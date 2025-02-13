ЦИК Абхазии анонсировал приезд на выборы наблюдателей из 30 стран

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Официальные парламентские делегации наблюдателей на выборы президента Абхазии направили только Россия, Южная Осетия и Приднестровье.

Как писал "Кавказский узел", досрочные выборы президента Абхазии намечены на 15 февраля. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов 1 . Штаб Адгура Ардзинбы попросил Центризбирком разрешить присутствовать на участке одновременно двум наблюдателям от одного кандидата, заявив о нечестной конкуренции.

Основная борьба пройдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, указали ранее аналитики. Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

В качестве иностранных (международных) наблюдателей на выборах президента Абхазии аккредитованы представители обеих палат российского парламента, Центризбиркома России, и Общественной палаты РФ. Также присутствовать на выборах в качестве наблюдателей изъявили готовность делегаты из парламентского собрания союза Беларуси и России и Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ.

Своих наблюдателей на выборы в Абхазию направили также парламент и ЦИК Южной Осетии и парламент (Верховный совет) Приднестровской Молдавской Республики, следует из сообщения, распространенного вечером 12 февраля Центризбиркомом Абхазии.

Аккредитацию в ЦИК Абхазии запросили также представители разных общественных организаций из 28 стран. Среди них Киргизия, Узбекистан, Иран, Сербия, Северная Македония, Бангладеш, Зимбабве, Уганда, Эфиопия, Танзания, Кения, Мадагаскар, Тунис, Корея, Чили, Парагвай, Боливия, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Мексика, Доминиканская Республика, Греция, Португалия, Испания, Австрия и Франция.

Обработка заявлений об аккредитации в качестве наблюдателей будет завершена 14 февраля.

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