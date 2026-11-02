Отчет Следкома о борьбе с коррупцией в судах вызвал скепсис жителей Кабардино-Балкарии

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В Кабардино-Балкарии решается вопрос об уголовном преследовании нескольких судей, отчитался руководитель республиканского управления СКР Валерий Устов. Местные жители, комментируя этот отчет в соцсети, выразили сомнения, что судьи понесут наказание. Также они пожаловались, что некоторые судьи выносят решения, не выслушивая участников процессов и игнорируя их ходатайства.

Руководитель следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии Валерий Устов отчитался о борьбе его ведомства против коррупции. Он отметил, что расследуются уголовные дела в отношении должностных лиц разного уровня и руководителей компаний, действиями которых был причинён ущерб на сотни миллионов рублей.

"Также отмечу, что в настоящее время нами направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании нескольких судей", – привели 30 октября слова Устова "Аргументы и Факты".

Отчет Устова о том, что следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии направило материалы для решения вопроса об уголовном преследовании нескольких судей опубликовал Instagram*-паблик _07_kbr, на который подписаны около 221 тыс. пользователей. На 11.40 мск 2 ноября этот пост набрал 352 отметки "Нравится" и 47 комментариев.

Жители республики в комментариях призвали не ограничиваться уголовным преследованием нескольких судей и расширить проверку. "В Кабардино-Балкарии не несколько судей, а всех судей надо проверить", – написала larisa____1960.

"А почему только нескольких?" – спросил zalim.alhasov.

"Жаль, что только в отношении нескольких <...>", – отметил 1464_aleksandr_.

Участники обсуждения также пожаловались на нарушения, с которыми, по их словам, столкнулись при рассмотрении дел в судах. "Один из судей Нальчика незаконно и наглым образом, даже не слушая меня, проигнорировав мои ходатайства, вынес мне штраф незаконно по надуманной сплошной <...>", – пожаловался ser__zet.

"Это очень хорошая новость. Я своими глазами видела, как судья зашел с готовым решением, потом вышел принять решение и зашел с перевернутой папкой под мышкой. <...>", – написала kikimora_yaga_1964.

"Судья должен соблюдать закон, на то и судья! Пришлось столкнуться с беззаконием некоторых судей", – указала larisa_27.05.

Некоторые комментаторы усомнились в том, что судьи понесут наказание. "Откупятся, они все повязаны. <...>", – предположила fatimatborch.

"Наверное, их напрягают, чтобы с них больше взятки взять. Судьи очень дорогие. Хорошо заплатят и отпустят. Их ждет только Божий суд", – написал voin______.

"Их уже, наверное, задним числом ушли", – предположил weter1958.

На 11.40 мск 2 ноября на сайте Квалификационной коллегии судей Кабардино-Балкарии нет комментариев относительно сообщения Валерия Устова о решении вопроса об уголовном преследовании нескольких судей.

Проблема коррумпированности судей актуальна и в других регионах юга России. Так, 31 октября стало известно, что у членов семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и других лиц изъято свыше тысячи золотых слитков и монет, которые приставы передали в Гохран России. В апреле суд обратил в доход государства имущество семьи Чернова стоимостью около 900 млн рублей, включая 36 кг золота. Жители Кубани, обсуждая изъятие ценностей, потребовали проверить правомерность вынесенных Черновым судебных решений и пожаловались на коррупцию в судебной системе.

"Кавказский узел" также писал, что судьи в Кабардино-Балкарии неоднократно становились фигурантами уголовных дел. Так, 29 сентября 2026 года мировой судья в отставке Мухамед Темботов был приговорен к девяти годам колонии строгого режима за получение взяток от участников судебных процессов.

30 июня 2025 года Верховный суд России заочно арестовал бывшего заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева, обвиненного в мошенничестве и легализации денежных средств.

16 августа 2023 года стало известно, что председатель Следственного комитета России запросил согласие на уголовное преследование мирового судьи из Прохладного Зубера Кертбиева, заподозренного в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.