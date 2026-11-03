Три района Ростовской области подверглись атаке дронов
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Атаке беспилотников подверглись Матвеево-Курганский, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области.
По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники атаковали Матвеево-Курганский, Миллеровский и Тарасовский районы сегодня ночью.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Матвеево-Курганском, Миллеровском и Тарасовском районах", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, добавил губернатор.
"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 2 ноября дроны атаковали Каменск-Шахтинский и шесть районов области. 1 ноября при атаке беспилотников была повреждена крыша дома в Мясниковском районе. 24 октября один человек получил ранения при падении обломков беспилотника в Миллеровском районе.
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