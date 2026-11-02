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18:03, 2 ноября 2026

Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в финансировании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали 25-летнего жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемого в перечислении денег членам террористических организаций.

Как писал "Кавказский узел", в апреле УФСБ по Кабардино-Балкарии отчиталось о задержании 38-летнего местного жителя, подозреваемого в финансировании терроризма. По версии силовиков, мужчина собирал деньги и перечислял их на счета членов террористических структур, находящихся за пределами России.

В Кабардино-Балкарии задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в финансовой поддержке международных террористических организаций, сообщила пресс-служба республиканского УФСБ.

По версии ведомства, задержанный перечислял деньги на расчетные счета членов террористических структур, которые находятся за пределами России, пишет сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ, отмечается в публикации. О каких суммах идет речь и на счета каких структур перечислялись деньги, в ней не указано.

Часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности или финансирование терроризма) предусматривает от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

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Автор: "Кавказский узел"

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