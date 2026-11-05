Близкие Гаджиева, Тамбиева и Ризванова добиваются международного внимания к их делу

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Родные дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и осужденных вместе с ним Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова собирают подписи под открытым письмом к международному сообществу с призывом содействовать их освобождению.

Как писал "Кавказский узел", в июле Верховный суд России оставил без изменений приговор Абдулмумину Гаджиеву, Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову. Редакция дагестанской газеты "Черновик" продолжает считать невиновным Абдулмумина Гаджиева, напомнили его коллеги в семилетнюю годовщину со дня задержания.

Редактор отдела религии дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев в сентябре 2023 года был приговорен к 17 годам лишения свободы, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов – к 18 годам, Кемал Тамбиев – к 17 годам и 6 месяцам. Все трое были обвинены в финансировании терроризма. Обвинение утверждало, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Апелляционный военный суд осенью 2024 года сократил сроки Гаджиеву, Тамбиеву и Ризванову лишь на два месяца. Подробности дела изложены "Кавказским узлом" в справочном материале "Главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Открытое письмо международному сообществу с призывом об освобождении Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова близкие осужденных опубликовали в Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов 2 ноября на специально созданном сайте Free AKA.

На этом же сайте ведется сбор подписей под письмом: по состоянию на 00.50 мск 5 ноября обращение поддержали 557 человек и шесть общественных организаций. Организаторы кампании отмечают, что подписи проверяются вручную и появляются на сайте в течение 24-48 часов. Подписи хранятся в зашифрованном виде; для подписантов из России предусмотрена возможность поддержать обращение без публикации своего имени на сайте.

Авторы письма отмечают, что журналист Абдулмумин Гаджиев, предприниматель Кемал Тамбиев и общественный деятель Абубакар Ризванов после задержания 14 июня 2019 года “не были на свободе ни часа”. Гаджиев – отец четверых детей, Тамбиев воспитывал двоих детей, Ризванов – семерых.

“Их обвинили в финансировании терроризма и участии в террористической организации. Ни одного контакта с террористами, ни одного перевода террористической организации доказано не было. [...] Пожертвования, посещение мечети и газетное интервью были представлены суду как “механизм террористической сети”, – говорится в письме.

Авторы публикации отмечают, что судья Ризван Зубаиров, входивший в состав коллегии, не согласился с приговором. “Он изложил особое мнение: обвинение основано на предположениях, а показания, полученные от Кемала Тамбиева в день задержания, – недопустимое доказательство”, – указывают близкие осужденных.

Они напомнили, что свои показания Тамбиев дал после избиения и в отсутствие адвоката, а уже через два дня отказался от них. Уголовное дело по его заявлению об избиении так и не возбудили.

Также в письме отмечается, что Европейский суд по правам человека установил нарушение прав Абдулмумина Гаджиева по трем статьям Европейской конвенции прав человека. “Публикация, которую обвинение представило как пропаганду террористической сети, для Европейского суда – осуществление свободы слова”, – подчеркивается в тексте.

Трое осужденных сегодня находятся в разных тюрьмах “за тысячи километров друг от друга и от своих семей”, а тринадцать детей растут без отцов.

“Мы не просим о смягчении наказания, переводе или улучшении условий. Невиновному человеку не нужны лучшие условия в тюрьме. Ему нужно из нее выйти. Мы требуем немедленного и безусловного освобождения Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова”, – говорится в письме. Оно адресовано верховному комиссару ООН по правам человека, рабочей группе ООН по произвольным задержаниям, спецдокладчику ООН по ситуации с правами человека в РФ, представителю ОБСЕ по вопросам свободы медиа, бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, подкомитету Европарламента по правам человека, гесеку Совета Европы, а также правительствам государств-участников ОБСЕ и международным правозащитным и журналистским организациям.

Авторы кампании за освобождение Гаджиева, Тамбиева и Ризванова призывают рабочую группу ООН по произвольным задержаниям признать лишение свободы всех троих произвольным и потребовать их немедленного освобождения. Спецдокладчика ООН по России они просят включить дело в ближайший доклад Совету по правам человека “как пример применения антитеррористического законодательства против журналистов и религиозных общин Северного Кавказа”. Европарламенту и ОБСЕ адресована просьба “назвать троих по именам” в резолюциях и заявлениях о политических заключенных в России, остальным адресатам – призыв добиваться освобождения осужденных.

"Кавказский узел" также писал, что летом 2025 года сестра осужденного по обвинению в финансировании терроризма Абубакара Ризванова столкнулась с давлением силовиков. После этого женщина объявила, что закрывает производство и продажу косметики под брендом Halal Cosmetics в Дагестане. Сотрудники фирмы также покинут республику, заявила Зумруд Ризванова.