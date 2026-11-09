Диспетчер водоканала обвинен по делу о перебоях с подачей воды в Каспийске

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Длительные перебои водоснабжения в январе в Каспийске были связаны с тем, что диспетчер водоканала не передал информацию аварийной бригаде, заявили следователи.

Как писал "Кавказский узел", в феврале следствие отчиталось об обысках в коммерческой организации, занимающейся водоснабжением и водоотведением, в рамках расследования дела о халатности при обеспечении водой жителей Каспийска.

13 января 2026 года следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности из-за длительного отсутствия водоснабжения в Каспийске.

Завершено расследование уголовного дела диспетчера филиала "Каспийский горводоканал", который обвиняется по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

По версии следствия, 6 января диспетчер, находясь на дежурстве, получил сообщение о повреждении магистрального водовода, однако не зарегистрировал его, не организовал проверку и не передал информацию аварийной бригаде.

"В результате повреждение водовода своевременно выявлено не было, что привело к продолжительным перебоям с водоснабжением значительной части жителей Каспийска", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, отмечается в сообщении.

Часть 1 статьи 293 УК РФ предусматривает штраф до 120 тысяч рублей, либо до 360 часов обязательных работ, либо до года исправительных работ, либо до трех месяцев ареста.

Напомним, 8 января жители Каспийска пожаловались, что воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции.

15 января стало известно, что водоснабжение районов Каспийска, не восстановленное в нормальном режиме с конца декабря 2025 года, прервано из-за новой аварии на водоводе. 17 января власти объявили, что подача воды горожанам постепенно восстанавливается. Однако уже на следующий день МЧС призвало жителей микрорайона Кемпинг воздержаться от употребления водопроводной воды.

Лишь к 20 января водоснабжение домов в микрорайоне Кемпинг было восстановлено. При этом горожане признались, что покупают бутилированную воду, опасаясь низкого качества воды из крана.

Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" допускает перебои с поставками воды только в чрезвычайных ситуациях, при этом отключение не должно превышать 24 часов подряд, и местная администрация обязана обеспечить подвоз питьевой воды, рассказал ранее "Кавказскому узлу" юрист Али Алиев. Кроме того, в подобных ситуациях можно подать иск в суд о компенсации убытков – например, трат на покупку бутилированной воды, и морального вреда, который взыскивается по закону "О защите прав потребителей".