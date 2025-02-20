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20:37, 20 февраля 2025

Сторонники Ардзинбы потребовали от Гунбы объяснений

Сторонники Ардзинбы в филармонии Сухума. Скриншот фото из Telegram-канала "Республика" от 20.02.24, https://t.me/respublicaabh/11652

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники  Адгура Ардзинбы потребовали от кандидата Бадры Гунбы озвучить позицию в связи с обвинениями Ардзинбы в протурецкой позиции, а также обратились к Путину и в прокуратуру Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля Центризбирком Абхазии огласил окончательные итоги первого тура досрочных выборов президента и рекомендовал прошедшим во второй тур Бадре Гунбе и Адгуру Ардзинбде призвать сторонников не поддаваться на провокации.

Cегодня вечером сторонники кандидата в президенты абхазии Адруга Ардзинбы собрались в здании филармонии Сухума.

Перед собравшимися в частности выступил председатель ветеранской Республиканской общественной организации «Аруаа» Тимур Гулия. "Сегодня в Абхазии и России распространяется информация, что мы «протурецкие» силы, что мы «русофобы». Это недопустимо. Молодые люди нас просят и говорят, что в таких условиях проводить выборы невозможно. Если наш кандидат — Адгур Ардзинба «протурецкий», пусть нам предоставят доказательства", - привел его слова Telegram-канал "Республика".

По его словам, Бадра Гунба должен выступить перед  народом и объяснить, что происходит. Делегация сторонников Ардзинбы, в которую вошли Тимур Гулия, Камаз Айба и Вианор Ашба, отправилась в штаб Бадры Гунба. Граждане ожидают их возвращения, говорится в сообщении.

У штаба Бадры Гунбы собираются его сторонники, на место прибыл  командир батальона "Пятнашка" Ахра Авидзба. Количество людей увеличивается, сообщил Telegram-канал "ЧП Абхазия".

"Непонятно, почему Бадра Гунба должен выступать адвокатом оппозиции и доказывать их непричастность к деструктивным силам?" - прокомментировал требование оппозиции Telegram-канал "Амралайф".

Штаб Адгура Ардзинбы сегодня потребовал провести расследование распространения ложной информации о кандидате. Официальные письма по этому поводу направлены председателю службы госбезопасности и генпрокурору Абхазии.

"В период предвыборной кампании по выборам Президента Республики Абхазия 2025 года в публичной сфере неоднократно распространялась заведомо ложная и клеветническая информация, направленная против кандидата в Президенты Республики Абхазия Адгура Амирановича Ардзинба.В частности, в публичном пространстве звучали утверждения о его якобы причастности к «протурецким силам», антироссийским настроениям, а также о вмешательстве западных специальных служб в деятельность его предвыборного штаба. Распространение подобных сведений не только наносит ущерб деловой репутации кандидата, но и формирует у граждан ложное представление о его позиции, что может повлиять на ход избирательного процесса.Указанные действия содержат признаки преступления, предусмотренного уголовным законодательством Республики Абхазия, в частности, клеветы и распространения ложных сведений, порочащих честь и достоинство", - говорится в обращении штаба. Штаб попросил чиновников "провести проверку, дать правовую оценку указанным действиям, установить лиц, причастных к распространению ложной информации, и принять меры реагирования, вплоть до привлечения виновных к уголовной ответственности", следует из обращения, которое опубликовала сегодня "Нужная газета".

Ряд политических партий выступили сегодня с обращением к Владимиру Путину. "Сейчас происходит беспрецедентное давление на граждан Абхазии. Известные российские ведущие и эксперты безосновательно говорят о неких «протурецких» или «прозападных» силах, стремящихся захватить власть в Абхазии. Посредством федеральных телеканалов безосновательно и надуманно звучат обвинения в «протурецкости» и «прозападности», с целью склонить выбор народа в пользу одного из кандидатов. Однако эти действия уже представляют угрозу национальной безопасности нашей страны, так как подобные информационные вбросы оказывают воздействие на общественное сознание, сея страх и недоверие между гражданами", - указано в обращении. 

Его авторы, среди которых партии "Апсны", "Фнеа", организации "Аруаа" и другие призвали президента России "обратить внимание на данную ситуацию и остановить этот разрушительный процесс, так как он наносит серьёзный ущерб союзническим отношениям между нашими странами", следует из текста обращения, которое опубликовано в telegram-канале DNews.

Следком России возбудил уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении проживающих в Республике Абхазия  армян, русских и абхазов, имеющих гражданство Российской Федерации (п. «а» ч.2 ст. 282 УК РФ).

По версии следствия, не позднее 16 февраля отдельные лица, используя сеть Интернет, публично призывали к преследованию граждан упомянутых национальностей. Призывы содержат высказывания, обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей армянской нации. Исследуются и другие эпизоды. 

Организовано проведение комплекса следственных действий, направленных на проверку причастности к совершенному преступлению – Энвера Бганбы, Юрия Ванабы, Дмитрия Ардзинбы, Геннадия Айбы, Гочи Пилии, Масика Шакрыла и других лиц.  

Следком России анонсировал проверку угроз в адрес граждан Абхазии и России армянской национальности в связи с голосованием на досрочных выборах президента. Автор аудиосообщения, которое стало поводом для проверки, Энвер Бганба, извинился перед армянской общиной Абхазии.

Также ведомство объявило сегодня о проверке  новых фактов "угроз и нарушений прав абхазов, армян, русских и людей других национальностей, имеющих российское гражданство, допущенных в ходе выборов президента Абхазии".

По данным, опубликованным в СМИ и сети Интернет, 19 февраля в населенных пунктах поселка Цандрипш Гагрского района группа лиц из нескольких десятков человек, прибывших ориентировочно на 20-ти машинах, оказывала давление на глав местных сельских поселений с целью склонить к отказу от участия в выборах. По данным СМИ, среди этих лиц в качестве лидера был депутат, учредитель ООО «Самшитовая роща» Дмитрий Ардзинба, принимали участие соучредитель ООО «Самшитовая роща» Геннадий Айба и его сын Саид Айба, Масик Шакрыл и иные лица, - указано в другом сообщении в Telegram-канале ведомства.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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