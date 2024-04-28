Житель Краснодара оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

28 апреля 2024, 21:50

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Стали известны подробности административного дела против краснодарца Александра Трушникова за публикацию в социальной сети "ВКонтакте". Суд первой инстанции признал мужчину виновным в дискредитации армии, апелляция это решение поддержала.

Как сообщал "Кавказский узел" в январе, сотрудники правоохранительных органов в Краснодаре составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Александра Трушникова.

Советский районный суд Краснодара назначил Трушникову наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Он обжаловал постановление первой инстанции, но апелляционный суд решение оставил в силе.

Правоохранителями было установлено, что Трушников разместил в соцсети "фотоизображение женщины, голова которой обмотана тканью белого цвета со следами красно-бурого цвета", в верхней и нижней части имеется пацифистская надпись.

Трушников представил суду заключение специалиста, "согласно выводам которого в изображении с текстом ... признаки речевой стратегии дискредитации отсутствуют". Однако судом это "не принято во внимание, так как заключением дана оценка одного только изображения, не принимая во внимание, что именно это изображение используется в сети «Интернет» в качестве символа, дискредитирующего интересы РФ, ее граждан и Вооруженных сил РФ", сказано в опубликованном на сайте Краснодарского краевого суда постановлении.

Краснодарец в суде своей вины не признал. Также он заявил, что его сестра плетет маскировочные сети для российских военных, а сам Трушников получает пенсию по инвалидности, с которой перечислял часть средств на нужны фронта.

Напомним, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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