайджан» - заявил Aydın Güllü Dərəli.

«Арцах и Нахиджеван - это армянские земли» - написал Աշոտ Խաչատրյան.

«Карабах - это Армения!» - отметил Арменин Арцахски.

Пользователи сочли невозможным переезд ряда азербайджанцев в Армению

Отдельно обсуждалась тема массового переезда азербайджанцев в Армению, которая муссируется в ходе предвыборной борьбы в Армении.

"Народ не хочет, чтобы 300 000 азербайджанцев перевезли в Армению. Люди хотят 300 000 рабочих мест"- заявил в ходе предвыборной агитации лидер блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян. Вопрос заселения 300 тысяч азербайджанцев в Армению никогда не обсуждался, 30 апреля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Армения с Азербайджаном с известных времён не обсуждает также вопрос возвращения армян в Карабах, Баку и другие места. Он добавил, что обсуждение такого вопроса с двух сторон оказывает провокационное воздействие на нынешний политический процесс и усиливает напряженность. После этого Пашинян неоднократно опровергал тезис о 300 тысячах азербайджанцев.

«Будем надеяться, что возвращение в Ереван также ожидается после заключения двустороннего мирного соглашения», - написал Фуад Гумбатов.

«Не надейся зря, такого не будет», - ответила Nelli Araqelyan.

«Ходить друг другу в гости ещё будут. Это неизбежно», - высказал мнение Мехман Саркаров.

«Никто из них туда не переедет, будьте уверены», - считает Сакиф Салимов.

«Ничего такого не планируется», - выразила уверенность Татьяна Рустамова.

Некоторые участники обсуждения говорили о невозможности нового совместного проживания.

«Лучше каждый сам по себе в своей стране», - считает Nelli Araqelyan.

«Потом снова когда-то война, жертвы. История ходит по спирали», - написал Мехман Саркаров.

«Жалко, опять потом собираться надо будет, уезжать» - прокомментировал David Sarkisyan.

Часть обсуждения касалась современной политической ситуации, азербайджанские пользователи заявили, что Армения не может надеяться на помощь России.

«Больше Россия вам не поможет», - написал Türk Difai.

«Вы потеряли надежду на русских?» - спросил Eldar Əhədoğlu.

Дискуссия завершилась призывами к миру

Отдельные комментаторы призывали к миру и спокойствию.

«Пусть наступит мир на Кавказе вечно», - написала Zema Guseynova.

«Мир нужен всем» - отметил Джавад Байрамов.

«Ну мы не собираемся воевать», - заявила Afaq Taqieva.

«Постепенно всё вернётся в своё русло», - отметил Vagif Huseynov.

Села, куда приехали переселенцы, Азербайджан взял под контроль в 2023 году

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Село Ханабад (армянское название - Хнапат - прим. "Кавказского узла") перешло под контроль армянских вооруженных формирований в 1992 году. Азербайджанские военные взяли над ним контроль 19-20 сентября 2023 года года, сообщала администрация президента Азербайджана в октябре 2023 года.

Во времена Нагорного Карабаха село называлось Хнапат, в нем и его окрестностях находится множество памятников архитектуры: средневековые городища, церкви, кладбища, хачкары и т.д. Имеются историко-культурные памятники: городище Джравер (XII-XVII вв.), кладбище Пещеры мучеников-святыни (XVII вв.), Мец Нан (средние века), церковь Сурб. Аствацацин (XIX в.), часовня (1224 г.), село Ерешен (XVIII-XX вв.), село Верин Глижбаг, в 3 км к западу от села Хнапат (XII-XX вв.), кладбище (XIX-XX вв.), зарегистрировано 42 памятника, пишет общество Российско-арцахской дружбы на своей странице в "Дзен". Утверждается, что село перешло под контроль Азербайджана без единого выстрела.

Азербайджанская армия восстановила контроль над селом Бадара (армянское название совпадает - прим. "Кавказского узла") осенью 2023 года. В селе восстановлены существующие линии электропередачи и газоснабжения, установлен трансформатор, проведены работы по установке счетчиков, проложена новая газовая линия. Также установлены столбы для линий связи, продолжается прокладка кабеля. В Бадаре созданы парк и площадь флага, заасфальтированы дороги, писал сайт президента Азербайджана осенью 2025 года.

В окрестностях села Бадара были семь церквей, к 2024 году четыре из них были разрушены, писал автор книги «Неизведанная Армения», «Неизведанный Арцах» и «Армения Страна Крепостей" Арутюн Акопян на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха В Бакинском военном суде завершился процесс над пятнадцатью бывшими руководителями Нагорного Карабаха, задержанными осенью 2023 года. Им были предъявлены обвинения в военных преступлениях против Азербайджана и азербайджанского народа по 20 статьям уголовного кодекса Азербайджана. 5 февраля 2026 года суд приговорил подсудимых к пожизненным и длительным срокам лишения свободы.

Мадат Бабаян, которого судили вместе с лидерами Карабаха рассказывал, что в феврале 1992 года группа карабахских армян, включая его самого, собрала под командованием подполковника Аркадия Шириняна отряд из жителей Кельбаджарского района. Получив оружие, они прибыли в село Тазабина (другое азербайджанское название Тезебина, армянское - Норагюх - прим. "Кавказского узла) Ходжалинского района и там по заранее утвержденному плану объединились с другим вооруженным отрядом карабахских армян из с Кельбаджарского района. Поздно вечером 25 февраля 1992 года они устроили засаду и атаковали бежавших в Аскеранский район жителей Ходжалы, убив около 150 гражданских. Из показаний Бабаяна следует, что после этого он и другие участники его отряда взяли в плен более 100 мирных жителей. Некоторые участники отряда, чьи имена назвал арестованный, совершали, по его утверждениям, изуверские действия с телами убитых азербайджанцев. Впоследствии, чтобы скрыть массовые убийства и мародерство в Ходжалы, Бабаян и другие участники вооруженного формирования дежурили на посту у перекрестка дорог Ходжалы - Баллыджа (армянское название Айгестан) - Ханкенди (армянское название - Степанакерт). Массовое мародерство, хищение имущества и разрушение домов азербайджанцев в Ходжалы продолжалось не только до конца февраля, но и в марте. Отметим, что данные о процессе и информация о допросах подсудимых публиковалась только провластными азербайджанскими СМИ.