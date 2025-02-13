RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:38, 13 февраля 2025

ЦИК Абхазии анонсировал приезд на выборы наблюдателей из 30 стран

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Официальные парламентские делегации наблюдателей на выборы президента Абхазии направили только Россия, Южная Осетия и Приднестровье. 

Как писал "Кавказский узел", досрочные выборы президента Абхазии намечены на 15 февраля. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов. Штаб Адгура Ардзинбы попросил Центризбирком разрешить присутствовать на участке одновременно двум наблюдателям от одного кандидата, заявив о нечестной конкуренции. 

Основная борьба пройдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, указали ранее аналитики. Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

В качестве иностранных (международных) наблюдателей на выборах президента Абхазии аккредитованы представители обеих палат российского парламента, Центризбиркома России, и Общественной палаты РФ. Также присутствовать на выборах в качестве наблюдателей изъявили готовность делегаты из парламентского собрания союза Беларуси и России и Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ.

Своих наблюдателей на выборы в Абхазию направили также парламент и ЦИК Южной Осетии и парламент (Верховный совет) Приднестровской Молдавской Республики, следует из сообщения, распространенного вечером 12 февраля Центризбиркомом Абхазии. 

Аккредитацию в ЦИК Абхазии запросили также представители разных общественных организаций из 28 стран. Среди них Киргизия, Узбекистан, Иран, Сербия, Северная Македония, Бангладеш, Зимбабве, Уганда, Эфиопия, Танзания, Кения, Мадагаскар, Тунис, Корея, Чили, Парагвай, Боливия, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Мексика, Доминиканская Республика, Греция, Португалия, Испания, Австрия и Франция.

Обработка заявлений об аккредитации в качестве наблюдателей будет завершена 14 февраля.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:09, 13 февраля 2025
Боец из Волгоградской области убит на Украине
05:14, 13 февраля 2025
Житель Ставрополья осужден за причастность к экстремистской организации
00:55, 13 февраля 2025
Военный из Астраханской области убит на Украине
00:02, 13 февраля 2025
Бывший разведчик из Нальчика обвинен в экстремизме
14:56, 12 февраля 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
13:46, 12 февраля 2025
2
 Новые выбросы мазута зафиксированы на кубанском побережье
Все события дня
Новости
Флаги России и Грузии, фото: mirea.ru
07:22, 30 января 2025
Политологи оценили энтузиазм Москвы по нормализации отношений с Тбилиси
Загранпаспорт РФ. Фото:RJA1988 / pixabay.com
19:55, 24 января 2025
Политологи поспорили о мотивах лишения абхазских политиков гражданства РФ
Грузинско-российская война 2008 года. Фото: сайт партии "Единая Россия" https://er.ru/activity/news/avgust-2008-goda-tri-goda-posle-toj-vojny
18:10, 8 августа 2024
Премьер-министр Грузии обвинил Саакашвили в войне 2008 года
Граница Грузии и Абхазии. Фото: Marcin Konsek / Wikimedia Commons
17:13, 8 августа 2024
Россия призвала Грузию к делимитации границ с Абхазией и Южной Осетией
Флаги Абхазии и Южной Осетии. Фото: https://www.newsru.com/russia/21aug2014/levada.html
08:42, 15 июля 2024
Абхазия и Южная Осетия не увидели угрозы от возможного сближения Грузии с Россией
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:04, 9 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
52
Для кого-то тайна, на кого ставит Кремль в предстоящих выборах в Абхазии?
Фото
09:28, 6 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
32
Примет ли абхазская оппозиция предложение о признании предстоящих выборов?
Фото
10:47, 27 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Что и кто препятствует запрету на двойное гражданство? Абхазия, Забайкалье, мир
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
08:43, 12 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
41
МИД РФ о попытках давления США и ЕС на Абхазию и Ю. Осетию
Фото
10:17, 10 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
37
Что изменится, если на выборах в Абхазии победит не фаворит Кремля? Имхо, ничего
Фото
15:04, 9 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
52
Для кого-то тайна, на кого ставит Кремль в предстоящих выборах в Абхазии?
Фото
16:41, 7 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
25
Сухумский аэропорт принял первый за 30 лет рейс с пассажирами
Фото
09:46, 7 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
21
В Грузии по разному смотрят на события в Абхазии. Но политическая реальность - одна
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Адгур Ардзинба. Фото: http://abkhazinform.com/media/k2/items/cache/363cb5cbc907b51a8ede5af937c12624_XL.jpg
12 февраля 2025, 18:20
Штаб Ардзинбы призвал Центризбирком увеличить число наблюдателей на участках

Уборка мазута с пляжа. Фото: МЧС России
12 февраля 2025, 13:46
Новые выбросы мазута зафиксированы на кубанском побережье

Мешки с песком на пляже Джемете. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Юрия Озаровского от 11.02.25, https://t.me/MoreOz/88061.
11 февраля 2025, 21:15
Вывоз чистого песка с пляжа Джемете возмутил волонтеров

Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 года. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/
11 февраля 2025, 18:46
Новое дело о беспорядках в Махачкале поступило в суд Ставрополя

Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Показать больше