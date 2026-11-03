Названо имя убитого контрактника из Астраханской области

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Анатолий Кузьмичев из Енотаевского района убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 777 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 1 ноября власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 766 военных из Астраханской области.

Кузьмичев родился 21 ноября 1987 года в селе Воронье Костромской области. После окончания Костромского среднего профессионального училища, был призван в армию, где проходил службу во внутренних войсках, сообщила администрация Енотаевского района в Telegram-канале.



В 2013 году переехал в село Замьяны. Здесь он работал в рыболовецких бригадах. В январе 2025 года принял решение заключить контракт на должность стрелка в мотострелковых войсках. 3 апреля 2025 года был убит в бою у населенного пункта Котляровка. У него остались пожилой отец и двое несовершеннолетних детей.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 777 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В октябре стало известно, что в военной операции убит младший сержант Павел Минеев из Енотаевского района.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.