Слова Меликова о скором завершении мобилизации вызвали недоверие в соцсети

18 октября 2022, 08:57

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Частичная мобилизация завершится в Дагестане в ближайшее время, сообщил глава республики Сергей Меликов. Мобилизация завершается решением президента России, а не главы региона, отметили местные жители в Instagram*.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, поручив главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу. После начала мобилизации в Дагестане пользователи соцсетей упрекнули Меликова за отсутствие внятной программы поддержки. Журналисты поспорили о влиянии помощи семьям мобилизованных на протестные настроения в республике. 15 октября власти Дагестана заявили, что семьи мобилизованных получат по 100 тысяч рублей.

После объявления о частичной мобилизации 25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел после протестов. Адвокат Надежда Бородкина заявила, что некоторые участники митингов подверглись пыткам. МВД по Дагестану пообещало наказать полицейских, которые превысили полномочия. К 8 октября число осужденных после протестов в Махачкале достигло 148.

Частичная мобилизация будет завершена в Дагестане в ближайшее время, заявил глава республики Сергей Меликов. "В Дагестане мы уже готовимся подвести итоги частичной мобилизации. <…> В ближайшее время мы эту работу полностью завершим, будем ждать наших ребят домой с победой и заботиться об их семьях", – написал он вечером 17 октября в своем Telegram-канале.

Слова Меликова о том, что частичная мобилизация в Дагестане завершится в ближайшее время, были опубликованы 17 октября в Instagram-паблике* vestidagestan, на который подписаны около 286 тысяч пользователей. На 08.45 мск 18 октября эта запись набрала 344 отметки "нравится" и 23 комментария.

"Ближайшее время – это когда? Через год, полтора?" – спросил salahuddin271266.

"Лучше бы сказали бы, что [спецоперация] закончится раз и навсегда", – написала dzhanborieva.

"Красиво говорит, а как на самом деле?" – задалась вопросом magomedova__3.

"Они эти две недели будут с особым энтузиазмом работать", – ответил ей пользователь second.voice.

Заявление Меликова о скором завершении частичной мобилизации в Дагестане также было размещено в Instagram-паблике* dagizvestiyaa, на который подписаны около 364 тысяч пользователей. На 08.45 мск 18 октября эта запись набрала 1064 отметки "нравится" и 68 комментариев.

"Ближайшее время – это когда? Хоть скажите господа, чтобы люди начали дышать полной грудью", – написала vilianakuruglieva.

"Главы регионов могут говорить что угодно, но мобилизация прекращается только по указу президента", – отметила mikka1990.

"Мобилизация объявляется и прекращается только по решению верховного главнокомандующего", – высказал схожее мнение пользователь a.t.a.e.v.u.l.l.u.b.i.y.

"Почему в Москве завершили, а наших всё ещё забирают?" – спросил пользователь drawing_life30.

Уроженцы Северного Кавказа и ранее называли частичную мобилизацию непропорциональной. Так, ранее жена муфтия республики Айна Гамзатова в обращении к Владимиру Путину отметила, что в Дагестане мобилизуют неподготовленную к боевым действиям молодежь. Она попросила отложить мобилизацию и дать региону полгода на подготовку призывников. Также 30 сентября сомнение в том, что в немусульманских регионах мобилизуют сопоставимое с республиками Северного Кавказа число людей, выразили участники акции у мечети в Москве.

"Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.