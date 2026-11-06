Действия московских силовиков против Фатимы Алиевой названы неправомерными

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Полицейские в Москве не имели законных оснований требовать у уроженки Дагестана Фатимы Алиевой оригинал паспорта. Их действия могут квалифицироваться как превышение полномочий и свидетельствуют о предвзятом отношении к мусульманкам, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", 30 октября стало известно, что семья 25-летней уроженки Дагестана, врача-терапевта Фатимы Алиевой, добивается проверки действий московских полицейских и привлечения их к ответственности.

По словам родных, при задержании в районе Выхино-Жулебино сотрудники сорвали с девушки хиджаб, оскорбляли ее и затем держали в наручниках в отделе полиции. В полиции заявили, что она отказалась предъявлять паспорт, вела себя агрессивно и не выполнила требование проследовать в отдел. Кузьминский районный суд оштрафовал Алиеву на тысячу рублей. Привлечь силовиков к ответственностив за предвзятое отношение к мусульманке, вероятно, не удастся, предположили пользователи соцсети.

Специфику проверок со стороны силовиков, правовое регулирование ношения религиозной одежды в учебных заведениях и причины негативного восприятия хиджабов в обществе “Кавказскому узлу” прокомментировали руководитель центра «Сова» Александр Верховский, кандидат юридических наук, полковник полиции Амир Колов, председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* и юрист Евгений Смирнов.

На федеральном уровне в России законодательно не установлены даже частичные ограничения на ношение хиджаба, – каковые существуют, к примеру, в Азербайджане и Франции в виде запрета на появление в хиджабе в школах, но без ограничений на его ношение в иных общественных местах.

“Регулирование формы одежды в школах – это компетенция самих школ, а также регионального и местного начальства. Сейчас эти вопросы обычно решаются на региональном уровне, поэтому и практика в разных субъектах различается. При этом речь идет только о хиджабе; никаб не разрешается ни в каких учебных заведениях ни в одном из регионов, поскольку он либо ассоциируется с более радикальными течениями в исламе, либо просто слишком противоречит общим нормам одежды”, – рассказал Александр Верховский.

Комментируя действия правоохранительных органов в отношении Фатимы Алиевой и частоту подобных инцидентов, аналитик отметил, что силовики редко проявляют повышенное внимание к мусульманкам исключительно из-за ношения традиционного платка.

“Претензии от силовиков именно по причине ношения хиджаба – это явно редкие случаи, мы о подобном почти не слышим. Конечно, многие инциденты остаются непубличными, но в сравнении с другими типами нарушений понятно, что именно к хиджабу полиция и другие ведомства придираются редко. Хотя в местах, где проверки в целом проводятся часто – например, на границе или в зонах досмотра – девушка в хиджабе действительно имеет повышенный шанс попасть под пристальное внимание сотрудников”, – пояснил правозащитник.

Говоря о причинах настороженного отношения части общества к мусульманской одежде, Верховский указал на стереотипы и социальные факторы.

“В обществе широко распространено заблуждение о том, что хиджаб якобы носят только сторонницы каких-то особых течений в исламе, близких к радикальным, поэтому у людей бывает необоснованное беспокойство. Кроме того, накладывается неприятие большого количества мигрантов, большинство из которых являются мусульманами. Визуально определить происхождение прохожих не всегда просто, но женщину в хиджабе не заметить трудно, хотя конкретная мусульманка может быть местной жительницей в третьем поколении”, – резюмировал эксперт.

Полковник МВД счел провокацией инцидент с уроженкой Дагестана в Москве

Участник контртеррористических операций Амир Колов рассматривает инцидент в столичном отделении полиции как “спланированную акцию”. Он указал на негласные установки, распространяемые среди сотрудников силовых структур.

“Случай задержания врача полицейскими можно расценить как провокацию в отношении всех мусульман России, совершенную по заказу определенных лиц, страдающих ксенофобией. Это наглядно показывает психологический климат в отделениях московской полиции, воспитываемой в духе неприязни к приверженцам ислама. Не сомневаюсь, что в этих отделениях ведется постоянная работа по ориентированию личного состава на так называемую профилактическую работу исключительно в отношении людей, одетых по исламским традициям. Не является новостью и то, что за последние 30 лет под негласным прикрытием руководства МВД ведется кампания по дискредитации и незаконному преследованию не только простых мусульман, но и сотрудников госорганов, придерживающихся норм ислама”, – сказал Колов “Кавказскому узлу”.

Он обратил внимание на активность радикальных объединений, позицию руководства школ в отношении одежды мусульманок и общую динамику настроений в обществе.

“Хотя в России официально не ограничено ношение хиджаба, как в Азербайджане или Франции, однако имеется немало случаев откровенных преступных провокаций со стороны представителей националистических структур типа "Северный человек" или "Русская община", которые зачастую действуют под прикрытием полицейских. В школах вопрос регулируется по усмотрению их руководства: там, где введена униформа, проблем с ношением платков нет, а там, где нормы не прописаны, к мусульманкам относятся нелояльно, из-за чего дети чувствуют себя психологически некомфортно”, – заявил он.

Юрист назвал действия силовиков превышением полномочий

Отсутствие на руках оригинала паспорта не является правонарушением, а действия сотрудников полиции в отношении Алиевой подлежат обжалованию через надзорные ведомства и суд, подчеркнул Евгений Смирнов.

“Законы Российской Федерации действительно не содержат прямой обязанности граждан постоянно носить с собой оригиналы документов, удостоверяющих личность. Для оспаривания правомерности действий силовиков, начавших процедуру проверки документов без законных на то оснований, необходимо подавать официальные жалобы в прокуратуру и Следственный комитет РФ, а также иск в суд в порядке административного судопроизводства. В обращении важно указать на отсутствие предусмотренных законом поводов для досмотра и установления личности, а также зафиксировать факт отказа сотрудников представиться и назвать причину обращения к гражданину”, – сказал юрист “Кавказскому узлу”.

Согласно действующему законодательству и указу президента РФ о цифровом паспорте, предъявление документа в мобильном приложении "Госуслуги" сгенерированным QR-кодом юридически приравнивается к предъявлению бумажного оригинала в установленных жизненных ситуациях.

“Воспользоваться этой функцией может любой подтвержденный пользователь портала без прохождения специальных дополнительных процедур, если профиль содержит биометрические данные или верифицированную учетную запись. Однако для сотрудников полиции при проведении проверочных мероприятий цифровой профиль является достаточным средством для первичной идентификации гражданина, и требовать исключительно бумажный бланк при наличии подтвержденного профиля в Госуслугах необоснованно”, - пояснил Смирнов.

Согласно Федеральному закону “О полиции” (статья 13), сотрудники правоохранительных органов имеют право потребовать паспорт лишь в случаях подозрения в совершении преступления или административного правонарушения, а также в ситуациях, связанных с защитой и оцеплением периметра.

Адвокат также указал на недопустимость превышения полномочий, подтвердив, что базовые нормы статьи 13 Федерального закона “О полиции” не менялись.

“Структура и ключевые основания для проверки документов, зафиксированные в статье 13 ФЗ "О полиции", принципиальных изменений не претерпели: силовики по-прежнему имеют право требовать паспорт только при подозрении в совершении преступления, наличии поводов к возбуждению дела об административном правонарушении, нахождении лица в розыске или при оцеплении объектов. Любое произвольное требование документов без указания конкретного правового основания признается нарушением закона. Более того, попытка зафиксировать действия сотрудников на видеокамеру телефона в публичном месте абсолютно законна, а применение физической силы, наручников, срывание одежды и отказ в праве на один телефонный звонок при задержании содержат явные признаки превышения должностных полномочий (статья 286 УК РФ)”, - резюмировал Смирнов.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* также указала на избыточность действий силовиков.

“Ситуация, когда бытовой диалог и просьба проверить нарушителя правопорядка оборачиваются жестким задержанием, изъятием телефона и применением наручников, вызывает глубокую тревогу. Особого внимания заслуживают сообщения о срывании религиозной одежды и оскорблениях: подобные действия сотрудников не просто выходят за рамки закона о полиции, но и прямо провоцируют межконфессиональную напряженность”, – заявила она “Кавказскому узлу”.

Правозащитница считает, что необходимо требовать открытого расследования и привлечения виновных к ответственности для пресечения подобного произвола.

“Родственники девушки абсолютно оправданно добиваются официальной проверки через прокуратуру и Следственный комитет. Если руководство МВД и надзорные ведомства скроют детали инцидента или ограничатся формальными отписками, это станет очередным сигналом об их безнаказанности. Власти обязаны дать случившемуся жесткую юридическую оценку и провести прозрачное расследование, чтобы показать, что правоохранительные органы должны действовать строго в рамках закона и равны ко всем гражданам независимо от их происхождения”, – заключила она.

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