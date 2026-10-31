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13:47, 31 октября 2026

Редактор энциклопедии "Армяне Причерноморья" принес публичные извинения жителям Абхазии

Христофор Мхитарян записывает на камеру публичные извинения перед жителями Абхазии. Кадр из видео в телеграм-канале "Новости | ЧП Абхазия"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Редактор Христофор Мхитарян записал видеообращение, в котором принес публичные извинения за сведения в первом томе энциклопедии "Армяне Причерноморья", которые вызвали возмущение среди жителей Абхазии.

Как сообщал "Кавказский узел", армянская община Абхазии ранее неоднократно сталкивалась с угрозами и оскорблениями. Так, 20 февраля 2025 года Следком России возбудил дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении проживающих в Абхазии армян, русских и абхазов, имеющих российское гражданство. По версии следствия, в интернете распространялись призывы к преследованию этих граждан, в том числе к насилию в отношении армян.

17 февраля 2025 года житель Гагры Энвер Бганба извинился перед армянской общиной после распространения аудиозаписи с угрозами в связи с итогами первого тура президентских выборов. Бганба заявлял о монтаже аудиозаписей, а на опубликованном видео встречи с представителем общины объяснил, что высказался на эмоциях и не собирался затрагивать армянский народ.

Редактор первого тома энциклопедии "Армяне Причерноморья" Христофор Мхитарян записал видеообращение с извинениями перед жителями Абхазии. Он признал свою ответственность за появление в издании сведений, которые назвал псевдонаучными и задевшими национальные чувства абхазов.

"Я как редактор разделяю свою долю ответственности, проявив некомпетентность и пропустив статью в печать. В связи с этим я приношу свои извинения перед общественностью Абхазии и уверяю, что никаких целей каким-то образом опорочить или задеть национальное чувство абхазов у меня не было", – заявил Мхитарян в видеообращении, которое 30 октября опубликовал телеграм-канал "Новости | ЧП Абхазия".

Первый том энциклопедии вышел в 2020 году. Его автором-составителем и автором спорной статьи является кандидат исторических наук Игорь Кузнецов, уточнил Мхитарян. В том же томе опубликована большая статья "Абхазия", в которой, по оценке Мхитаряна, сведения изложены корректно.

По словам редактора, сразу после выхода первого тома тираж вернули в типографию, а статью "Абаза" исправили. Энциклопедия не предназначалась для продажи, а экземпляры, появившиеся на маркетплейсах, не имеют отношения к создателям издания, заявил он.

"Также была удалена электронная версия энциклопедии из интернета. На руках остались лишь те немногие экземпляры, разданные во время презентации, а в настоящее время все оставшиеся тома изъяты и будут переданы для утилизации", – добавил Мхитарян.

Он выразил сожаление о произошедшем.

Абхазские ветераны потребовали привлечь к ответственности авторов энциклопедии

Возмущение жителей Абхазии вызвала статья "Абаза", в которой приводилось неприличное толкование названия абхазов и абазин, пояснил 30 октября JAMnews. Ветеранская организация "Аруаа" расценила публикацию как провокацию и потребовала принять меры в отношении авторов и причастных к изданию книги, включая объявление персонами нон грата и возбуждение уголовных дел.

На заседании Совета по делам ветеранов при президенте Абхазии представители армянской общины также осудили публикацию. Участники встречи сочли высказывания в книге оскорбительными для абхазского народа и искажающими исторические факты. По итогам заседания вице-президент поручил профильным ведомствам принять меры для недопущения распространения издания, сообщила 23 октября газета "Республика Абхазия" со ссылкой на пресс-службу президента республики.

28 октября Генпрокуратура Абхазии на своем сайте отчиталась о проверке материалов энциклопедии. Ведомство указало, что проверяет действия авторского коллектива и издателей на наличие признаков преступлений, предусмотренных уголовным законодательством республики.

Статья задумывалась как часть серии публикаций об этнических стереотипах и национальных прозвищах, пояснил ее автор Игорь Кузнецов. "Я полагал, что знание – лучшее оружие против национальных предрассудков", – написал он в открытом письме, опубликованном 22 октября на сайте Russia-Armenia.info.

Кузнецов признал публикацию статьи ошибочной. По его словам, в 2023 году после критики было решено изъять первоначальный вариант статьи, а тираж переделали, заменив спорный текст. Неисправленными, как утверждал автор, остались около десяти экземпляров, розданных на презентации. После выхода второго тома проект был закрыт, добавил он.

Практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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