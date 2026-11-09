Коллегия одобрила преследование судьи из Сочи за взятку

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Высшая квалификационная коллегия судей России получила согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Как писал "Кавказский узел", в июле Высшая квалификационная коллегия судей разрешила следователям возбудить уголовное дело против судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича. Он подозревался в получении взятки в особо крупном размере.

Процессуальной проверкой установлено, что Богданович через посредников предложил подсудимому, местному предпринимателю, рассмотреть уголовное дело в особом порядке, а также назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы. За вынесение такого решения судья потребовал 50 млн рублей, передает сегодня "Коммерсант".

Стороны договорились, что половина суммы будет передана до рассмотрения дела по существу, оставшуюся часть - после вынесения приговора. Судья отложил очередное судебное заседание, предоставив подсудимому время для сбора средств, которые позже были переданы через посредников в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий.

"Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского районного суда Сочи Краснодарского края в отставке по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - цитирует ТАСС пресс-службу суда.

"Кавказский узел" также писал, что Кассационный суд оставил в силе приговор бывшей судье Белореченского районного суда Ирине Дадаш, которая была осуждена на шесть лет колонии за особо крупное мошенничество.