Начало и конец непризнанной Республики Арцах

04 октября 2023, 01:41

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Нагорно-Карабахская республика (Арцах) - непризнанное государство на территории, которая несколько десятилетий была ареной межэтнических столкновений и конфликтов между Арменией и Азербайджаном. Осенью 1991 года НКР объявила о своей независимости, а в сентябре 2023 года - о прекращении своего существования.

Досоветская история

Согласно общепринятой истории Закавказья, Нагорный Карабах (Арцах) входил в древнеармянское государство Урарту (VIII—V вв. до н.э.). После раздела древней Армении между Византией и Персией в 387 году эта территория, вместе с другими землями Восточного Закавказья, перешла к Персии. По другой версии территория, где сейчас находится Карабах, была в составе ираноязычного государства Мидия (VII-VI вв. до н.э ). По версии Центра Льва Гумилева, в позднеантичный период и раннее Средневековье Арцах был одной из провинций кавказской Албании .

В начале VIII века Арцах, как и все Заквказье, был завоеван арабами. В середине XI века территория подверглась нашествию турок-сельджуков, освобождение от их контроля спустя столетие. В 30-х годах XIII века Арцах был завоеван монголами, тогда большая часть его территории стала именоваться Карабахом. В середине XVIII века было основано Карабахское ханство, столицей которого стала Шуша.

В 1805 году территория Карабахского ханства перешла к Российской империи по Кюрекчайскому мирному договору, подписанному карабахским ханом Ибрагимом Халил Ханом. Позднее это было закреплено в 1813 году Гюлистанским и в 1828 году Туркманчайским договорами России с Персией.

Советский период

После революции в 1918-1920 годах Нагорный Карабах превратился в арену жестоких межэтнических столкновений между Арменией и Азербайджаном, получившими независимость.

В апреле 1920 года была образована Азербайджанская ССР, в ноябре того же года - Армянская ССР. Позже, в 1922 году, они были объединены в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику с сохранением самостоятельности входивших республик.

В июне 1921 года Армения объявила Нагорный Карабах своей неотъемлемой частью, но Азербайджанская ССР отказалась передавать регион соседней республике. На территории Нагорного Карабаха вновь начались вооруженные столкновения между армянами и азербайджанцами.

4 июля 1921 года Кавбюро ЦК РКП(б) постановило передать Нагорный Карабах Армянской ССР, но окончательное решение оставалось за Центральным комитетом РКП(б). Новым решением от 5 июля 1921 года Нагорный Карабах был оставлен в составе Азербайджанской ССР с предоставлением широкой областной автономии и административным центром в городе Шуше, населенном преимущественно азербайджанцами.

7 июля 1923 года по настоянию московских властей указом Центрального исполкома Азербайджана была образована Автономная область Нагорного Карабаха (АОНК) с центром в селении Ханкенди (позже переименованном в Степанакерт) для части исторической области Нагорного Карабаха с наибольшей концентрацией армянского населения.

По данным переписи населения 1926 года, армяне в АОНК составляли 89,2% населения (по данным Атласа Союза Советских Социалистических Республик - 94% ). В 1936 году была принята новая конституция СССР и АОНК была переименована в Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО).

В советский период руководство Армянской ССР неоднократно поднимало вопрос о передаче Нагорного Карабаха в ее состав. Попытки поднять проблему Нагорного Карабаха перед центральными органами СССР армянская и карабахская элита предпринимали в 1930, 1945, 1965, 1967 и 1977 годах.

Причиной их недовольства была политика азербайджанских властей по ассимиляции карабахских армян. По версии армян, власти Азербайджана поощряли миграцию азербайджанцев в Нагорный Карабах, крайне неохотно принимая жителей Армении. С другой стороны, число азербайджанцев росло также за счет естественного прироста, в то время как многие армяне уезжали из Карабаха ради работы и развития карьеры. В результате этническая структура населения автономной области изменилась: если в 1939 году доля азербайджанцев в населении составляла 9,3%, то в 1970 году она увеличилась до 18%, а в 1989 году превысила 21%.

Обострение ситуации в 1988 году

В феврале 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов НКАО приняла обращение о выходе из состава Азербайджана и присоединении к Армении. Этот шаг привел к массовым межэтническим столкновениям .

К началу 1989 года Армению были вынуждены покинуть почти все азербайджанцы, а армянское население Азербайджана мигрировало в НКАО. Томас де Ваал в книге "Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной" так описывал причины и итоги этой миграции: "Рассказывая о своей жизни в годы конфликта, и армяне, и азербайджанцы обязательно выставляют себя жертвами агрессивности противной стороны, а свое собственное насилие называют вынужденными мерами самообороны. Армянская версия событий начинается с погромов в Сумгаите, переходит к событиям в Баку в январе 1990 года, операции "Кольцо", обстрелам Степанакерта и захвату Шаумяновского района. Азербайджанцы начинают рассказ с принудительной высылки азербайджанцев из Армении в 1988 году, вспоминают, как они сами пострадали в Баку в январе 1990 года, переходят к массовым убийствам в Ходжалы и заканчивают эту скорбную хронику воспоминаниями об оккупации территорий к востоку от Нагорного Карабаха. Эти однобокие толкования современной истории теперь есть и в школьных учебниках" .

Провозглашение независимости в 1991 году

2 сентября 1991 года армянские депутаты советов разных уровней от Карабаха провозгласили независимую Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). В ответ Верховный Совет Азербайджана 26 ноября того же года принял закон об упразднении Нагорно-Карабахской автономии.

10 декабря 1991 года в Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджана, населенной преимущественно армянами, был проведен референдум о независимости . За независимость высказались более 99 процентов голосовавших, при этом азербайджанское население выборы проигнорировало. Результаты референдума не были признаны международным сообществом.

6 января 1992 года Верховный Совет Нагорного Карабаха принял Декларацию "О государственной независимости Нагорно-Карабахской Республики".

Самостоятельное существование непризнанной республики

НКР так и не была официально признана ни одним государством-членом ООН, но некоторые страны принимали декларации о признании. Подробнее об этом рассказано в справке "Кавказского узла" “Кто же все-таки признал Карабах”

В 2006 году была принята Конституция Нагорно-Карабахской республики. В 2017 году НКР была переименована в Республику Арцах .

Согласно Конституции, НКР является президентско-парламентской республикой. Глава государства - президент, законодательный орган - Национальное Собрание, состоящее из 33 мест. Места в Национальном собрании распределялись по результатам выборов.

Исполнительную власть НКР осуществляло правительство полномочия которого определялись республиканскими законами В правительстве НКР было 11 министерств.

14 августа 1992 был создан Государственный комитет обороны НКР, отряды сил самообороны были организованы в Армию обороны Нагорно-Карабахской Республики.

У НКР и Армении общие таможенная и банковская системы, в качестве валюты использовался армянский драм.

С момента провозглашения независимости экономика НКР была полностью переведена на военные рельсы. После войн 1990-х годов промышленность в Нагорном Карабахе была разрушена, экономически непризнанная республика выживала за счет инвестиций Армении и диаспоры, разработки природных ресурсов, развития местного бизнеса и фермерства. При этом правительство делало акцент на развитии туризма в регионе . В Нагорном Карабахе работали социальные учреждения, больницы, школы, университет.

Первая карабахская война

В результате широкомасштабной войны 1991-1994 годов между Нагорным Карабахом и Азербайджаном силы самообороны Нагорного Карабаха установили контроль над несколькими районами Азербайджана, прилегающими к Нагорному Карабаху. В 1993 году это было квалифицировано Советом безопасности ООН как оккупация территории Азербайджана .

Азербайджанские войска, в свою очередь, вытеснили армян с территории бывшего Шаумяновского района Азербайджанской ССР и части Мартакертского и Мартунинского районов Нагорного Карабаха.

В 1992 году для урегулирования карабахского конфликта была создана Минская группа ОБСЕ, в рамках которой осуществлялись контакты участвующих в военных действиях сторон: Азербайджана, Нагорного Карабаха и Армении. Минская группа и Россия оказались соавторами Бишкекского протокола, подписанного 5 мая 1994 года в столице Киргизии. На основании этого документа участниками конфликта была достигнута договоренность о прекращении огня.

Общие данные о потерях никто достоверно не подтвердил, но по наиболее реалистичным подсчетам они составили 7-8 тысяч убитых с армянской стороны и 15-18 тысяч — с азербайджанской. .

Военное столкновение в апреле 2016 года

Первая с 1994 года эскалация произошла в 2014 году: по сообщению Минобороны Армении, в зоне конфликта азербайджанской стороной во время учебно-тренировочного полета был сбит вертолет Ми-24 Армии обороны Нагорного Карабаха. В свою очередь, азербайджанские военные утверждали, что вертолет атаковал их позиции. В декабре 2015 года конфликт усилился, Минобороны Азербайджана сообщало о сбитых над позициями азербайджанских вооруженных сил армянских беспилотниках. Минобороны Армении эту информацию опровергало.

2 апреля 2016 года произошло боевое столкновение азербайджанских вооруженных сил с Армией обороны Нагорного Карабаха. 3 апреля Минобороны Азербайджана заявило, что "в одностороннем порядке" приостановило военные операции на линии соприкоснования, но Минобороны Нагорного Карабаха ответило, что заявление Азербайджана о прекращении огня "не соответствует действительности" .

5 апреля представители военных ведомств Азербайджана и Нагорного Карабаха заявили, что Армения и Азербайджан достигли соглашения о прекращении огня в зоне карабахского конфликта . 6 апреля Минобороны Азербайджана и Нагорного Карабаха сообщили о сохранении перемирия в зоне конфликта.

Вторая Карабахская война осенью 2020 года

В конце сентября 2020 года азербайджанская армия начала наступательную операцию по всей линии фронта в Нагорном Карабахе. Помимо тяжелой наземной военной техники использовалась авиация, в том числе беспилотная.

С армянской стороны число погибших во Второй Карабахской войне по данным на апрель 2022 года составили 3825 человек . На сайте Минобороны Азербайджана последние данные о потерях в этой войне датированы октябрем 2021 года: 2908 погибших военных и шестеро пропавших без вести.

Военные действия были остановлены после подписания Арменией, Азербайджаном и Россией 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня.

На "Кавказском узле" опубликованы хроника войны и карта того, что получил в итоге Азербайджан.

C 2020 по 2023 год на территории Нагорного Карабаха был размещен контингент российсих миротворцев. Уже в их присутствии Азербайджана в результате перешла еще часть территорий . Из нескольких районов были полностью выселены армянские жители. Прошли несколько этапов переговоров между Арменией и Азербайджаном по подготовке мирного договора. Армения на встречах в Праге и Сочи признала территориальную целостность Азербайджана.

Блокада и прекращение существования Нагорно-Карабахской республики

В декабре 2022 года азербайджанская сторона заблокировала Лачинский коридор, а весной там был установлен официальный КПП. Карабах оказался в полной блокаде, грозившей гуманитарной катастрофой.

19 сентября 2023 года Азербайджан начал масштабную боевую операцию в Нагорном Карабахе. На следующий день, 20 сентября, была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахских военных. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан за сутки достиг всех целей контртеррористической операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет.

28 сентября 2023 года был опубликован указ президента непризнанной республики Самвела Шахраманяна о роспуске всех органов государственной власти и прекращении существования Республики Нагорный Карабах (Арцах) с 1 января 2024 года. На фоне обстрелов и капитуляции Нагоного Карабаха начался массовый исход жителей Нагорного Карабаха в Армению, регион покинули более 100 тысяч жителей. На 3 октября миссия ООН, допущенная на территорию Карабаха, зафиксировала не более 1000 оставшихся человек. Таким образом, фактически непризнанная республика прекратила свое существование даже раньше официально заявленной даты.

Подробно о “новой ситуации” в Нагорном Карабахе рассказывается в справке “Кавказского узла”

Примечания