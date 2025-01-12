Аналитики назвали основных соперников в борьбе за пост президента Абхазии

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Основная борьба за пост президента Абхазии произойдет между исполняющим обязанности главы республики Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Абхазии завершил регистрацию инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов на пост президента республики, приняты подписные листы от пяти инициативных групп. Подписные листы в ЦИК представили группы избирателей, выдвигающих кандидатами вице-президента Бадру Гунбу, бывшего торгового представителя Абхазии в России Олега Барцица, лидера оппозиционного "Абхазского народного движения", бывшего министра экономики Адгура Ардзинбу, бывшего председателя контрольной палаты Роберта Аршбу и члена совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгура Хурхумала. Инициативные группы по выдвижению Кана Кварчии и Беслана Квицинии свои документы из Центризбиркома отозвали. Также отказался баллотироваться на пост президента Шамиль Адзинба, которого выдвинула Народная партия Абхазии.

11 ноября 2024 года в Абхазии начались акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией. В результате протестов Аслан Бжания ушел в отставку с поста президента. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

О том, как пройдут предстоящие президентские выборы в Абхазии, с корреспондентом "Кавказского узла" 11 января поговорили оппозиционный журналист Роин Агрба, политолог Давид Дасания и аналитик, много лет изучающий Абхазию, и говоривший на условиях анонимности.

Остальные трое получат сколько-то голосов и потом, если будет второй тур (хотя в истории Абхазии такой ситуации еще не было), объявят, что призывают своих избирателей голосовать за одного из двух кандидатов

Двумя основными кандидатами на президентских выборах станут исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и лидер оппозиции Адгур Ардзинба, считает Роин Агрба. «Основная борьба развернется именно между этими двумя кандидатами. Остальные трое получат сколько-то голосов и потом, если будет второй тур (хотя в истории Абхазии такой ситуации еще не было), объявят, что призывают своих избирателей голосовать за одного из двух кандидатов», - заявил он. При этом, по его словам, подобная передача голосов во многом условна, поскольку избиратели далеко не всегда прислушиваются к пожеланиям политиков.

Агрба считает, что у Гунбы, несомненно, остались рычаги для использования административного ресурса. «Ноябрьские договоренности предусматривали лишь смену президента и премьер-министра. Остальные чиновники остались, причем не в статусе и.о., а как полноценные руководители, так что возможность использовать этот ресурс у них есть», - заметил он.

Журналист подчеркнул, что недавнее возобновление поставок электроэнергии из России в Абхазию, которое рекламируется как заслуга Гунбы, на самом деле таковой не являются. «У России и Абхазии есть соглашение о гуманитарном перетоке электроэнергии на каждый год. В прошлом году Абхазия просто превысила лимит, поэтому переток был остановлен. А в этом году уже новый лимит, поэтому поставки возобновились бы в любом случае», - отметил он.

Давид Дасания также отметил, что основными кандидатами, противостояние между которыми будет наиболее насыщенным, будут Гунба и Ардзинба. «С одной стороны, сейчас говорят, что были опубликованы не все «громкие» документы, обнаруженные после бегства Аслана Бжании в здании администрации президента, и ближе к выборам оппозиция может опубликовать эти документы. С другой стороны, у Гунбы остались рычаги для использования административного ресурса, поскольку на местах остались те же чиновники», - заявил политолог.

Когда российские олигархи обиделись на Абхазию и начали всю эту кампанию, потребовалось личное вмешательство Путина для ее превращения, и вся эта кампания прекратилась и начались поставки электроэнергии

Остальные три кандидата, по его мнению, во втором туре, если он будет, предложат своим избирателям голосовать за одного из двух кандидатов-соперников. Касаясь ситуации с возобновлением поставок электроэнергии в Абхазию, Дасания связал это с вмешательством президента России Владимира Путина. «Когда российские олигархи обиделись на Абхазию и начали всю эту кампанию, потребовалось личное вмешательство Путина для ее превращения, и вся эта кампания прекратилась и начались поставки электроэнергии», - заметил он.

Аналитик, много лет изучающий Абхазию, и говоривший на условиях анонимности, отметил, что не исключает второго тура выборов, где с наибольшей вероятностью столкнуться Ардзинба и Гунба, хотя у каждого из этих кандидатов есть большие проблемы с привлечением избирателей. «Социологии как таковой в Абхазии нет, а доверять опросам тех или иных телеграм-каналов сложно, поскольку там обычно голосует аудитория этих каналов, то есть сторонники тех или иных политиков. Кроме того, Адгур Ардзинба, который позиционирует себя как кандидат от оппозиции, пользуется не такой уж масштабной поддержкой, поскольку за пять лет в оппозиции он так и не представил сколько-нибудь внятной программы, в которой объяснил бы, что он будет делать дальше. Гунба для многих абхазов – вообще никакой. Его вроде бы поддерживает Москва, но важно не пересадить с этой поддержкой, а то эффект будет обратный – как на выборах 2004 года», - заявил он.

При этом, по его оценке, пойти на какие-то массовые фальсификации или принудительно загонять бюджетников на участки власти не могут из-за изменившейся ситуации. «Премьер все-таки представитель оппозиции. Так что кулуарно попросить – могут, а гнать – нет», - заметил он.

Таких людей, говорящих «чума на оба дома», довольно много

Что касается трех остальных кандидатов, то, по мнению эксперта, Роберт Аршба, вероятно, выступит во втором туре на стороне Гунбы, а «темной лошадкой» может стать Олег Барциц. «В 2019 году, когда он был кандидатом в вице-президенты у Олега Аршбы, они набрали 20% голосов. В последние годы он в основном был в Москве, то есть оказался почти не запачкан скандалами. К нему могут примкнуть и те, кто не хочет голосовать за Гунбу, и те, кому не нравится Ардзинба. А таких людей, говорящих «чума на оба дома», довольно много. Это вызвано главным образом тем, что абхазская элита сильно измельчала. Владислав Ардзинба и политики его поколения были людьми авторитетными, а нынешние – это чиновники небольшого даже для Абхазии масштаба», - заявил аналитик.

Эксперты высказали различные мнения по поводу справедливости высказывания бывшего президента Аслана Бжании о том, что главная задача выборов - снять разрастающееся в стране напряжение. Роин Агрба отметил, что подобное заявление частично верно. «В Абхазии есть практика, что первые полтора-два года после выборов общество выжидает и смотрит, что делает правительство. Так что в каком-то смысле он прав. Но главный вопрос в том, куда повернет новый президент», - отметил журналист.

Давид Дасания также отметил, что избранный президент получит возможность стабилизировать ситуацию в республике, «если он будет проводить политику, отвечающую чаяниям народа».

Анонимный аналитик, в свою очередь, выразил сомнение в том, что после выборов политические страсти успокоятся. «Те вопросы, которые привели к отставке Бжании, все равно надо решать. И те, кто окажется в оппозиции, будут тыкать тех, кто у власти, как «предателей родины». А поскольку у власти не будет авторитета, то и успешно отмахиваться от таких обвинений она не сможет», - подчеркнул он.

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