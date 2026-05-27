Кавказский узел

08:12, 27 мая 2026

Девять азербайджанских семей вернулись в бывшую зону карабахского конфликта

Переезд бывших вынужденных переселенцев в Ходжалинский район. 26 мая 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/pereselivshimsya-v-hodzhaly-9-semyam-vrucheny-klyuchi-ot-kvartir

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В пять сёл Ходжалинского района вернулись 29 членов азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта. Им вручили ключи от жилья.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая в село Бадара Ходжалинского района вернулись 10 семей бывших вынужденных переселенцев, в Тезебина - 10 семей, в Ханабад - девять семей. Еще по четыре семьи вернулись в сёла Баллыджа, Ханйурду и Дашбулаг.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение азербайджанских переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта 2026 года в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

В пять сел Ходжалинского района 26 мая вернулись девять семей (29 человек) бывших вынужденных переселенцев, сообщает АПА.

В село Ханабад переселены две семьи (9 человек), в село Бадара – также две семьи (4 человека), в село Баллыджа - один человек, в село Тезебина - семья из трех человек, а в село Ханйурду - три семьи (12 человек), пишет агентство.

В 2024 году жители города Ходжалы (армянское название – Иванян) впервые с 1992 года смогли помянуть погибших родственников на родной земле. В ночь на 26 февраля 1992 года во время карабахского конфликта армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих Объединенных сил СНГ (которые, как предполагается, действовали без приказа), взяли штурмом Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, говорится в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия".

Переселенцам вручены ключи от жилья. Они поселились "в полностью отреставрированных домах, оборудованных современной инфраструктурой", пишет Report.

Напомним, жители Азербайджана, вернувшиеся в Карабах, рассказали "Кавказскому узлу", что обустраивают быт и находят работу. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с занятостью и инфраструктурой, переселенцы отмечают улучшение условий жизни.

К каждому дому выделили 12 соток земельного участка

Так, Рашид Алиев, чья семья вернулась в село Хыдырлы Агдамского района летом 2025 года, рассказал, что его родителям-пенсионерам предоставили отдельный двухкомнатный дом, а ему, жене и трем детям - трехкомнатный. "К каждому дому выделили 12 соток земельного участка. Кто-то посадил цветы, кто-то - деревья. Но большинство, как и я, создали животноводческие мини-хозяйства. Я соорудил хлев, курятник. У меня четыре коровы, бык, десяток баранов, два десятка кур, уток, гусей, индеек. Тут отличные условия для животноводства", - рассказал Алиев.

Вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангиланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, рассказали переселенцы.Автобус с переселенцами. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что недостаточно просто дать жилье вернувшимся переселенцам, власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

В ноябре 2023 года, вскоре после окончания боевых действий, власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Несмотря на строительство дорог, энергетических объектов и жилья, темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешёнными вопросами землепользования, констатировали в апреле 2026 года аналитики.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
