Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ

23 февраля 2024, 09:19

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Участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «заморожено», заявил премьер-министр Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее Армения отказалась участвовать в парламентском заседании ОДКБ 19 декабря. 8 января глава Совбеза Армении Армен Григорян заявил об отсутствии ожиданий от ОДКБ.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

"Договор о коллективной безопасности, по нашему мнению, не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах. Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Пашинян в опубликованном 22 февраля интервью французскому телеканалу France 24 (перевод ТАСС).

Отвечая на вопрос о возможном закрытии российской военной базы в Армении, премьер-министр Армении заявил, что "в данный момент речь об этом не идет".

При этом Никол Пашинян подверг критике позицию российских властей, обратил внимание "Коммерсант". Он утверждает, что несколько месяцев назад Россия «открыто призвала армянское население свергнуть власть». Пашинян также выразил обеспокоенность задержанием в Армении уехавшего от мобилизации россиянина Дмитрия Сетракова, назвав это «похищением».

Напомним, Сетраков был мобилизован 24 сентября 2022 года, 22 апреля он самовольно оставил часть и скрывался, однако 11 октября сдался с повинной и находился в воинской части корпуса военной полиции. К правозащитникам он обратился в начале ноября, они помогли ему уехать из России, и 30 ноября он приехал в Ереван. 7 декабря его задержали в Гюмри. "Представились военной полицией Армении, но на фото в WhatsApp* у человека, который звонил жене Сетракова, на кепке была буква Z", - сообщил правозащитный проект "Идите лесом".

В декабре Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи сообщил, что сотрудники российской военной полиции задержали Дмитрия Сетракова за самовольное оставление части сроком более чем на месяц и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри. На территории Армении полномочиями лишать свободы наделены исключительно армянские правоохранительные структуры, напомнили правозащитники. 19 декабря стало известно, что Сетраков вывезен в Россию и содержится в Ростове-на-Дону. Советник генпрокурора Армении сообщила, что ведомство не получало ходатайства о задержании, аресте и экстрадиции Дмитрия Сетракова в Россию. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен.

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