Власти Абхазии не смогли победить нелегальный майнинг

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Власти Абхазии дважды с начала ноября отчитались об изъятии устройств для майнинга криптовалют в республике. Тысячи ферм продолжают работать в Абхазии, несмотря на полный запрет, утверждает "Черноморэнерго".

Как писал "Кавказский узел", до конца 2026 года запрещены ввоз в Абхазию оборудования для майнинга криптовалют и его использование в республике. В марте силовики отчитывались об изъятии 49 единиц оборудования для майнинга криптовалют в Очамчырском районе, где майнинг-ферма была незаконно подключена к сети.

Государственный таможенный комитет Абхазии с начала месяца дважды отчитался об изъятии аппаратов для добычи криптовалюты. Одна из ферм была обнаружена в Пицунде, другая – в Сухуме.

В Пицунде майнинг-ферма функционировала на территории цитрусового совхоза: по данным силовиков, оборудование для добычи криптовалют принадлежало местному жителю Сергею Потемкину.

Устройства были установлены в нежилом помещении. Всего сотрудники ГТК и полицейские изъяли там девять аппаратов, "четыре из которых на момент изъятия функционировали", говорится в сообщении ведомства.

Спустя два дня абхазские силовики посетили частный дом некоего гражданина Смаилова в Сухуме, где также обнаружили устройство для добычи криптовалюты. Ферма действовала в нежилом помещении на территории домовладения.

"Изъяты 11 аппаратов для добычи криптовалюты, на которые отсутствовали необходимые товаросопроводительные документы и которые были подключены к энергосети", – говорится в публикации на сайте ГТК.

Глава управления энергосбыта "Черноморэнерго" Саид Блабба в ноябре заявил, что в Абхазии, несмотря на запрет, продолжается активный майнинг криптовалют. Согласно расчетам компании, почти 13 тысяч майнинговых аппаратов ежедневно потребляют электроэнергию, отмечает 10 ноября JAMnews.

"По его словам, крупные фермы обнаружить не удалось: оборудование переместилось в частные домовладения, куда проверяющие не могут войти без разрешения суда", – говорится в публикации издания.

В 2024 году жители Абхазии столкнулись с энергетическим кризисом из-за дефицита электроэнергии. По мнению аналитиков, к кризису привел майнинг криптовалюты, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. Руководство "Черноморэнерго" еще в 2020 году заявляло, что проблемы в энергетике Абхазии связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".