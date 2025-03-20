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13:30, 20 марта 2025

Навруз

Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Навруз (новруз, науруз - от перс. نوروز - "новый день") – праздник Нового года (20 или 21 марта) по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. В последнее время приобрел значение праздника весны и обновления. В зависимости от региона название праздника варьируется.

На Ближнем Востоке Навруз празднуется только представителями народов, населявших этот регион до арабских завоеваний и возникновения Арабского халифата в VII-VIII веках. Например, Навруз не празднуется арабами в Ираке и Сирии. В Турции в течение 1925-1991 гг. Навруз был официально запрещен. В Сирии празднование Навруза запрещено до сих пор.

Вечером 20 марта 2018 года, когда наступило весеннее равноденствие, жители Азербайджана встретили Новруз-байрам – праздник весны, символизирующий пробуждение всего живого. Каки проиходило празднование этого дня в Баку можно посмотреть в фоторепортаже Азиза Каримова, подготовленном для "Кавказского узла".

Навруз отмечается как официальное начало нового года 21 марта в Иране и Афганистане, Навруз отмечается в Иракском Курдистане, Индии, Македонии, Турции. Новруз является началом года также по календарю бахаи.

30 сентября 2009 года по инициативе Ирана, обратившегося в ЮНЕСКО еще в 2005 году, Навруз был включен этой организацией в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества наряду с другими 76 элементами нематериального наследия со всего мира 1.

В 2010 году на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках пункта 49 повестки дня "Культура мира" консенсусом была принята резолюция, озаглавленная "Международный день Навруз" 2. В соответствии с текстом резолюции Генеральная Ассамблея ООН:

  • признаёт 21 марта как Международный день Навруз;
  • приветствует усилия государств-членов, в которых отмечается Навруз, по сохранению и развитию культуры и традиций, связанных с Наврузом;
  • побуждает государства-члены прилагать усилия к повышению уровня информированности о Наврузе и организовывать при необходимости ежегодные мероприятия в ознаменование этого праздника;
  • призывает государства-члены, в которых отмечается Навруз, изучать историю происхождения и традиции этого праздника в целях распространения знаний о наследии Навруза в международном сообществе;
  • предлагает заинтересованным государствам-членам и Организации Объединенных Наций, в частности её соответствующим специализированным учреждениям, Фондам и программам, главным образом ООН по вопросам образования, науки и культуры, и заинтересованным международным и региональным организациям, а также неправительственным организациям принимать участие в мероприятиях, проводимых государствами, в которых отмечается Навруз.

В Советском союзе Навруз официально не отмечался. После распада СССР праздник обрел статус государственного в четырех республиках Средней Азии, Казахстане и Азербайджане.

С 2010 года Навруз является официальным государственным праздником в Грузии, отмечаемый азербайджанским и иранским меньшинствами 3.

В 2012 году столицей празднования Навруза стал Душанбе ― в Таджикистан приехали президенты Ирана, Афганистана и Пакистана, делегации Казахстана, Киргизии и Азербайджана. В 2013 году центром торжеств стал Ашхабад ― здесь прошел ежегодный фестиваль "Навруз ― праздник мира и гуманности". В 2014 году столицей Навруза стал Кабул.

20 марта в Кабуле, накануне открытия грандиозного фестиваля, посвященного празднованию Навруз, в 18:00 по местному времени (17:30 по московскому) в престижный отель "Серена" проникли четверо несовершеннолетних боевиков "Талибана". Притворившись постояльцами, они пронесли мимо охраны оружие, спрятанное в носках. Боевики открыли огонь, но были уничтожены. Утром в пятницу в МВД Афганистана уточнили, что во время нападения на отель в Кабуле по меньшей мере восемь человек были убиты, среди погибших гражданских лиц есть дети и иностранные граждане 4.

Как праздник весны и обновления Навруз на региональном уровне отмечается в Татарстане, Башкортостане, Дагестане. Кроме того, ежегодно тысячи туристов из Ирана приезжают отмечать Навруз в Армению.

В 2025 году Навруз выпадает на 20 марта 5. В Азербайджане праздничные дни – с 20 по 24 марта 6.

История

История праздника уходит в глубокую древность, возможно, даже в III тыс. до н. э., когда протиндоиранские племена отмечали этот день как наступление Нового года в связи с традиционными сезонными полевыми работами 7. Точных данных нет, но вполне возможно, что он был учрежден самим Зороастром, жившим в период между 1200 и 900 гг. до н. э. 8.

Авестийское название праздника до нас не дошло. Но посвящен он был огню - жизненной силе, пронизывающей все творения. Зороастр связал этот праздник с древним празднованием наступления весны в день весеннего равноденствия 9.

В период Ахеменидской империи (550-330 гг. до н. э.) в этот день отмечался отмечался праздник, прямо связанный с наступлением Нового года. Он был связан с зороастрийским ("младоавестийским") календарем, основанном на солнечном годе. Считают, что даже часть дворцового комплекса в столице Ахеменидов в Персеполе - террассы и 72-колонный зал Ападана, были построены и использовались для церемоний, связанных в Наврузом. В этот день правители покоренных персами стран приносили дары Царю Царей (шахиншах - монархических титул царей Ахеменидской империи) 10. Правда, в персидских надписях этой эпохи Навруз никогда не упоминается.

В текстах Авесты упоминается, что в этот день был похоронен мифический герой Сиявуш, убитый туранцем Афрасиябом. Более подробно эта легенда описана в "Шах-намэ" Фирдоуси 11. День похорон Сиявуша был назван "Новруз" и ежегодно отмечался как праздничный. В поэме "Шах-намэ" начало его празднования связывается с началом царствования Шаха Джамшида и традицией коронации шахов в этот праздник 12.

Одним из основных атрибутов Новруз-байрама является костер. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

Первоначально праздник содержал анимистические элементы. В дозороастрийский период жители Ирана поклонялись духам усопших предков ("фраваши"). Этот обычай был заимствован также зороастризмом.

Праздник продолжали отмечать при наследниках Ахеменидов - при Аршакидских и Сасанидских династиях (III в. до н. э. - VII в.), а также и после арабского, монгольского и тюркского завоеваний Ирана.

Празднование

Навруз привязан ко Дню весеннего равноденствия и считается праздником земледельцев: у некоторых народов, например, сохранился обычай прокладки первой борозды, символизирующий начало сева. За пятнадцать дней до праздника рекомендуется высевать в деревянной посуде зерна пшеницы, из молодых ростков которых затем готовят традиционное блюдо - семени. Традиция связана с надеждами на щедрый, богатый урожай.

Празднование Навруза в Курдистане. Фото: Jan Kurdistan - BERXODAN Kurdistan https://ru.wikipedia.orgДо наступления Навруза люди должны тщательно убирать в домах и вокруг, полностью рассчитаться с долгами.

В этот день на праздничный стол выкладывают круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов; подаются кисломолочные продукты собственного производства – айран (обезжиренная молочная сыворотка), чал (кислое верблюжье молоко), сушеный сыр – гурт, кефир и йогурты. Свечи также являются атрибутами праздничных столов в день "Новруза" и предшествующих ему дней (приготовления к нему начинаются за несколько недель до праздника).

Праздник сопровождается народными песнями, танцами, выступлением ряженых. Кульминацией праздника становится ритуальный костер, через который прыгают молодые люди, желая здоровья, благополучия, богатого урожая в наступающем году.

Частично сохраняется обычаи зажигать огни во время празднования Навруза. Этнографы отмечали, что в 1980-е гг. в некоторых районах Азербайджана разжигались костры. Люди становились в круг вокруг огня и исполняли фольклорные песни. В современном Азербайджане на Навруз устраивается грандиозный фейерверк и народные гулянья.

Аналогичные традиции сохранились в Иране и Средней Азии. После захода Солнца народ разжигает костры, поет песни, играет на национальных инструментах. Под звуки бубна люди организуют факельное шествие к окраине реки и там устраивают празднества: прыгают через разведенные костры и купаются в реке. Прыгают через костер даже женщины с грудными детьми, надеясь, что таким образом дети в течение года будут избавлены от напастей и несчастий. Состоятельные таджики в этот день организуют совместные трапезы для малоимущих сограждан.

На Северном Кавказе Навруз отмечается в Дагестане, особенно в Акушинском и Лакском районах. В Дагестане на Навруз готовят обильное угощение. Всю еду принято готовить на огне ― одном из главных символов Навруза. А для того, чтоб год стал изобильным, блюда по обычаю надо щедро сдобрить топленым маслом.

Во время Навруза также поминают умерших, а в первые дни нового года обычно посещают родителей, родственников и друзей.

Немусульманский праздник

В последние годы представители мусульманского духовенства России в своих публичных заявлениях стремятся подчеркнуть немусульманское происхождение Навруза и отделить его от мусульманского календаря. Так, в 2013 году в трех крупнейших централизованных мусульманских организациях РФ ― Совете муфтиев России (СМР), Центральном духовном управлении мусульман (ЦДУМ) и Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), каких-либо официальных мероприятий по случаю Навруза не планируется. "Навруз, - говорится в заявлении одного из официальных лиц СМР, - не является мусульманским праздником, его происхождение связано с доисламскими традициями тюрко- и персоязычных народов. В настоящее время Навруз является частью фольклорного наследия этих народов".

"На протяжении всей своей истории ислам, распространяясь по миру и проникая на те или иные земли, очень мягко интегрировался в общество. Те традиции и обычаи, которые не противоречили нормам шариата, как правило, оставались в традициях народов», - сказал в 2022 году зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Рушан Аббясов. «То же коснулось и древних праздников - «они не несут религиозного смысла и не связаны с исламом. Это просто праздник", – отметил муфтий 13 

Совет муфтиев предостерегает от такого отношения к Наврузу. «Воодушевленная стремлением «приобщиться к корням» молодежь с радостью отмечает обновление природы, прыгая через семь костров, обрызгивая друг друга водой, вкушая «ритуальную пищу», загадывая желания. <...>С завидной сплоченностью азербайджанцы, узбеки, таджики и др. вновь идут встречать Навруз, в то время как Рамадан остается для многих из них тяжелой обязанностью, сложной для выполнения «в современных условиях», – написано в в статье, опубликованной в 2023 году сайте Совета Муфтиев 14

Примечания

  1. Novruz, Nowrouz, Nooruz, Navruz, Nauroz, Nevruz: Inscribed in 2009 on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity // UNESCO, 21.03.2011.
  2. General Assembly Recognizes 21 March as International Day of Nowruz, Also Changes to 23-24 March Dialogue on Financing for Development // UN, 23.02.2010.
  3. Spring is in the air: Novruz in Tbilisi  // Agenda.ge, 26.03.2014.
  4. Во время нападения на отель в Кабуле убиты восемь человек // Lenta.ru, 21.03.2014.
  5. Навруз в 2025 году: история и традиции праздника // Интерфакс, 05.02.2025.
  6. Определены дни праздников Новруз, Рамазан и Гурбан в 2025 году // Oxu.az, 11.12.2024.
  7. Boyce M., Grenet F. A History of Zoroastrianism: Under the Achaemenians. Leiden, 1982. P. 3–4.
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  9. Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М., 1987. С. 45.
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  11. "Авеста" в русских переводах (1861-1996). СПб., 1998. С. 370.
  12. Набиев А. Новруз Байрамы. Баку, 1990. С. 3.
  13. Муфтий заявил, что Навруз не противоречит канонам ислама //РИА Новости, 20.03.2022
  14. Является ли Навруз мусульманским праздником? //www.muslim.ru, 20.03.2023.

Автор: Кавказский Узел

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