Правозащитники усомнились в возможности расследования вывоза Сетракова из Армении

21 декабря 2023, 19:37

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Армянские власти обязаны возбудить уголовное дело в связи с задержанием и вывозом из Армении российскими спецслужбами мобилизованного Дмитрия Сетракова, который сбежал из части, однако вряд ли расследование будет проведено, отметили армянские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники российской военной полиции задержали гражданина России Дмитрия Сетракова за самовольное оставление части сроком более чем на месяц и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри, сообщил Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи. На территории Армении полномочиями лишать свободы наделены исключительно армянские правоохранительные структуры, напомнили правозащитники. 19 декабря стало известно, что Сетраков вывезен в Россию и содержится в Ростове-на-Дону. Советник генпрокурора Армении сообщила, что ведомство не получало ходатайства о задержании, аресте и экстрадиции Дмитрия Сетракова в Россию. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен.

Сетраков был мобилизован 24 сентября 2022 года, 22 апреля он самовольно оставил часть и скрывался, однако 11 октября сдался с повинной и находился в воинской части корпуса военной полиции. К правозащитникам он обратился в начале ноября, они помогли ему уехать из России, и 30 ноября он приехал в Ереван. 7 декабря его задержали в Гюмри. "Представились военной полицией Армении, но на фото в WhatsApp* у человека, который звонил жене Сетракова, на кепке была буква Z", - сообщил правозащитный проект "Идите лесом".

Армянские правоохранители обязаны возбудить уголовное дело о похищении человека, заявила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян.

По ее словам, расследование уголовного дела могут поручить Следственному комитету. Однако она сомневается, что уголовное дело будет возбуждено. "Если до этого на основании нашего заявления правоохранители должны были возбудить по факту незаконного ареста и самоуправства российских силовиков, то теперь по факту похищения", - отметила адвокат.

Чатинян добавила, что направлены запросы в Службу национальной безопасности Армении и Генпрокуратуру Армении. "В Генпрокуратуре мы запросили ответ, какие меры были предприняты на основании нашего заявления о преступлении по факту незаконного ареста Сетракова российской военной полицией и содержания на базе, а также указанных нами рисков его экстрадиции. У спецслужб попросили уточнить, как Сетраков прибыл в Армению, как оказался в руках российских спецслужб, и как его вывезли", - пояснила она.

Адвокат добавила, что после получения ответа из ЕСПЧ о применении промежуточных мер подадут жалобу о нарушении Арменией Европейской конвенции о правах человека. "От ЕСПЧ мы требовали запретить экстрадицию Сетракова в Россию. Ориентировочно, ответ получим на следующей неделе. Тогда же инициируем жалобу против бездействия армянских властей, приведших к нарушению конвенции", - подчеркнула Чатинян.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц считает, что армянские власти должны возбудить уголовное дело, хотя бы формально. "Сомневаюсь, что удастся привлечь к ответственности виновных. Конечно, Россия откажется выдавать преступников. Но наличие уголовного дела позволит показать, что у нас есть суверенные власти и государственность. Также нужно вызвать российского посла в МИД, передать ему ноту в связи с похищением Сетракова", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

В противном случае международные партнеры будут воспринимать Армению как страну, неспособную выполнять взятые на себя обязательства, отметила правозащитница."Это не только вопрос престижа, но и вопрос национальной безопасности. Власти должны показать, что не содействовали российским спецслужбам. Если откажутся, это означает, есть договоренность, что российские спецслужбы действуют вольготно и безнаказанно на территории Армении", - пояснила Карапетянц.

В идеале дело должна расследовать Служба национальной безопасности, остальные – быть на подхвате, добавила она. "Но это при условии, что у Армении есть собственные спецслужбы, а не филиал ФСБ России. Но ожидать, что будут предприняты какие-либо меры, конечно, не приходится. Сомневаюсь, что у армянских властей есть желание расследовать случившееся", - подчеркнула правозащитница.

Глава общественной организации "Журналисты за права человека", правозащитница Жанна Алексанян считает, что армянские власти содействовали российским спецслужбам в вывозе Сетракова из страны.

"Человек приехал в Армению в надежде получить убежище. Но армянские власти, зная, в каком положении права человека в России, не предприняли ничего в защиту Сетракова. Более того, содействовали в его депортации. Не могли российские спецслужбы вывезти Сетракова без ведома армянских силовиков. Если вывозили российским военным бортом, то власти должны отреагировать, чтобы снять с себя подозрения. Но и в этом случае возникает другой вопрос – где государственный контроль? Как можно вывезти человека из страны, даже если для это привлекли российский военный самолет?" – заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница сомневается, что армянские власти даже формально возбудят уголовное дело по этому поводу. "Они не станут возбуждать дело против себя. Армянские власти покорно служат интересам России. Разговоры о бастионе демократии – пустышка. Властям плевать на права человека, и такие истории, как история Сетракова, показывают реальное положение с правами человека в Армении", - заключила Алексанян.

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