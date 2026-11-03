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19:02, 3 ноября 2026

Матанат Туран пожаловалась на отсутствие медпомощи в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активистка оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана Матанат Туран, арестованная после участия в протестах против ограничений на ношение хиджаба в школах, не получает необходимой медицинской помощи в Бакинском СИЗО-1, а ее состояние здоровья ухудшилось после задержания.

Как писал "Кавказский узел", активистка оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана Матанат Туран была задержана в Апшеронском районе 13 октября. Туран является верующей и носит хиджаб; суд первоначально отправил ее под домашний арест, но прокуратура обжаловала это решение и 17 октября добилась помещения Туран в изолятор. Ей вменяется статья 233 УК Азербайджана (участие в действиях, направленных на нарушение общественного порядка), предусматривающая до трех лет заключения. Преследование Туран носит политический характер, уверены в партии.

С 12 октября руководители школ в Азербайджане не допускают к занятиям педагогов и школьниц, которые отказались снимать хиджаб. Около нескольких школ Баку учащиеся и учителя проводили уроки на улице в знак протеста. 13 октября МВД отчиталось о задержании 37 участников протестов, активисты насчитали более 200 задержанных. Протесты из-за недопуска детей и учительниц к занятиям стали продолжением многолетнего спора о религиозной одежде в школах, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты из-за школьного дресс-кода в Азербайджане".

Участница протестов против школьного дресс-кода, активистка партии Народного фронта Азербайджана Матанат Туран лишена медицинской помощи в бакинском СИЗО-1, сообщила ее соратница по партии, зампред Наримановского районного отделения ПНФА Гюльнара Рагимова.

“Состояние Матанат вызывает тревогу. Он страдает тромбозом и гинекологическим заболеванием, после ареста самочувствие Матанат Туран существенно ухудшилось. Уже 15 дней она содержится в СИЗО и ей все еще не провели медицинского обследования. Ее кормят обещаниями, но медицинской помощи она не получает. Более того, ей не предоставляют и встреч с родными. Руководство СИЗО перекладывает ответственность за запрет на свидания на следователя, а следователь говорит, что таких ограничений не вводил”, – рассказала Рагимова корреспонденту “Кавказского узла”. 

По ее словам, активистка также пожаловалось на условия содержания. “В камере у Матанат Туран перегорела лампочка, а за то, чтобы вставить новую, у нее потребовали деньги. Телефонные разговоры Матанат Туран прерывают намного раньше, чем истекает положенное по закону время. Почти ежедневно она сталкивается с психологическим давлением”, – добавила представитель партии. 

Глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов осудил нарушение прав Матанат Туран и лишение ее медицинской помощи. 

“В связи с состоянием здоровья Матанат Туран должны быть принять срочные меры. Ей  незамедлительно должны обеспечить медицинское обследование и лечение, предоставить возможность встречаться с семьей и пользоваться предусмотренным законом правом на телефонные разговоры в полной мере. Ответственность за здоровье и жизнь Матанат Туран лежит на лицах, нарушающих ее права”, – сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана “Кавказскому узлу” не удалось.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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