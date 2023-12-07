Алиев Ильхам Гейдар-оглы

07 декабря 2023, 11:34

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Ильхам Алиев - президент Азербайджана с 2003 года, сын третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Общие сведения

Ильхам Алиев родился 24 декабря 1961 года в Баку в семье начальника контрразведывательного отдела КГБ СМ Азербайджанской ССР Гейдара Алиева и врача-офтальмолога Зарифы Алиевой .

Семья

И.Алиев женат (с 1983 г.), имеет двух дочерей - Лейлу (1986 г.р.) и Арзу (1987 г.р.), сына Гейдара (1997 г.р.), двух внуков.

Жена Ильхама Алиева - Мехрибан Алиева, - сопредседатель Фонда друзей культуры Азербайджана.

Старшая дочь - Лейла Алиева, - главный редактор глянцевого журнала "Баку", глава Фонда Гейдара Алиева в Москве. Замужем за музыкантом Эмином Агаларовым, вице-президентом компании "Crocus Group".

Ильхам Алиев свободно владеет азербайджанским, русским, английским и французскими языками. Является автором ряда исследовательских работ по геополитическим аспектам нефтяной политики Азербайджана. Имеет звание доктора политических наук.

Награды и почетные звания

Ильхам Алиев удостоен множества иностранных наград отдельных государств (премия Ихсана Дограмачи за мир и международные отношения, Турция; орден "Звезда Румынии", Румыния; орден короля Абдулазиза, Королевство Саудовской Аравии; орден Славы, Грузия; Большой Крест Почетного Легиона, Франция и др.), спортивных и религиозных организаций (Орден первой степени Преподобного Сергия Радонежского Русской Православной Церкви; Орден Славы Международной Конфедерации Спортивных Организаций стран СНГ и др.), а также почетных научных званий (почетный доктор Университета Линкольна, США; почетный доктор Московского Государственного Университета Международных Отношений; почетный доктор Плостского Университета Нефти и Газа, Румыния и др.).

Образование и преподавательская деятельность

С 1967 по 1977 год Ильхам Алиев учился в средней школе города Баку. В 1977 году поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). После окончания вуза в 1982 году продолжил обучение в аспирантуре МГИМО . В этот же год в Москву по приглашению председателя КГБ СССР Ю.Андропова переехал его отец, Г.Алиев, занявший пост первого заместителя председателя Совета министров СССР .

В 1985 году И.Алиев получил степень кандидата исторических наук и начал работу в МГИМО в качестве преподавателя.

В 1990 году (по другим данным - в 1987 году ) Ильхам Алиев был уволен из МГИМО после того, как его отец Гейдар Алиев попал в опалу и был отправлен на пенсию (по официальной версии - в связи с ухудшением состояния здоровья) .

Работа в коммерческих структурах

С 1991 года И.Алиев занимался коммерческой деятельностью. Возглавлял фирму "Ориент", которая была зарегистрирована в Москве, но основной бизнес ее был связан с Турцией . В 1992 году Алиев переехал в Стамбул, а в конце 1993 года вернулся в Баку.

В мае 1994 года (через полгода после того, как его отец стал президентом Азербайджана), Ильхам Алиев был назначен первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) , под контролем которой находится 7 млрд баррелей азербайджанской нефти .

Политическая деятельность

В 1995 и 2000 годах И.Алиев избирался депутатом парламента Азербайджанской Республики. В декабре 1999 года Ильхам Алиев стал заместителем, а в 2001 году (по другим данным - в 2000 году ) - первым заместителем председателя правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") Гейдара Алиева.

В 2003 году Гейдар и Ильхам Алиевы выставили свои кандидатуры для участия в назначенных на октябрь очередных выборах президента. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, Алиев-старший сумел фактически передать власть своему сыну: по распоряжению Гейдара Алиева Милли Меджлис, собравшийся во внеочередном порядке, 4 августа 2003 года назначил Ильхама Алиева председателем азербайджанского правительства (в связи с чем И.Алиев сложил с себя депутатские полномочия). Ильхам Алиев пошел на выборы в качестве формального главы государства. В свою очередь Гейдар Алиев незадолго до дня голосования снял свою кандидатуру и призвал сторонников голосовать за своего сына .

15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% избирателей, а 12 декабря 2003 года стало известно о смерти его отца, скончавшегося в Кливлендской клинике, штат Огайо, США .

Президент Азербайджана

6 февраля 2004 года И.Алиев подписал с президентом РФ В.Путиным Московскую декларацию об основах отношений между Азербайджаном и Россией .

В сентябре 2004 года Ильхам Алиев и президент Армении Роберт Кочарян провели ряд встреч в Астане (Казахстан) с целью урегулировать карабахский вопрос, однако не сумели прийти к соглашению.

В апреле 2005 года Алиев заявил, что Баку готов к войне с Ереваном, если урегулирование путем переговоров окажется невозможным.

После этого Алиев стал форсировать строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, пролегающего по территории Нагорного Карабаха, с целью заставить иностранных партнеров, заинтересованных в каспийской нефти, надавить на Армению и принудить его к соглашению с Азербайджаном. Кроме того, нефтепровод, официально открытый в июле 2006 года, положил конец монополии России на перекачку в Европу нефти из бывших советских республик .

Весной 2005 года И.Алиев стал председателем правящей партии "Ени Азербайджан".

В ходе подготовки к парламентским выборам 2005 года в Азербайджане были жестко подавлены выступления оппозиции. В результате на выборах победила правящая партия "Ени Азербайджан".

16 марта 2006 г. Ильхам Алиев, выступая сегодня на Втором съезде азербайджанцев мира в Баку, заявил: "Hи сейчас, ни через 10 или 100 лет мы не согласимся на отделение Нагорного Карабаха, это исконно азербайджанская земля". Алиев отметил, что Азербайджан и далее намерен усиливать свою военную мощь. Военный бюджет в 2006 году возрос на 100%, а в будущем году эта цифра еще более возрастет и достигнет всего госбюджета Армении. "Армения никогда не сможет конкурировать с Азербайджаном, и чем раньше в Ереване это осознают, тем будет лучше. В интересах самой же Армении как можно быстрее договориться с Азербайджаном и получить выгоду от сотрудничества", - сказал Алиев.

В апреле 2006 года Алиев посетил Вашингтон, где провел ряд переговоров по поводу планов США в отношении Ирана, развивающего, вопреки желанию западных стран, собственную ядерную программу. Алиев настаивал, что Азербайджан не намерен служить плацдармом для военного вторжения в соседнюю страну.

В ноябре 2006 года Алиев и глава Еврокомиссии Хосе Мануэль Баррозо подписали меморандум о взаимопонимании в области энергетики.

В 2007 году двумя указами И.Алиев присвоил право на разработку золотого месторождения Човдар и пяти других участков в Азербайджане, а также 70% акций этих рудников компании "Азербайджанская международная операционная компания по минеральным ресурсам Ltd" (AIMROC). В 2012 г., в ходе журналистского расследования "Радио Азадлыг" ("Радио Свобода") выяснилось, что AIMROC находится под контролем компаний, зарегистрированных в Панаме, учредителями как минимум одной из которых являются дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева - Лейла и Арзу Алиевы .

В том же году по инициативе Алиева началось строительство железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, которая должна соединить страны Закавказья с Турцией и Европой в обход России

15 октября 2008 года был переизбран на второй президентский срок, набрав почти 88,73% голосов уже в первом туре. По заключению Наблюдательной миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ, в ходе выборов не были соблюдены важные для плюралистической демократии условия.

В марте 2009 года, в результате состоявшегося в Азербайджане референдума по конституционной реформе, Ильхам Алиев получил право в будущем вновь баллотироваться на президентских выборах.

По итогам 2012 года международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) признал Ильхама Алиева человеком года. Сообщение, размещенное на сайте организации гласило: "Семья Алиева скрытым образом владеет долями в крупнейших азербайджанских предприятиях, включая банки, золотые прииски, строительные и телефонные компании. Кроме того, клан Алиева тайно скупает недвижимость за рубежом" .

7 февраля 2013 года Ильхам Алиев подписал распоряжения о лишении писателя Акрама Айлисли, автора романа "Каменные сны", звания "Народный писатель" и персональной пенсии.

4 мая 2013 года международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ" (РБГ) внесла Ильхама Алиева в ежегодно составляемый список "Хищников прессы".

7 июня 2013 года на V съезде правящей партии "Ени Азербайджан" было принято единогласное решение о выдвижении Ильхама Алиева кандидатом в президенты на предстоящих в октябре 2013 года выборах. Также члены "Ени Азербайджан" проголосовали за сохранение президентом поста председателя партии.

10 августа Центральная избирательная комиссия Азербайджана утвердила кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева для участия в президентских выборах.

10 октября 2013 года ЦИК Азербайджана объявил о победе И.Алиева на президентских выборах с результатом 84,55%. Миссии наблюдателей от БДИПЧ и ПА ОБСЕ, а также Госдеп США отметили, что избирательная кампания проходила с нарушениями. Краткосрочные миссии наблюдателей от Европарламента и ПАСЕ признали выборы прозрачными, справедливыми и свободными.

14 октября 2013 года Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 153 осужденных лиц. По распоряжению, от отбывания наказания в местах лишения свободы освобождаются 134 человек. Двое осужденные освобождаются от условного наказания, еще 16 – от выплаты денежных штрафов. Еще один человек распоряжением президента освобожден от наказания в виде исправительных работ. Среди помилованных, признанные политзаключенными, - экс-министр экономического развития Фархад Алиев и его брат Рафиг Алиев, арестованные в 2005 году по обвинению в попытке госпереворота и впоследствии осужденные соответственно на 10 и 9 лет лишения свободы за экономические преступления. Примечательно, что в преддверии президентских выборов Фархад Алиев через адвокатов распространил заявление о поддержке Ильхама Алиева.

19 октября Ильхам Алиев официально вступил в должность главы государства.

19 ноября в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана. Серж Саргсян и Ильхам Алиев по итогам переговоров договорились активизировать переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию, сообщили сопредседатели Минской группы ОБСЕ. "Президенты согласились придать импульс дальнейшим переговорам, направленным на достижение мирного урегулирования, и поручили своим министрам иностранных дел продолжить работу на основе того, что было сделано, с целью интенсификации мирного процесса", - отметили сопредседатели по итогам встречи глав государств в Вене.

29 ноября 2013 года Ильхам Алиев возглавлял делегацию Азербайджана на Вильнюсском саммите, на котором состоялось подписание соглашения о либерализации визового режима Азербайджана с Европейским союзом.

В апреле 2014 года во время выступления на II Глобальном форуме открытых обществ Ильхам Алиев высказался о нагорно-карабахской проблеме: "Есть четыре резолюции ООН, и эти резолюции требуют вывода армянских войск с оккупированных территорий. Парламентская ассамблея Совета Европы и другие международные структуры также приняли решения по этому поводу. Мы вернемся на наши родные земли и восстановим территориальную целостность. Один миллион беженцев и вынужденных переселенцев должны вернуться и жить на своих землях".

Вслед за беспорядками в Нардаране (26 ноября 2015 года) И.Алиев 5 декабря 2015 года подписал закон о запрете на деятельность организаций, распространяющих радикальные религиозные идеи. Закон предусматривает проведение спецопераций. В определенной зоне может быть временно ограничено или запрещено движение транспорта и пешеходов, а также введен запрет на допуск на определенные территории автомобилей и отдельных лиц. Транспорт и вещи физических лиц при въезде и выезде из зоны также могут досматриваться. Помимо этого, в зоне спецоперации может быть приостановлено оказание коммунальных и телекоммуникационных услуг. Согласно закону, правоохранительные органы могут беспрепятственно входить в квартиры, дома и дворы, задерживать лиц, препятствующих проведению спецопераций, обезвреживать оказывающих сопротивление приверженцев крайних религиозных взглядов. Законопроект предусматривает запрет и ликвидацию организаций, распространяющих радикальные религиозные идеи.

7 декабря 2023 года Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении на 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов. Очередные выборы в республике должны были состояться в 2025 году. В подписанном распоряжении содержится ссылка на статью 179 Избирательного кодекса, которая предусматривает проведение таких выборов, но не поясняется политическая необходимость проведения внеочередных выборов.

Семейный бизнес Алиевых

Старшая дочь - Лейла Алиева, - главный редактор глянцевого журнала "Баку", глава Фонда Гейдара Алиева в Москве. Замужем за музыкантом Эмином Агаларовым, вице-президентом компании "Crocus Group".

Сестры Лейла и Арзу Алиевы контролируют крупную золотодобывающую компанию "AIMROC", владеющую 70% запасов золотого рудника близ азербайджанской деревни Човдар. Также во владении дочерей И.Алиева находятся контрольный пакет одного из крупнейших азербайджанских предприятий "ATA Holdings" и крупные доли в компаниях "Azerfon" и "SW Holdings" .

Малолетний сын И.Алиева - Гейдар - в 2011 году стал владельцем 9 роскошных особняков в Дубае. Особняки были куплены примерно за 44 млн долларов. Дочери Лейла и Арзу также имеют недвижимость в Дубае, зарегистрированную на их имя. Совокупная стоимость недвижимости, принадлежащей детям Алиевых, по ситуации на 2010 год оценивалась в 75 млн долларов .

Клан Пашаевых, из которого происходит супруга Ильхама Алиева, называют одним из самых влиятельных семейств Азербайджана: его представители занимают высокие посты в правительстве и академическом сообществе, а также связаны с крупным бизнесом в неэнергетическом секторе азербайджанской экономики (строительство, недвижимость, связь, финансы). Кланом контролируется крупное коммерческое объединение "Pasha Holding", в которое входят банк "Pasha Bank", страховая компания "Pasha Insurance", строительная компания "Pasha Сonstruction" и туристическая компания "Pasha Travel". Семья также владеет местной телекомпанией "Lider TV" и производством косметики "Наргиз".

Кроме того, клан Пашаевых контролирует азербайджанские Министерство культуры и туризма, Министерство молодежи и спорта, Министерство здравоохранения и Минобразования.

Основное влияние семейства Пашаевых сосредоточено в Баку и на Апшеронском полуострове (восток Азербайджана) .

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