29 сентября 2022, 20:10
Пользователи сети поспорили об обращении Айны Гамзатовой
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Советник и жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова, попросив об отсрочке для жителей республики, заявила в своем обращении о том, о чем побоялись сказать мужчины, указала часть пользователей сети. Гамзатова раскритиковала действия военных, но для республики могла бы попросить большего, возразили другие пользователи.
Как писал "Кавказский узел", в Дагестане мобилизуют неподготовленную к боевым действиям молодежь, указала в обращении к Владимиру Путину советник и жена муфтия республики Айна Гамзатова, попросив отложить мобилизацию и дать региону полгода на подготовку призывников.
Айна Гамзатова - российская мусульманская журналистка, писатель, общественный и религиозный деятель Дагестана, соучредитель благотворительного фонда "Путь", главный редактор журнала "Ислам". В декабре 2017 года Айна Гамзатова направила в Центризбирком России документы о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России, однако Центризбирком отказал ей в регистрации из-за нехватки документов, говорится в биографической справке об Айне Гамзатовой, подготовленной "Кавказским узлом".
Обращение Айны Гамзатовой к Владимиру Путину, которое опубликовал сегодня ряд дагестанских Telegram-каналов и Instagram-пабликов, вызвало дискуссии в сети.
В Telegram-канале "Что там у дагестанцев?", на который подписаны 50 764 человека, к 20.10 мск публикация набрала 18 комментариев. "Унизила все военное командование Дагестана, но решение мудрое", - отметил пользователь, который в качестве ника использует изображение цветка. "По сути, то, о чем она просит - это и так должно выполняться, в различных военных учебках должны готовить солдат, которых отправят воевать через полгода. А то, что сейчас набирается по стране - это срочное затыкание дыр. Так что она ещё и руководство Минобороны унизила, что оно не готовит армию так, как подготовила бы она", - указал пользователь Р. "Очень мудрое обращение! Жаловаться прямо на Минобороны было бы некрасиво. Но ребят жалко, нужно было что-то предпринять. И единственная, кто это сделал, оказалась эта хрупкая, но невероятно мудрая женщина! Вот они, женщины Дагестана", - написал пользователь с ником "!".
В Telegram-канале "Черновик", у которого насчитывается 20 870 подписчиков, обращение Гамзатовой набрало к 20.10 мск 31 комментарий. "Женщины митингуют, женщины гонят на войну, женщины воюют в инете, женщины обращаются к президенту за мужчин. Неодагестан", - указал пользователь Марк Красс.
В Instagram*-паблике "Новости Дагестана", на который подписаны 285 тысяч человек, обращение Гамзатовой набрало к 20.10 мск 335 комментариев.
Часть комментаторов высказали благодарность Гамзатовой. "Очень мудрая. Чувствуется от неё любовь и сострадание к народу республики", - указал пользователь nizhneebeliekiti ."Уважение к этой женщине. Она сказала (то), что не каждый мужчина может сказать", - согласился bmagomeb.
Некоторые из комментаторов указали, что Гамзатова "могла бы больше". "Как жена, как мать, как женщина и как советник муфтия Дагестана она могла сказать намного больше, кроме как просить отсрочки! Мы не хотим отсрочки от гибели, мы хотим ее отмены", - отметил пользователь nsn_sna.
С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 225 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
"Кавказский узел" также писал, что 25 и 26 сентября силовики в Махачкале жестко разогнали участников массовых акций протеста против мобилизации. По данным правозащитников, за два дня было задержано не менее 250 человек, в том числе журналисты, освещавшие протесты. Акции протеста в связи с объявленной мобилизацией проходили также в Хасавюрте и в селе Эндирей Хасавюртовского района. Людей подвергли преследованию вопреки их праву на мирные собрания и свободу выражения мнений, указала представитель Верховного комиссара ООН.
К 28 сентября около 30 уголовных дел о применении насилия к представителям власти было возбуждено в Махачкале в связи с протестами, сообщили правозащитники. В суды Махачкалы и Хасавюрта поступило как минимум 163 административных дела. Людей подвергли преследованию вопреки их праву на мирные собрания и свободу выражения мнений, указала представитель Верховного комиссара ООН.
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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"