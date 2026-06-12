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04:45, 12 июня 2026

Военный осужден в Кабардино-Балкарии за отсутствие в части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Аслана Нагоева к пяти годам колонии за неявку в воинскую часть.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по фамилии Нагоев, признав его виновным в совершении преступления по части 5 статьи 337 УК РФ, об этом пресс-служба суда сообщила 11 июня на своей странице во "ВКонтакте".

По данным суда, Нагоев без уважительной причины 16 января не явился в воинскую часть, которая находится в Кабардино-Балкарии. 26 марта он добровольно явился в воинскую часть, "а с 16 января до 26 марта Нагоев проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в сообщении суда.

Подсудимый в суде вину признал и раскаялся. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание Нагоев будет в колонии общего режима.

Согласно карточке уголовного дела на сайте суда, дело Аслана Нагоева поступило на рассмотрение 1 июня, а 11 июня судья Пятов вынес обвинительный приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

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Автор: Кавказский узел

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