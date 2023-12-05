Армения отказалась участвовать в парламентском заседании ОДКБ

05 декабря 2023, 12:54

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Делегация от Армении не будет принимать участия в заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, которая запланирована на 19 декабря в Москве, сообщила пресс-служба спикера парламента страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не сможет прибыть в Минск, где на 23 ноября было намечено заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 21 ноября стало известно, что Армения попросила ОДКБ снять с повестки документ о помощи республике. На следующий день главы МИД и Минобороны Армении вслед за Пашиняном отказались участвовать в работе саммита ОДКБ в Минске.

15 ноября Пашинян пояснил, что власти Армении не согласны с политикой ОДКБ, но пока не приняли решения о выходе из ее состава.

Спикер парламента Ален Симонян не примет участия на выездном и пленарном заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ, запланированном 19 декабря в Москве, сообщила пресс-секретарь спикера парламента Армании Цовинар Хачатрян.

По ее словам, об отказе ехать на заседание в Москву Симонян уведомил председателя Госдумы России Вячеслава Володина. "Делегация парламента Армении также не будет участвовать в заседаниях", – сказала Хачатрян корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, после отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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