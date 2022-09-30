Мусульмане заявили о непропорциональной мобилизации на Северном Кавказе

30 сентября 2022, 20:01

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Сомнение в том, что в немусульманских регионах мобилизуют сопоставимое с республиками Северного Кавказа число людей, выразили участники акции у мечети в Москве.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане мобилизуют неподготовленную к боевым действиям молодежь, указала в обращении к Владимиру Путину советник и жена муфтия республики Айна Гамзатова, попросив отложить мобилизацию и дать региону полгода на подготовку призывников. Гамзатова заявила в своем обращении о том, о чем побоялись сказать мужчины, указала часть пользователей сети. Гамзатова раскритиковала действия военных, но для республики могла бы попросить большего, возразили другие пользователи.

У Исторической мечети в Москве состоялась акция мусульман, которые недовольны ходом частичной мобилизации. Акция была анонсирована в Facebook*.

После Джума-намаза из мечети вышли несколько сотен мужчин, которые стали обсуждать частичную мобилизацию и сетовать на то, что мусульмане, в частности, кавказцы, призываются приоритетно. Плакатов и баннеров не было, также не звучали лозунги. Однако беседы велись оживленно, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

У мечети дежурило несколько патрульных машин полиции и Росгвардии. Полиция никого не задерживала, с пикетчиками не беседовала и никак не коммуницировала с митингующими. Один из полицейских сообщил, что дополнительных нарядов полиции к мечети прислано не было. Недалеко от здания стояли несколько автозаков, в которых сидели только силовики. Задержаний не было.

Участники акции заявили, что мусульман отправляют на Украину чаще, чем тех, кто придерживается другой веры.

"Я дагестанец, живу в Москве 21 год. [В ходе частной мобилизации] забрали моего племянника из Махачкалы и другого племянника из Дербента. Им были вручены повестки, после чего они приехали в военкоматы и их отправили на фронт. Оба мальчика – по 20 лет. Никто в армии не служил. Нашими детьми затыкают дыры в российской армии", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" предприниматель Арам.

С ним согласился разнорабочий Акбар. "Власти почему-то считают, что кавказцы должны первыми защищать режим. У меня четверо детей, они взрослые. Служил только один. Но повестки высланы всем. Почему? Как так? Все сейчас живут под Махачкалой", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Торговец Салам из Ингушетии отметил, что повестки на Кавказе "раздают всем подряд". "Без разбору. У двоюродного брата из Карабулака призвали почему-то двух из трех детей". сказал он. Салам уверен, что столь же масштабного призыва из других регионов нет.

Укладчик полов Хусайн отметил, что отправку на Украину жителей Кавказа мотивируют тем, что они "рождены для войны". "Кавказцы – добрый, чинный народ", - сказал он.

Митинг не был согласован с властями и администрацию мечети не уведомляли о нем, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации мечети.

25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Протесты против мобилизации прошли также в Хасавюрте и селе Эндирей Хасавюртовского района. Власти Дагестана отказались признать уличные протесты в республике инициативой местных жителей. Так, глава республики Сергей Меликов заявил 26 сентября, что акции в Махачкале были подготовлены и управлялись, "в том числе из-за рубежа". Вслед за ним этот тезис повторил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.