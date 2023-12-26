Юристы поспорили о возможном наказании Сетракова

26 декабря 2023, 15:39

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Уроженцу Ростовской области, мобилизованному Дмитрию Сетракову, который был вывезен российскими силовиками из Армении, могут быть предъявлены обвинения по статье о самовольном оставлении части или по более тяжкой статье о дезертирстве, полагают военные юристы. К Сетракову не пускают адвоката, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники российской военной полиции задержали гражданина России Дмитрия Сетракова за самовольное оставление части сроком более чем на месяц и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри, сообщил Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи. На территории Армении полномочиями лишать свободы наделены исключительно армянские правоохранительные структуры, напомнили правозащитники. 19 декабря стало известно, что Сетраков вывезен в Россию и содержится в Ростове-на-Дону. Советник генпрокурора Армении сообщила, что ведомство не получало ходатайства о задержании, аресте и экстрадиции Дмитрия Сетракова в Россию. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен.

Сетраков был мобилизован 24 сентября 2022 года, 22 апреля он самовольно оставил часть и скрывался, однако 11 октября сдался с повинной и находился в воинской части корпуса военной полиции. К правозащитникам он обратился в начале ноября, они помогли ему уехать из России, и 30 ноября он приехал в Ереван. 7 декабря его задержали в Гюмри. "Представились военной полицией Армении, но на фото в WhatsApp* у человека, который звонил жене Сетракова, на кепке была буква Z", - сообщил правозащитный проект "Идите лесом".

Военный юрист Максим Гребенюк полагает, что обвинения против Сетракова могут выдвинуть по одной из двух статей Уголовного кодекса. "Ему могут вменить часть 5 статьи 337 УК РФ - это самовольное оставление части в период мобилизации свыше одного месяца. Наказание от 5 до 10 лет. Либо часть 3 статьи 338 УК РФ - дезертирство с наказанием от 5 до 15 лет. В зависимости от статьи, будет наказание", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, сам факт отъезда Сетракова из России может стать основанием для более строгого наказания. "То, что он уехал за пределы России, может ужесточить обвинение. Самовольное оставление части от дезертирства отличается тем, что в первом случае самовольщик временно уклоняется от службы, но все же имеет желание вернуться к ней. А дезертир имеет умысел не возвращаться к службе, то есть навсегда уклониться от нее. Здесь очень важна грамотная позиция защиты", - отметил он.

Гребенюк считает, что в случае общественного интереса к делу процесс будет закрытым. "Дело будет рассматривать военный суд. Процесс скорее всего будет закрытым. Возможно, что процесс не будет закрытым, если не будет никакого интереса к этому делу", - указал он.

Другой военный юрист, Артем Мугунянц, также отмечает, что мобилизованные зачастую не хотят возвращаться в зону военных действий после ранений и порой идут на побег.

"Есть случаи, когда уходят в отпуск и не возвращаются. Чаще всего после получения ранений мобилизованные делают все, чтобы получить справку о том, что они негодны или временно негодны к военной службе. Это самый распространенный вариант, поскольку он освобождает от уголовного преследования", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

39-летний житель Ростовской области, мобилизованный Дмитрий Сетраков в конце апреля попал в военный госпиталь на территории Запорожской области. Оттуда, по его словам, он взял такси и поехал домой. Несколько месяцев он скрывался, а потом, после того как его жене сообщили, что он находится в розыске, сдался с повинной. Его поместили в специальное СИЗО для военных в Ростове-на-Дону и завели дело о самовольном оставлении части (часть 5 статьи 337 УК РФ) — наказание по этой статье составляет от 5 до 10 лет лишения свободы — и успели допросить один раз. Однако в ноябре сбежал, когда его отправили на военно-врачебную комиссию, сообщило 10 декабря BBC.

По его словам, с точки зрения закона Сетракову следовало поступить точно таким же способом. "Ему стоило заняться тем, чтобы сделать обследование, получить соответствующие бумаги и доказать негодность к службе. Тогда к нему не было бы претензий. Если есть такие бумаги, то они могут ему сильно помочь в уголовном деле", - отметил он.

Что касается возможных обвинений, то это скорее всего будет статья о самовольном оставлении части. "Мне кажется, в этой ситуации вероятнее всего обвинения будут по статье о самовольном оставлении части. Обычно именно по этой статье заводят подобные уголовные дела. А то, что он сбежал в Армению, мне кажется мало, что поменяет в этом деле. По большому счету, какая разница, где он скрывался. Важен сам факт самовольного оставления части. Еще важно количество дней пока его не было в части. Чем больше период, тем тяжелее наказание по этой статье – до 10 лет. Все решит военный суд", - добавил юрист.

Пресс-атташе проекта "Идите лесом" Иван Чувиляев полагает, что в деле Сетракова участвует ФСБ, поэтому обвинения против него могут быть непредсказуемы. "Обвинения могут выдвинуть по статье о самовольном оставлении части. Но проблема в том, что это абсолютно резиновая статья. За оставление части более чем на неделю - это один срок, двух недель - другой срок. А сверху можно навесить невыполнение какого-то приказа", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

У Сетракова есть адвокат, но ему не позволяют увидеться со своим клиентом. "С Дмитрием сейчас нет никакой связи. Есть адвокат, которым он до сих пор не встретился. Он официальный адвокат, но своего клиента он не видел. Этому очень сильно препятствует ФСБ, которая участвует в деле. Они выбрали план "Крепость", будут делать все возможное, чтобы адвокат его так и не увидел, а потом как можно меньше говорил", - отметил он.

По словам Чувиляева, история Сетракова напоминает другие случаи побегов. "Он был обычным мобилизованным. У него было два побега. Первый раз он сбежал, скрывался в России, но все-таки попался. Его держали в военной части, потом он сбежал, когда завели уголовное дело. Это такая обычная история, поскольку практически у всех она выглядит именно так. Это всегда мобилизация, попал в армию, разорвать контракт невозможно и в этом случае остаётся только один вариант - бежать. Когда ты бежишь, есть вариант уезжать из страны либо оставаться и прятаться. Во втором случае рано или поздно тебя могут выследить и найти. До задержания дело не заводили, дело возбуждают после задержания. И вообще если мобилизованный соглашается вернуться на фронт, то обещают дело не заводить. Но как показывает опыт, никто уже не соглашается. Их сажают в специально оборудованной части, где содержатся бегуны. Они там в странных условиях, без охраны. Иногда даже могут выходить оттуда. Поэтому оттуда при желании могут бежать, пока ждут суда", - рассказал он.

Однако случай Сетракова отличается - он сбежал в другое государство и его задержание вызывает вопросы. "Случай Сетракова был первым таким. На практике у нас такого еще не было, что показывает, что это пока не тенденция, а странная разовая история, все детали которой мы не знаем. Очевидно, что здесь были допущены ошибки самим Сетраковым, он не был на связи с правозащитниками. Мы не знаем, как именно все произошло и как он оказался в Гюмри. На основании этой истории мы не можем говорить о системе выдачи беглецов России", - отметил правозащитник.

Согласно данным проекта "Идите лесом", количество беглецов за последние месяцы стало резко увеличиваться.

"Если говорить вообще о побегах, то их количество очень большое. Их количество росло в геометрической прогрессии на протяжении последних месяцев. Объясняется это двумя факторами. Во-первых, время от времени дают отпуска, а во-вторых, отпуска стали давать за взятку, военные поняли, что это хороший повод заработать. Кроме этого, у мобилизованных, которые получили ранения, появилась возможность оказаться дома для лечения, и потом они не хотят возвращаться. В целом только в нашей практике было около 600 случаев побегов мобилизованных. Но эта цифра намного больше с учетом работы других организаций", - сообщил он.

Правозащитница, координатор "Движения сознательных отказчиков от военной службы"** Елена Попова полагает, что Сетракова выманили именно в Гюмри, поскольку там дислоцирована российская военная база.

"Мне кажется, что его выманили на какие-то контакты с представителями российской армии, и он на это повелся и поехал в Гюмри. Другого объяснения этой ситуации я не могу найти. Хотя у меня информация в основном из публикаций в СМИ. Для мобилизованного, который оставил часть, небезопасно ехать в город, где стоит российская база. Его выловили и захватили", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Армянские власти обязаны возбудить уголовное дело в связи с задержанием и вывозом из Армении российскими спецслужбами мобилизованного Дмитрия Сетракова, который сбежал из части, однако вряд ли расследование будет проведено, отметили армянские правозащитники.

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