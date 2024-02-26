26 февраля 2024, 11:41

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Сегодня жители Азербайджана почтили память жертв Ходжалинской трагедии, традиционные памятные мероприятия прошли в Баку. Впервые с 1992 года, когда произошла трагедия, жители Ходжалы смогли помянуть погибших родственников на родной земле.

Как информировал "Кавказский узел", ежегодно 26 февраля в Азербайджане вспоминают жертв Ходжалинской трагедии. 23 февраля текущего года Генпрокуратура страны сообщила, что при раскопках в Ходжалы обнаружены останки не менее четырех человек, в том числе ребенка. Предположительно, это тела пленных времен первой карабахской войны, пояснили в ведомстве.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ, дислоцированного в Степанакерте (которые, как предполагается, участвовали в боевых действиях без приказа командования), взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. До перехода под контроль армянских войск Ходжалы более четырех месяцев находился в полном окружении. Его жители испытывали серьезные трудности с медицинским обслуживанием и поставками продовольствия. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, отмечается в справке "Ходжалинская трагедия", опубликованной на "Кавказском узле".

Сегодня в городах Азербайджана, в том числе в Баку, проходят траурные мероприятия в память о жертвах Ходжалинской трагедии. В официальных мероприятиях в Баку приняли участие члены правительства, депутаты парламента и дипломаты, передал корреспондент "Кавказского узла".

В связи с 32-й годовщиной Ходжалинской трагедии МИД Азербайджана распространил заявление. Из 1275 человек, взятых в плен и в заложники в Ходжалы, судьба 150, в том числе 68 женщин и 26 детей, остается неизвестной до сих пор, отметило министерство, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В текущем году жители Ходжалы впервые могут приехать в город, чтобы почтить память жертв Ходжалинской трагедии, отметил депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов, который в 1992 году был главой Ходжалы.

Власти планируют установить в Ходжалы памятник жертвам событий в 1992 года, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В 1991-1994 годах проходила широкомасштабная война между провозгласившим свою независимость Нагорным Карабахом и Азербайджаном, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Житель Ходжалы Таир Сеидов рассказал, что члены его семьи пропали без вести в 1992 году. По его словам, в детстве его бабушка рассказывала ему о событиях 1905 года, когда армяне изгнали азербайджанцев из Зангезура. Семья переехала в Гянджу, а в советское время поселились в Карабахе, в городе Ходжалы.

"Во время резни армяне взяли в заложники моего отца, мать и брата. До сих пор от них нет никаких вестей. Они указаны как лица, ставшие шехидами во время Ходжалинской трагедии", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Ходжалы Кямиля Гулиева рассказала, что 25 февраля 1992 года ее семья поехала в Шушу на похороны тестя. На следующий день они, находясь в Шуше, узнали о захвате Ходжалы.

"Нам сообщили о том, что армяне убили сына моего дяди, брата мужа моей сестры и соседку Гюллю. Эти страшные дни забыть невозможно. Слава Аллаху, мы вернулись в наш город", – сказала Гулиева корреспонденту "Кавказского узла".

В Ходжалы продолжается восстановление объектов, также восстановительные работы ведутся в селе Малыбейли. Около 60% из числа тех, кто участвует в восстановлении населенного пункта, являются уроженцами этого села. В праздник Навруз 50 жителей Ходжалы получат новые дома, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ООО "Бакинская служба благоустройства", которая занимается восстановлением Ходжалы.

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