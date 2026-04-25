Изъято имущество семьи бывшего кубанского судьи Чернова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В доход государства суд изъял имущество семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова на сумму около 900 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", в августе прошлого года суд по иску Генпрокуратуры России конфисковал активы на 13 миллиардов рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. 31 января кассационный суд оставил решение в силе.

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество членов семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, сообщает 24 апреля "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов края.

Пресс-служба сообщает, что за годы работы председателем суда - около 25 лет - Чернов занимался незаконной деятельностью, тайно владел и управлял хозяйствующими объектами. Доходы он вкладывал в недвижимость, премиальные автомобили, драгоценности и прочие предметы роскоши. Он способствовал тому, что его бывшая супруга Галина Чернова стала президентом нотариальной палаты Краснодарского края, а вице-президентом его дочь Елена Рязанская. Все они принимали участие в схемах переоформления имущества, как и вторая дочь Анастасия Шепель, которая до 24 апреля текущего года была судьей арбитражного суда Краснодарского края.

В доход государства обращено шесть земельных участков, 106 нежилых помещений, два жилых дома, 22 миллиона рублей, размещенных на счетах ответчиков в кредитных учреждениях, 36 килограмм золота в слитках и монетах. Совокупная стоимость имущества и денежных средств составляет порядка 900 млн рублей. Также прекращена нотариальная деятельность Черновой и Рязанской и подконтрольных им Геннадия Сидоренко и Ларисы Сериковой.