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16:58, 28 января 2025

Досрочные выборы президента Абхазии

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Досрочные выборы президента республики Абхазия пройдут 15 февраля 2025 года. На пост президента республики претендуют пять кандидатов. В справке “Кавказского узла “ собраны основные сведения о президентских выборах.

Зачем понадобились досрочные выборы?

В ноябре 2024 года в Абхазии начались акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией. В результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку и вскоре покинул Абхазию. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". После переговоров власти и оппозиции обязанности президента временно до проведения выборов возложены на вице-президента Бадру Гунбу

Проведение очередных выборов в Абхазии предполагалось в конце февраля или в марте 2025 года, однако из-за досрочной отставки Бжании сроки сдвинулись. “По законодательству, досрочные выборы должны быть проведены в трехмесячный срок со дня досрочного прекращения исполнения полномочий президентом республики", - сказал глава ЦИК Дмитрий Маршан 1.

28 ноября 2024 парламент Абхазии назначил досрочные выборы президента на 15 февраля 2025 года 2.

Инаугурация нового президента должна состояться в течение следующих 30 дней после объявления результатов. 

Агитация и протесты

В ночь на 20 января 2025 года несколько десятков жителей Гагры вышли на акцию протеста после жалобы местного активиста на нападение из-за того, что он проводил агитацию за кандидата в президенты Адгура Ардзинбу.

21 января 2025 года ЦИК утвердил порядок предоставления эфирного времени на АГТРК для кандидатов в президенты и вице-президенты. Теледебаты будут проходить с 3 по 7 февраля. Пресс-конференция кандидатов в президенты с состоится 31 января. 8 февраля пройдут первые дебаты кандидатов в вице-президенты. 11 февраля пройдут дебаты кандидатов в президенты 3.

По мнению аналитиков, опрошенных “Кавказским узлом”, основная борьба за пост президента Абхазии произойдет между исполняющим обязанности главы республики Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой. Остальные три кандидата, по мнению экспертов, во втором туре, если он будет, предложат своим избирателям голосовать за одного из двух кандидатов-соперников.

Кто стал кандидатом

Фото https://t.me/respublicaabh/1063016 декабря 2024 года стало известно, что бывший президент Аслан Бжания отказался участвовать в выборах. Бадра Гунба , исполняющий обязанности президента, был выдвинут на этот пост 4.

31 декабря 2024 года Центризбиркомом Абхазии были зарегистрированы семь инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты и одна политическая партия 5.

6 января 2025 года подписные листы в ЦИК представили группы избирателей, выдвинувших пять кандидатов:

  • Бадру Гунбу - и.о. президента Абхазии, 
  • Олега Барцица - бывшего торгового представителя Абхазии в Российской Федерации, 
  • Адгура Ардзинбу - лидера оппозиционного "Абхазского народного движения", бывшего министра экономики, 
  • Роберта Аршбу - бывшего председателя контрольной палаты,
  • Адгура Хурхумала - члена совета учредителей "Черноморского банка развития" . 

Зарегистрированные ранее инициативные группы по выдвижению Кана Кварчии и Беслана Квицинии свои документы из Центризбиркома отозвали. Кварчия пояснил отказ от борьбы за пост президента состоянием здоровья после стрельбы в парламенте, когда он получил ранения. Отказался баллотироваться на пост президента Шамиль Адзинба, которого выдвинула Народная партия Абхазии.

10 января 2025 года ЦИК сообщил о регистрации четырех кандидатов в президенты и четырех в вице-президенты. Кандидатами в вице-президенты баллотируются: с Бадрой Гунбой – Беслан Бигвава, с Олегом Барцицем – Адгур Какоба, с Адгуром Ардзинбой – Алхас Джинджолия, с Робертом Аршбой – Даут Агрба 6.

16 января 2025 года пятым кандидатом был зарегистрирован Адгур Хурхумал 7 и вице-президент Тенгиз Кутелия 8.

Участки и наблюдатели

Голосование пройдет на 152 участках в 35 округах на территории Абхазии. В высокогорное село Псху, по словам Дмитрия Маршана, ЦИК отправит бюллетени и избирательную урну на вертолете за день до выборов. За пределами Абхазии участки открыты в Москве, Черкесске, в турецкой Сакарье 9. На предложение открыть участок в Нальчике посол Абхазии в России ответил отказом 10.

ЦИК Абхазии на президентских выборах 15 февраля 2025 года, ожидает около 70 международных наблюдателей, сообщил член Центризбиркома Аляс Брандзия. По его словам, ЦИК пригласил коллег из российского Центризбиркома, из Южной Осетии и Приднестровья 11.

Согласно законодательству Некоммерческие организации Абхазии, зарегистрированные Минюстом республики, могут иметь на избирательном участке до трех наблюдателей, работающих на участках поочередно. При этом на одном участке вправе присутствовать общественные наблюдатели не более чем от трех НКО. Общественные наблюдатели регистрируются в ЦИК не позднее чем за три дня до дня выборов 12.

Кто может быть президентом?

Согласно Конституции Республики Абхазия и конституционного закона «О выборах Президента Республики Абхазия» 13, президентом страны может быть избран гражданин Абхазии, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий на территории республики не менее пяти последних лет перед днём выборов.

Одно и то же лицо не может быть президентом Республики Абхазия более двух сроков подряд.

Одновременно с президентом избирается вице-президент. Требование к кандидату в вице-президенты аналогичны президентским.

Право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке министерством юстиции страны, и группам избирателей. Партии выдвигают своего кандидата на съезде и предоставляют решение съезда в ЦИК. Выдвижение кандидатов началось за два месяца до выборов и завершилось за 40 дней до голосования.

Инициативным группам, выдвинувшим кандидата, в соответствии с выборным законодательством Абхазии необходимо будет собрать не менее 2 000 и не более 2 500 подписей избирателей. Согласно законодательству если кандидата выдвигает партия во время съезда, то собирать подписи не нужно. 

Избранным президентом считается кандидат, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Число избирателей определяется по числу избирательных бюллетеней, обнаруженных в ящиках для голосования.

Выборы могут считаться несостоявшимися, если в голосовании приняло участие менее половины избирателей, внесенных в списки избирателей.

Если победитель не определится в первом туре, второй проведут через две недели. В нем примут участие два кандидата, набравшие большее число голосов 14.

Примечания

  1. ЦИК: досрочные выборы президента Абхазии должны пройти в трехмесячный срок // ТАСС, 19.11.2024.
  2. Выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля // Апсныпресс, 28.11.2024.
  3. https://t.me/DNAbkhazia/9241
  4. ЦИК Абхазии зарегистрировал первую инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты // Интерфакс, 18.12.2024.
  5. https://cik-apsny.org/news/zavershilas-registracziya-inicziativnyh-grupp-i-politicheskih-partij-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-prezidenty-respubliki-abhaziya/
  6. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты Абхазии // Апсныпресс, 10.01.2025.
  7. https://t.me/respublicaabh/10630
  8. https://cik-apsny.org/news/czentralnoj-izbiratelnoj-komissiej-respubliki-abhaziya-hurhumal-adgur-vadimovich-zaregistrirovan-kandidatom-v-prezidenty-respubliki-abhaziya/
  9. В Абхазию на выборы президента приедет около 80 международных наблюдателей // ТАСС, 24.01.2025.
  10. https://t.me/respublicaabh/10541
  11. Вече в Гаграх: Абхазия готовится принять международных наблюдателей на выборах // Известия, 22.01.2025.
  12. https://cik-apsny.org/zakonodatelstvo/zakon-o-vyborah-prezidenta/
  13. https://cik-apsny.org/zakonodatelstvo/zakon-o-vyborah-prezidenta/
  14. https://cik-apsny.org/zakonodatelstvo/zakon-o-vyborah-prezidenta/
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