Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ.

Отказ ОДКБ помочь Армении в войне 2020 года

Во время обострения карабахского конфликта в 2020 году Армения обратились за помощью в ОДКБ. Москва в ответ заявила, что не может помочь, так как границы Армении не были нарушены, война проходила на территории Нагорного Карабаха. Кремль во время войны 2020 года ограничивался политической поддержкой Еревана, а после - направил миротворцев в зону карабахского конфликта. На этом фоне Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ "Нерушимое братство-2020", которые проходили в Белоруссии осенью 2020 года. .

Осенью 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя критику Арменией ОДКБ в связи с позицией России по конфликту в Карабахе, заявлял, что Армения не собирается рассматривать возможность выхода из этой организации" . Однако спустя два года риторика Армении по этому вопросу изменилась.

Угрозы Армении выйти из ОДКБ

Весной 2022 года Никол Пашинян обвинил ОДКБ в отсутствии должной реакции на действия азербайджанских военных на участке Сотк - Хознавар. "То, как ОДКБ отреагировала на случившееся, стало провалом и для самой организации. Вопреки существующим процедурам, ОДКБ на данный момент не решилась провести мониторинг на участке, оправдывая давние опасения армянской общественности, что важная для безопасности Армении организация ничего не предпримет в нужное время", - сказал армянский премьер .

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в сентябре 2022 года заявил, что Ереван ожидает от ОДКБ «военной и военно-политической помощи», но не получает ее. По словам Григоряна, поддержка от ОДКБ нужна Армении для защиты собственного суверенитета и вывода Вооруженных сил Азербайджана с армянской территории. «Это было нашим требованием к ОДКБ, и оно до сих пор не выполнено. Естественно, это нас не удовлетворяет», – подчеркнул секретарь Совбеза .

Если Россия и другие союзники не начнут выполнять свои обязательства, Армения может выйти из ОДКБ, заявил Никол Пашинян в сентябре 2022 года. «У Армении есть план, по которому мы начнем процесс выхода из ОДКБ до конца февраля 2023 года, если Россия и другие члены этой организации до этого времени не выполнят союзнические обязательства», - сказал он. «Если иначе сформулировать: есть опасения, что Армения выйдет из ОДКБ, а мой ответ был, что есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. Это не игра слов", — отметил Пашинян .

После визита в сентябре 2022 года в Армению делегации Конгресса США во главе с Нэнси Пелоси Никол Пашинян обвинил Кремль в том, что в отношении Армении Россия "спекулирует фактами" и озвучивает "отмазки" вместо реальных действий. Со слов Пашиняна, во время обсуждения в ОДКБ вопросов безопасности он получал четкие заверения, что граница Армении является "красной линией" для организации, но "оказалось, что красные линии существуют только на словах". «Это важно не только для Армении, но и для ОДКБ, ведь если сказать, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит, нет ОДКБ, потому что у ОДКБ есть зона ответственности, которая определена границами. Если нет границы, то нет и зоны ответственности, если нет зоны ответственности, то нет и организации», – заявил Пашинян .

В ноябре 2022 года в Армении прошли акции против визита Путина в Армению на саммит ОДКБ. Армения должна выйти из ОДКБ, так как эта организация ничем не помогла армянам в ходе осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе, а Россия только навязывает Армении свою волю, заявили участники протестов. Они держали в руках флаги Армении, США, Франции и Украины, плакаты с антироссийским содержанием. Сторонники оппозиционного движения скандировали лозунги: "ОДКБ, уходи", "Россия – враг" и "Свободная, независимая Армения".

Пашинян: ОДКБ нечего делать на границе Армении

23 ноября 2022 года Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и проект решения о помощи Еревану. Причиной стало отсутствие четкой политической позиции организации в вопросе действий Азербайджана. На заседании саммита ОДКБ Пашинян вновь заявил, что, несмотря на гарантии коллективной защиты, Армения подвергалась вооруженной агрессии со стороны Баку.

«В течение двух последних лет Армения как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана. Удручает, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий и что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на эту агрессию. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами», — заявил Пашинян.

Он добавил, что считает отсутствие реакции ОДКБ на действия Азербайджана главной неудачей присутствия Армении в этой организации, и напомнил, что во время массовых протестов в Казахстане в январе 2022 года ОДКБ потребовался всего один день на выработку решения о вводе войск, и это во многом помогло погасить беспорядки и избежать госпереворота .

27 ноября 2022 года ОДКБ предложила Армении комплекс мер поддержки, проанализировав которые, Пашинян заявил, что они "не содержат конкретики и политических оценок" эскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана и что без этих оценок наблюдателям ОДКБ нечего делать на армяно-азербайджанской границе.

"Агрессия против суверенной территории Армении с мая 2021 года по 13 сентября 2022 года была вдвойне болезненной, потому что наши союзники по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя или предложив в качестве альтернативы статус активного наблюдателя", - сказал Никол Пашинян. По его словам, Армения ожидает от ОДКБ двух вещей: определения зоны ответственности ОДКБ и четкой оценки действий Азербайджана на границе с Арменией.

«Нам предлагают помощь, в том числе и военно-техническую. Во-первых, непонятно, какую помощь предлагают. Кроме того, принять эту помощь без четких оценок означало бы принять тот статус-кво, который существует на наших границах. Принять мониторинговую миссию ОДКБ без четких оценок от ОДКБ будет означать фиксацию и смирение со статус-кво», — резюмировал Пашинян .

Критика в адрес российских миротворцев

22 декабря 2022 на заседании кабмина Армении Пашинян раскритиковал российский миротворческий корпус за невыполнение обязательств, вследствие которого стала возможной длительная блокада Нагорного Карабаха. «Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев — не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор»,— сказал он .

На встрече с Путиным 27 декабря 2022 года армянский премьер вновь напомнил об ответственности российских миротворцев. «Уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. И я хочу напомнить, что согласно трёхстороннему заявлению президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинском коридору. А сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев», – заявил Никол Пашинян .

С 12 декабря 2022 года Нагорный Карабах лишен связи с внешним миром из-за блокирования Лачинского коридора. Азербайджанские активисты около Шуши блокируют трассу в присутствии российских миротворцев. 120 тысяч человек уже больше трех месяцев живут в условиях блокады, дефицит продовольствия вынудил власти ввести на талоны на продукты первой необходимости.

"Если выяснится, что Россия по объективным или субъективным причинам не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства, ей следует обратиться в Совет Безопасности ООН либо с просьбой наделить российский военный контингент международным мандатом, либо направить в Нагорный Карабах новую многонациональную миротворческую миссию", - развил свою критику в адрес миротворцев Пашинян в январе 2023 года .

«Никто не отрицает, что миротворцы РФ сегодня обеспечивают безопасность жителей Нагорного Карабаха, но у нас также есть факты, когда азербайджанцы нарушали договоренности в зоне ответственности миротворцев, например в Парухе, но не увидели никакой реакции с их стороны. В условиях отсутствия реакции получается, что военное присутствие России не только не гарантирует безопасность Армении, а, наоборот, создает угрозы безопасности Армении»,— сказал премьер .

Принуждение Армении к союзничеству

27 декабря 2022 года секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил в прямом эфире Общественного телевидения, что вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении 13 сентября 2022 года, а также закрытие Лачинского коридора укладываются в рамки давления России на Армению. По словам Григоряна, именно в этом состоит причина кризиса в армяно-российских отношениях, который ярко выражен в последнее время.

Секретарь Совета безопасности Армении также впервые подтвердил заявления некоторых армянских депутатов о том, что Россия принуждает Армению к вступлению в союзное государство. Григорян заявил, что Армения сопротивляется этому желанию стратегического союзника и получает ответ в виде военного давления 1 .

Отказ Армении принять у себя учения ОДКБ

В январе 2023 года Никол Пашинян заявил, что Ереван считает нецелесообразным проведение в Армении учений ОДКБ. "Министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся", – сказал он .

13 марта 2023 года Армения отказалась выдвигать своего представителя на должность замглавы ОДКБ . Однако 14 марта на пресс-конференции Никол Пашинян заявил, что Армения согласится на назначение своего представителя на пост замгенсека ОДКБ, если будет уверена, что это укрепит ее безопасность. "Согласимся, если с получением этой должности не выйдет, что мы неверный посыл направляем нашему народу, если это будет еще одним фактором к безопасности. Если этого не произойдет, то мы не видим смысла в этой должности", - сказал премьер .

Комментируя возможность выхода Армении из ОБКБ, Никол Пашинян ответил, что армянская сторона в этом решении будет руководствоваться государственными интересам. "Что касается ОДКБ. Я публично говорил. Это вопрос точек зрения. Можно сказать, что Армения выйдет из ОДКБ? Возможно, ОДКБ выйдет из Армении? Или свидетельствует ли вся эта ситуация, что ОДКБ намерена выйти из Армении? Мы руководствуемся государственными интересами Армении при уточнении, сохранении или изменении позиции по любому вопросу", - сказал Пашинян .

«Когда в 2022 году генсек ОДКБ приехал в Армению, он мне сказал, что в ОДКБ есть обеспокоенность в связи с тем, что Армения выйдет из Организации. Я сказал, что эта обеспокоенность не к месту, но есть другая обеспокоенность, что ОДКБ может выйти из Армении. Моя оценка сейчас такова: ОДКБ, желая того или нет, выходит из Армении. И это нас беспокоит», — повторил свой посыл Пашинян .

Президент Армении подтвердил кризис в отношениях с Россией

О проблемах в армяно-российских отношениях высказался и президент Армении Ваагн Хачатурян. "Армяно-российские отношения находятся на стратегическом уровне, и Россия является гарантом безопасности Армении, но, к сожалению, в последнее время у нас возникли проблемы, особенно после событий 13 сентября 2022 года. Сентябрьское нападение было совершено именно на территорию Армении, Россия и ОДКБ должны были оказать военную помощь Армении. Азербайджан продвинулся до 7 км, по 5 км в разных местах, и это был тот случай, когда и члены ОДКБ, и Россия должны были оказать нам военную помощь", - заявил Хачатурян. По его словам, в Ереване от России ожидали тогда и политических действий. "Ни того, ни другого до сих пор не произошло. Конечно, справедливости ради следует отметить, что в переговорах о прекращении боевых действий участвовала и Россия, но госсекретарь США Блинкен, президент Франции Макрон и глава парламента Евросоюза Шарль Мишель также принимали в них активное участие", - отметил в январе 2023 года президент Армении .

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 24 февраля 2023 года назвал серьезной проблемой "непризнание ОДКБ границ Армении". «Как вы знаете, ОДКБ не признает границы Армении, и тут есть серьезная проблема, потому что если нет границы, то и нет ответственности. Мы подняли этот вопрос и надеемся, что в какой-то момент этот вопрос будет решен», - заявил Григорян.

Он напомнил, что в соответствии с Алматинской декларацией, которая берется за основу для решения вопроса делимитации и демаркации, административные границы бывших советских республик принимаются как межгосударственные границы. «И тут мы четко можем сказать, что граница между Арменией и Азербайджаном есть. Возможно, определенная часть не демаркирована, и мы не знаем где четко проходит линия, но это вопрос нескольких метров. А суверенная территория Армении площадью в 29,8 тыс. кв. км известна. Если есть воля, то эту территорию можно защитить. Но отсутствие воли не дает возможности защитить Армению», – добавил он .

В Армении обсуждают выход из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время дискуссии в Центре трансатлантических отношений в Праге 4 мая 2023 года заявил, что ОДКБ не смогла выполнить свои обязательства перед Арменией. «В прошлом году мы не смогли прийти к консенсусу с ОДКБ. Мы заявили о своей позиции и выразили наше недовольство Организации. Мы откровенны и прозрачны, и это создает дополнительные сложности», – подчеркнул Пашинян .

13 мая 2023 года в интервью, опубликованном на сайте ("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу), секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что власти Армении обсуждали выход из ОДКБ. Григорян пояснил, что власти Армении "ожидали от ОДКБ, что она сработает" в сентябре 2022 года во время обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана.

В последние годы, по его словам, "архитектура безопасности" в мире и регионе "кардинально изменилась". "Условно говоря, мы думали, что можно будет позвонить по телефону и сказать: «У меня проблема». В ответ скажут: «Окей, дорогой, мы поможем». Мы попробовали и видим, что этот механизм не работает. Договорные обязательства не соблюдаются. Вся наша концепция безопасности была построена на этом, а новой пока нет. Механизмы, которые должны были обеспечить безопасность Армении, рухнули, новые не созданы. Это и есть кризис", - приводятся в публикации слова Григоряна. .

Выход из ОДКБ остается в повестке

22 мая 2022 года Никол Пашинян на пресс-конференции подтвердил, что вопрос выхода Армении из блока остается в повестке. Он повторил свою фразу: «Это ОДКБ уходит из Армении» и подчеркнул, что Армения выйдет из организации, если ОДКБ уйдет из Армении и страна посчитает организацию недействующей .

«Если будет зафиксирован этот факт, то ничего не дающий де-юре статус члена ОДКБ будет только мешать нам обсуждать с другими странами повестку нашей безопасности. Думаете, у Армении не было возможности приобретать вооружение или военную технику у других стран? Конечно, такая возможность была, но эта тема закрывалась, и это объяснялось тем, что Армения является членом ОДКБ. Говорили, мол, вы член ОДКБ, что нам с вами обсуждать», – заявил Пашинян .

Он также объяснил, почему Армения отказалась от наблюдателей ОДКБ, будучи членом этого военного блока. «Миссия ОДКБ не действует на территории Армении по той простой причине, что, по сути, организация не указывает свое видение территории и границ Армении. 90 процентов проблем вытекают из этого», – сказал премьер-министр. .

Отказ от контроля погранслужбой ФСБ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире Общественного телевидения Армения 4 июня 2023 года заявил, что Армения отказывается от контроля погранслужбой ФСБ России транспортного сообщения при будущем разблокировании экономических и транспортных связей с Азербайджаном, – сообщил «Интерфакс».

"По части разблокирования есть одна важная деталь, которая, думаю, уже понятна для всех вовлеченных партнеров. Полный контроль за границами, контроль за пограничными службами будет осуществлять Армения. То есть, разблокирование в контексте Армении означает, что только Армения будет осуществлять пограничную службу", - сказал Григорян.

Он добавил, что надеется что обе страны «приняли к сведению и на основе этого принципа будут продвигаться вперед .

Интервью Пашиняна изданию La Repubblica

3 сентября 2023 года Никол Пашинян в интервью итальянскому изданию La Repubblica заявил, что российские миротворческие силы не выполняют обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, закрепленные трехсторонним договором 9 ноября 2020 года . "В данном случае не обеспечивается безопасность, в том числе право на свободное передвижение. И это действительно тревожный факт", - сказал Пашинян.

Он также назвал стратегической ошибкой полную зависимость республики от России в сфере безопасности. "Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе, по части оружия, приобретения вооружения. Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности. То есть, этот пример показывает нам, что зависимость в сфере безопасности от одного места является стратегической ошибкой", - заявил Пашинян.

По его словам, в настоящее время предпринимаются попытки диверсификации политики Еревана в сфере безопасности. "Поскольку, когда наступает момент, что кто-то должен обеспечить нашу безопасность, выясняется, что кто-то либо не хочет, либо не может обеспечить нашу безопасность", - резюмировал армянский лидер.

Пашинян отметил, что в Армении видят отдаление России от региона и предполагают по каким причинам. “Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь", - сказал Пашинян. Он подчеркнул, что Лачинский коридор должен был быть под контролем миротворцев России, но этого не происходит. "Почему? Могут быть две причины: или Россия не может контролировать Лачинский коридор, или не хочет. Обе причины проблематичны", - отметил армянский премьер .

Пашинян о действиях российских миротворцев в Нагорном Карабахе

21 сентября 2023 года, на следующий день после окончания боевых действий в Карабахе, премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг резкой критике российских миротворцев. "Российский миротворческий контингент должен был гарантировать безопасность мирного населения, и мы полтора года назад начали поднимать вопросы о том, что процессы идут неправильно. Мы несем свою долю ответственности. Но не считаю, что должны закрывать глаза на те провалы, которые были у российского миротворческого контингента", - сказал он.

При этом 10 октября Пашинян заявил в интервью общественному телевидению, что Армения “ничего не меняет, ничего не аннулировала в армяно-российских отношениях, ни из каких-либо организаций не выходила", - сообщил премьер-министр .

17 октября 2023 года премьер-министр Армении в Европарламенте раскритиковал действия миротворцев в связи с исходом армян из Карабаха. "В условиях бездействия миротворческого контингента РФ свыше 100 тысяч армян за неделю покинули свои дома и родные места в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян. Он раскритиковал и союзников по безопасности, не указав, кого он имеет в виду. "Когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению, наши союзники в области безопасности не только нам не помогали, но и делали публичные призывы к смене власти в Армении", - заявил Пашинян .

Пашинян о поиске новых партнеров в сфере безопасности

14 ноября 2023 года Никол Пашинян сообщил, что не приедет 23 ноября в Минск на заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ и выразил надежду на то, что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием .

15 ноября премьер-министр Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте, пояснил свою позицию по ОДКБ. Он повторил тезис о том, что "ОДКБ, несмотря на обязательства", несколько раз не отреагировала должным образом на вызовы безопасности Армении. "Самая большая фундаментальная проблема заключается в том, что ОДКБ де-юре, по сути, отказывается регистрировать свою зону ответственности в Армении. А это может означать, что мы, молча участвуя в мероприятиях в данных условиях, можем присоединиться к логическому выводу, который каким-либо образом поставит под сомнение территориальную целостность и суверенитет Армении. Мы не можем себе этого позволить. Мы принимаем такие решения для того, чтобы дать себе и ОДКБ время подумать о дальнейших планах", - подчеркнул он .

"Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнеры в сфере безопасности не могут, в том числе по объективным причинам, продавать нам оружие и боеприпасы. Об этом мы говорим открыто и прямо", - заявил Пашинян.

"Мы должны искать иных партнеров в сфере безопасности, и мы ищем и находим этих партнеров, пытаемся заключать договоры, приобретать вооружение и военную технику," — добавил армянский премьер .

Вице-спикер Акоп Аршакян о снятии с повестки помощи ОДКБ

20 ноября Армения попросила ОДКБ снять с повестки документ о помощи республике, Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов . 21 ноября 2023 года вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян, заявил, что Армения отказалась от пакета помощи ОДКБ, поскольку организация "не фиксирует, где начинается и где заканчивается зона ответственности". "К сожалению, эта зона ответственности и конкретная карта Армении не зафиксированы. В этом проблема", - сказал Аршакян .

Григорян: у Армении нет ожиданий от ОДКБ

Глава Совбеза Армении Армен Григорян в интервью Общественному телевидению Армении 8 января 2024 года заявил, что Армения ожидала помощи от Организации Договора о коллективной безопасности, но адекватной реакции от ОДКБ не последовало. По словам Григоряна, в настоящее время у Еревана нет никаких ожиданий от организации. Помощь ожидалась после вторжения азербайджанских войск на территорию Армении в сентябре 2022 года, однако она не поступила.

Григорян заявил, что Армении не была предложена какая-либо военно-техническая помощь, а также не был дан четкий ответ, где должны были расположиться наблюдатели от ОДКБ и где проходит граница Армении, подчеркнул Григорян. По его словам, организация не признала свою зону ответственности на Кавказе, что стало серьезной проблемой для Еревана

Пашинян о "заморозке" участия в ОДКБ - в интервью France 24

22 февраля 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что реакция ОДКБ не соответствовала действительности в отношении республики Армения, частности в 2021-м, в 2022 годах. “И, очевидно, это не могло остаться незамеченным со стороны Армении. Сегодня на практике мы фактически заморозили наше участие в этом договоре в этой организации”, - заявил премьер Армении. .

Пашинян также заявил, что осенью 2023 года высокопоставленные должностные лица, представляющие Российскую Федерацию, открыто призвали население Республики Армения к восстанию и свержению власти. “Российские телеканалы, практически шести лет скоординированным и последовательным образом вели пропаганду против избранного правительства Республики Армения и против меня лично”, - заявил Пашинян .

Спикер Ален Симонян о российских пограничниках в аэропорту Звартноц

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил 27 февраля на брифинге, что российские пограничники должны уйти из ереванского аэропорта Звартноц. "Было бы правильным вывести [российских] пограничников из аэропорта. Нет гарантий, что в случае угрозы они [пограничники] защитят границы Армении. Прецеденты были. Более того, российские войска предприняли все возможное, чтобы границы были более уязвимыми. Что сделали они в Арцахе (Нагорном Карабахе)? Обеспечили исход армян? В один прекрасный день обеспечат из Звартноца наш с вами исход?" - задался вопросом Симонян .

Пашинян в Парламенте - об угрозе безопасности

28 февраля, 2024 года отвечая на вопросы депутатов в парламенте Армении, Никол Пашинян заявил, что “ОДКБ вместо того, чтобы исполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот – создает проблемы безопасности. И эта позиция, говорю прямо, является угрозой национальной безопасности Армении. Следовательно, с учетом этих обстоятельств ОДКБ, вопреки собственным обязательствам, согласно которым должна была продемонстрировать соответствующую позицию по вопросу безопасности Армении, делает противоположное".

Пашинян добавил: “Мы до сих пор не получили ответа от организации на вопрос, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении. Отсутствие ответа создает угрозу безопасности и территориальной целостности Армении" .

Отказ от участия в финансировании ОДКБ

8 мая 2024 года представитель МИД Армении Ани Бадалян заявила, что страна не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ. "Республика Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" от 23 ноября 2023 года и от участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации, не возражая при этом против принятия этого решения в ограниченном формате" .

Ален Симонян: “Хватит нам угрожать”

7 июня 2024 спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян ответил замглавы российского МИД Михаилу Галузину, заявившему о неверных шагах Армении в работе с Россией и ОДКБ в сфере обороны. «Я прошу прекратить угрожать нам. Хватит нам угрожать. Второе – хватит говорить об ОДКБ. Когда говорят об ОДКБ, пусть скажут, где проходит граница ОДКБ, и какие (у них) есть обязательства, как у партнеров по ОДКБ, так и стороны договора Армения-Россия. Хватит (делать) подобные заявления, связанные с нашей суверенной территорией», - сказал Симонян журналистам. Симонян добавил, что «хватит говорить с нами в такой риторике, […] на общество нашей страны это не влияет, имеет обратный эффект» .

Никол Пашинян - о возврате в ОДКБ

12 июня 2024 года Пашинян вновь заявил о намерении Армении выйти из ОДКБ. «Я говорил, что существование нашего государства под угрозой. […] Виноваты те, кто сформировали альянс-пузырь, члены которого, как выяснилось, не выполняют свои договорные обязательства, а планируют с Азербайджаном войну против нас. Вот, кто виноват», - сказал он в среду в ходе правительственного часа в парламенте. При этом он отметил, что страна сама решит, в какой срок отказаться от членства в организации .

Пашинян также отметил, что страна не вернется в ОДКБ. "А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся", – заявил он. Пашинян добавил, что Армения сама решит когда произойдет выход – “возможно, через месяц, через год, через три года". .

Пашинян – об угрозе от ОДКБ для Армении и точке невозврата

18 сентября 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян на Всемирном армянском саммите в Ереване заявил, что ОДКБ создает угрозы для безопасности Армении. «Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не выполняет своих обязательств по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности» .

Армения будет отдаляться от ОДКБ до тех пор, пока не получит из ОДКБ ответы на свои вопросы. «Прошло два года с момента, когда мы выделили наши акценты, ответы так и не озвучены, уже очевидно, что они и не будут озвучены. До тех пор, пока эти ответы не озвучены, Армения с каждой секундой все больше отдаляется от ОДКБ. В авиации есть фраза «точка невозврата». Если мы еще не прошли эту точку, то есть большая вероятность того, что в случае продолжения данной ситуации мы еневозврата. Ни у кого не будет легитимной причины или повода обвинить нас в этом», – заявил Пашинян .

В декабре 2024 года Никол Пашинян заявил, что Армения считает себя находящейся вне ОДКБ и уже прошла «точку невозврата». При этом юридического решения о выходе из организации принято не было. В ОДКБ в ответ подчеркнули, что продолжают считать Армению союзником и готовы к восстановлению полноценного сотрудничества. .

Отказ от участия в мероприятиях ОДКБ

В январе 2025 года министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что позиция Еревана по замораживанию участия в ОДКБ остается неизменной до тех пор, пока партнеры по организации не изменят своего отношения к проблемам безопасности Армении. В тот же период Служба внешней разведки республики сообщила, что в 2025 году не ожидает устранения причин, по которым участие страны в организации было заморожено .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что Армения не уведомляла о выходе из ОДКБ и остается государством-членом организации.

Пашинян об ответственности ОДКБ за кризис безопасности

7 мая 2025 года Пашинян вновь обвинил ОДКБ в бездействии во время пограничных столкновений 2021 и 2022 годов. По его словам, до эскалации сентября 2022 года он предупреждал партнеров по организации о риске нападения Азербайджана на территорию Армении, однако не получил необходимой реакции .

16 июля 2025 года премьер-министр заявил, что вероятность выхода Армении из ОДКБ выше, чем вероятность восстановления полноценного участия в работе организации .

Неучастие Армении в саммите ОДКБ

В ноябре 2025 года Армения не приняла участия в саммите ОДКБ в Бишкеке. Президент России Владимир Путин заявил, что государства организации с уважением относятся к позиции Еревана. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов выразил надежду на восстановление взаимодействия с Арменией .

СВР Армении исключила «размораживание» отношений с ОДКБ

20 января 2026 года Служба внешней разведки Армении опубликовала ежегодный доклад о внешнеполитических рисках, в котором признала возобновление участия страны в ОДКБ в 2026 году «почти наверняка невозможным». В документе отмечалось, что ситуация остается вызовом для авторитета самой региональной структуры безопасности .

Пашинян: ОДКБ привела нас на бойню

25 марта 2026 года Пашинян заявил, что ОДКБ, выступавшая гарантом безопасности Армении в 2020 году, «привела нас на бойню». Высказывание прозвучало в ответ на заявления оппозиции о необходимости внешнего гаранта для достижения устойчивого мира с Азербайджаном. Премьер вновь подверг критике действия организации во время войны в Карабахе и заявил, что членство в ОДКБ не обеспечило безопасность страны .

2 апреля 2026 года Пашинян, комментируя возможность возвращения Армении к полноценному участию в работе ОДКБ, дал понять, что для такого шага организация должна пересмотреть свое отношение к вопросам безопасности Армении. Однако уже 20 апреля 2026 года он фактически исключил такой сценарий. «Членство Республики Армения в ОДКБ заморожено и никаких шагов по возобновлению деятельности предприниматься не будет. И это зафиксировано в нашей предвыборной программе», - сказал Пашинян, представляя предвыборную программу партии «Гражданский договор» .

Лавров: вопрос о членских взносах и статья 25 Устава ОДКБ

10 июня 2026 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в рамках ОДКБ рассматривается возможность применения к Армении статьи 25 Устава организации из-за задолженности по членским взносам. Эта статья предусматривает временное лишение государства права голоса и права выдвигать кандидатов на квотные должности при наличии двухлетней задолженности. По словам Лаврова, Армения не перечисляла взносы за 2024 и 2025 годы .

На следующий день, 11 июня 2026 года, Пашинян заявил, что Ереван не станет оспаривать возможное решение государств-членов ОДКБ об исключении Армении из организации.«Если государства-члены ОДКБ решат исключить Армению, мы примем это решение к сведению», отметил он. Он уточнил, что замораживание участия было обусловлено невыполнением организацией обязательств по безопасности .

Пашинян был бы доволен исключением Армении

24 августа 2026 года Никол Пашинян заявил, что был бы доволен, если бы Армению исключили из организации. По его словам, такое решение избавило бы Ереван от необходимости самостоятельно инициировать выход из ОДКБ .

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что решение о членстве остается суверенным правом Армении.

Мирзоян исключил возвращение Армении в ОДКБ

28 октября 2026 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не намерен менять свою позицию и не видит возможности возвращения в ОДКБ. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Словении Тоне Кайзером в ответ на призыв бывшего генсека ОДКБ Николая Бордюжи исключить Армению из организации.

Мирзоян подчеркнул, что республика давно прекратила участие в деятельности ОДКБ и заморозила свое членство, а потому считает беспредметными обсуждения возможного возвращения страны к работе в организации .

Подготовка к рассмотрению вопроса о правах Армении в ОДКБ

4 ноября 2026 года генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщил, что на предстоящем саммите организации может быть рассмотрен вопрос о применении к Армении статьи 25 Устава. Она предусматривает лишение государства права голоса и права выдвигать представителей на квотные должности в случае двухлетней задолженности по взносам. .

Пашинян связал европейскую интеграцию с выходом из ЕАЭС

5 ноября 2026 года Никол Пашинян заявил, что вступление Армении в Европейский союз сделает выход страны из Евразийского экономического союза неизбежным, поскольку одновременное членство в двух объединениях невозможно. При этом он подчеркнул:«Мы не собираемся выходить из ЕАЭС».

По словам премьера, решение о дальнейшем интеграционном курсе должны принять граждане страны. Он также сообщил, что Армения может подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году и назвал одной из целей либерализацию визового режима с Евросоюзом к 2029 году .

В тот же день Пашинян заявил об окончательной утрате интереса к ОДКБ. «Я хотел бы, чтобы мы раз и навсегда зафиксировали, что наш интерес к ОДКБ иссяк, и у нас нет интереса к ОДКБ». .

Москва предупредила о возможности ограничения прав Армении

6 ноября 2026 года заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что вопрос о возможном ограничении прав Армении может быть рассмотрен на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 11 ноября в Москве. Он подчеркнул, что речь идет о технической процедуре, предусмотренной Уставом организации .

Армения лишена права голоса в ОДКБ

11 ноября 2026 года Совет коллективной безопасности ОДКБ рассмотрел вопрос, связанный с невыплатой Арменией членских взносов. Участники заседания постановили лишить Армению права голоса и права назначать представителей на ответственные должности в организации, сославшись на двухлетнюю задолженность по членским взносам.

Примечания: