Кремль ответил на вопрос о завершении мобилизации

18 октября 2022, 13:44

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Частичная мобилизация завершена в тех регионах, которые выполнили нормативы по численности, но по всей стране решение о завершении этого процесса пока не принято, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов вечером 17 октября в своем Telegram-канале заявил, что в республике процесс частичной мобилизации должен завершиться в скором времени. Пользователи соцсети отреагировали на это заявление Меликова скептически. Они отметили, что мобилизация завершается решением президента России, а не главы региона.

Решение о завершении частичной мобилизации по всей стране пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Министерством обороны для каждого региона были установлены показатели по численности мобилизационной, и регионы констатируют, что мобилизационные задания выполнены", – привел сегодня "Интерфакс" слова Пескова.

"Таким образом, сам процесс частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились", – процитировал сегодня ТАСС пресс-секретаря президента.

Песков подчеркнул, что речи о превышении ранее заявленного количества требуемых военнослужащих быть не может. Мобилизовать должны до 300 тысяч человек, передал сегодня "Коммерсант".

Напомним, уроженцы Северного Кавказа ранее называли частичную мобилизацию непропорциональной. В частности, жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова в обращении к Владимиру Путину заявила, что в Дагестане мобилизуются неподготовленная к боевым действиям молодежь. Также сомнение в том, что в немусульманских регионах мобилизуют сопоставимое с республиками Северного Кавказа число людей, выразили 30 сентября участники акции у мечети в Москве.

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