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09:41, 3 ноября 2026

Три района Ростовской области подверглись атаке дронов

БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Атаке беспилотников подверглись Матвеево-Курганский, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники атаковали Матвеево-Курганский, Миллеровский и Тарасовский районы сегодня ночью.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Матвеево-Курганском, Миллеровском и Тарасовском районах", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, добавил губернатор.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 2 ноября дроны атаковали Каменск-Шахтинский и шесть районов области. 1 ноября при атаке беспилотников была повреждена крыша дома в Мясниковском районе. 24 октября один человек получил ранения при падении обломков беспилотника в Миллеровском районе.

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Автор: "Кавказский узел"

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