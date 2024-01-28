28 января 2024, 18:39

Мобилизованный с Кубани осужден за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Майкопе приговорил к пяти годам колонии военнослужащего из Краснодарского края Владимира Литенкова, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Военный суд в Майкопе приговорил к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова, который в июне 2023 года оставил пункт временной дислокации части в Запорожской области и уехал домой в поселок Восточный Краснодарского края, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Литенков был обвинен по части 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы на срок более месяца в период мобилизации), которая предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы, указано в карточке дела на сайте суда.

Карточка дела обновлена 12 января, в ней опубликован текст приговора, датированного 12 декабря 2023 года. Согласно приговору, Литенков был мобилизован в сентябре 2022 года и покинул часть 30 июня 2023 года, а 18 октября его задержали сотрудники ОМВД по Белореченскому району Кубани.

"Подсудимый Литенков виновным себя в самовольном оставлении места военной службы продолжительностью свыше одного месяца признал полностью", - говорится в документе.

Оценивая действия подсудимого, суд исходил из того, что с 21 сентября 2022 года "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена", подчеркивается в приговоре.

"Признать Литенкова В.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в отношении Литенкова В.А. в виде заключения под стражу оставить без изменения", - постановил суд.

Самовольное оставление части мобилизованным расценивается как преступление военнослужащего, и отмечается тенденция к ужесточению наказаний, указали в декабре 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Нередки стали сроки в пять лет и более, отметили они.

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Примечание:

"Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству", "Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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