Пользователи соцсети призвали наказать силовиков за инцидент с Фатимой Алиевой

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Следует добиваться наказания московских полицейских, применивших силу к уроженке Дагестана Фатиме Алиевой и сорвавших с нее хиджаб при задержании, указали пользователи Facebook*. Другие участники дискуссии предположили, что внимание силовиков привлек именно мусульманский платок.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября стало известно, что семья 25-летней уроженки Дагестана, врача-терапевта Фатимы Алиевой, добивается проверки действий московских полицейских и привлечения их к ответственности. По словам родных, при задержании в районе Выхино-Жулебино сотрудники сорвали с девушки хиджаб, оскорбляли ее и затем держали в наручниках в отделе полиции.

В момент инцидента Алиева направлялась на работу, где её ждал приём пациентов. Оригинала паспорта у нее с собой не было, поэтому девушка показала силовикам его электронную версию на "Госуслугах", сообщало "Осторожно, новости". В полиции заявили, что Алиева отказалась предъявлять паспорт, вела себя агрессивно и не выполнила требование проследовать в отдел. Суд оштрафовал Алиеву на 1000 рублей по статье о мелком хулиганстве с неповиновением законному требованию представителя власти. Действия полицейских могут квалифицироваться как превышение полномочий и свидетельствуют о предвзятом отношении к мусульманкам, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Авторы комментариев поспорили о действиях полицейских

Пользователи Facebook* к 16.55 мск 9 ноября оставили под публикацией "Кавказского узла" об инциденте с Фатимой Алиевой 564 комментария.

Авторы многих комментариев раскритиковали действия силовиков. "Поймали матерого бандита? У нее было оружие и она отстреливалась? Безопасно срывать хиджаб с женщины, ни в чем не виновной", - написал, в частности, Миркамол Мирханов. "Под суд. А лучше пусть ответят как мужчины за свои действия", - предложил Дошу Дошо.

"Нужно их всех и тех, на кого она укажет, посадить на детектор лжи и посмотреть какой будет результат, но, братья, не дайте им уйти от ответственности, до конца нужно довести это дело, впредь чтобы другим не хотелось что-то делать", - призвал Abu Umar Urkahskii.

"Силовики должны понести соответствующее наказание. Закон не должен работать только в одну сторону", - заявил Ибрагим Алиев. "Эти [силовики] должны получить срок, за групповое оскорбление девушки, и за групповое превышение полномочий", - высказалась Ludmila Galabajeva.

Другие пользователи подвергли сомнению невиновность Фатимы Алиевой. "Обязанности гражданина - по требованию сотрудника полиции показать документ удостоверяющий личность!" - написал Ivan Churilov.

"То, что проверяют, это правомерно. Полиция должна знать, кто этот человек, который скрывает свое лицо. Может её или его ищут", - заметил Maxim Maximov.

Хиджаб – одежда мусульманки, закрывающая тело за исключением лица и кистей рук. Ношение хиджаба является обязательным для женщины-мусульманки. В современном мире под хиджабом чаще всего понимают лишь исламский женский головной платок.

"Эй, у нее не накидка на лице, а хиджаб, покрывающий голову, а лицо открыто! Ее лицо видели. Что вы за такие балбесы, что еще до конца не изучив или просто узнав, что такое хиджаб, а что такое накидка (паранджа), вы обвиняете одежду мусульман. [...] Посмотрите на ваши иконки - Дева Мария, мир Ей и Ее сыну Иисусу, - тоже покрыта с головы до ног. В церковь ваши женщины идут с покрытой головой, а выйдя из него, сбрасывают сразу платки", - написала Насиба Мамаджанова.

"Не факт, что все те, кто носит хиджаб и кто оставляет козлиную бороду, могут являться членами неких радикальных структур. Если такие действительно являются агентами этих структур, то те ни в коем случае не станут своим внешним видом вызывать подозрения. А вот набожных людей обижать не хорошо", - заметил Руслан Рамазанов.

"Нормальные менты должны ко всем относиться одинаково", - высказался Лабки Диас. "Есть закон, есть конституция относительно ко всем россиянам. По моему врачиха ни нарушила закон, не нарушила конституцию чтобы провоцировать кого-то. По российским законам хиджаб не запрещается, что и оправдывает врача", - написал Sarvar Sani.

"Почему-то когда монашки ходят с покрытыми головами и в одежде до пола, никого это не смущает, а вызывает умиление. А одежда мусульманок вызывает резкое неприятие. Причиной я считаю антимусульманскую пропаганду", - высказал мнение Almaz Rustam.

"Хиджаб - это платок, он закрывает голову, а не лицо. Это первое, а второе - платок никем и нигде не запрещён и не является исключительно предметом религиозного культа. В-третьих, можно сколько угодно пытаться натянуть сову на глобус, но в основе нападения на женщину в данном случае лежит личная неприязнь, ксенофобия", - написала Ася Керимова.

"Ситуация предельно простая. К гражданке России были допущены противоправные действия, как минимум превышены полномочия. Это и надо расследовать. То, что они имели право требовать, хорошо, на основании чего они обратились к ней и стали требовать документы, она нарушала закон, у них были ориентировки, письмо, приказ с указанием женщины с такими приметами, у которой необходимо проверять документы и задерживать, они могут это предъявить, или это их инициатива, граничащая с произволом", - написал Рустам Бикметов.

Инцидент с Алиевой напомнил о запрете на ношение хиджаба в школах Азербайджана

Некоторые пользователи напомнили о введенном в сентябре запрете на ношение хиджаба в школах Азербайджана. "В Азербайджане женщин сажают за то, что не желают открывать хиджаб", - написал, в частности, Мур Мур.

В школах Азербайджана с 12 октября не допускают к занятиям педагогов и учениц, которые отказались снимать хиджаб. Около нескольких школ Баку учащиеся и учителя проводили уроки на улице в знак протеста. 13 октября МВД отчиталось о задержании 37 участников протестов, активисты насчитали более 200 задержанных. Протесты стали продолжением многолетнего спора о религиозной одежде в школах, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты из-за школьного дресс-кода в Азербайджане".

К 30 октября массовые протесты прекратились, однако недовольство проявляется в форме отдельных акций у школьных зданий. По данным активистов и правозащитников, участники протестов и их родственники сталкиваются с задержаниями, вызовами в полицию и другими формами давления.

Ограничения на ношение хиджаба в школах Азербайджана вызвало реакцию в других странах. Так, официальные лица Ирана призвали азербайджанских девушек и женщин, сталкивающихся с ограничениями, продолжить обучение в Иране. В Баку расценили это заявление как вмешательство во внутренние дела страны.

В Азербайджане также негативно отреагировали и на критику из союзнической Турции по вопросу об ограничении на ношение хиджаба в школах.

В сентябре правительство Азербайджана внесло изменения в правила, регулирующие внешний вид учеников государственных школ. Теперь школьникам запрещено носить элементы одежды, которые нарушают единый стандарт формы или не соответствуют светскому характеру обучения. 6 октября кабмин утвердил аналогичные требования к внешнему виду учителей. Тексты соответствующих постановлений опубликованы на "Кавказском узле".

Власти Азербайджана пояснили, что реформа направлена на полное исключение религиозных, этнических и социально-экономических различий в учебных заведениях. Ограничения на ношение хиджаба могут усилить напряженность между государством и религиозной частью общества. Действия властей связаны, возможно, с политическими опасениями - в частности, со стремлением предотвратить использование религиозного недовольства внешними силами, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Новости по этому сюжету "Кавказский узел" собрал на странице "Хиджаб как вызов режиму: противостояние верующих и властей Азербайджана. Кого в Баку считают радикалами".