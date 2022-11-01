01 ноября 2022, 14:29

Песков объяснил отсутствие указа о завершении мобилизации

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Правовое управление администрации президента пришло к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, указ, которым мобилизация была объявлена 21 сентября, выполнен, так как в нем речь шла о призыве "конкретного количества" людей.

"Кавказский узел" писал, что министр обороны Сергей Шойгу 28 октября отчитался президенту России о завершении частичной мобилизации, в ходе которой были мобилизованы 300 тысяч человек. по его словам, новых мобилизационных заданий не планируется.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Глава Дагестана Сергей Меликов вечером 17 октября в своем Telegram-канале заявил, что в республике процесс частичной мобилизации должен завершиться в скором времени. Пользователи соцсети отреагировали на это заявление Меликова скептически. Они отметили, что мобилизация завершается решением президента России, а не главы региона.Частичная мобилизация завершена в тех регионах, которые выполнили нормативы по численности, но по всей стране решение о завершении этого процесса пока не принято, указал 18 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу указа о завершении частичной мобилизации, такой документ не нужен, сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Путин 31 октября Сочи отметил в беседе с журналистами, что обсудит этот вопрос с юристами. "Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен", - процитировало слова Пескова ТАСС.

Призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен, заявил 31 октября Владимир Путин. Однако о необходимости указа об окончании мобилизации он планировал поговорить с юристами. "С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена. Точка поставлена", - приводятся слова Путина на сайте Кремля.

По его словам, по этому поводу есть заключение государственного правового управления администрации президента. "Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена", - приводятся слова Пескова в публикации.

На вопрос о том, сохраняет ли силу указ президента от 21 сентября о начале частичной мобилизации, Песков ответил, что данный указ "выполнен", потому что в нем речь шла о призыве "конкретного количества" граждан, а именно 300 тысяч человек, сообщил сегодня "Коммерсант".

"Кавказский узел" также писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал о планах рассылать повестки жителям Чечни в рамках мобилизации. Он предложил чеченцам торопиться записаться в силовые структуры республики, чтобы служить вместе с земляками, а не в каких-то иных подразделениях. При этом ранее государственная телекомпания Чечни заявляла, что мобилизации в республике не будет, а сам Кадыров отчитывался, что план по отправке бойцов Чечня и так перевыполнила с помощью добровольцев.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Прокуратура признала незаконной мобилизацию студента из Волгограда", "Власти вернули ранее отмененные льготы для многодетных астраханских семей", "Пользователи Telegram задали губернатору Ставрополья неудобные вопросы о помощи мобилизованным".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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