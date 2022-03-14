Адвокат рассказал о практике применения на Кубани статьи о дискредитации вооруженных сил

14 марта 2022, 20:16

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Краснодарские суды по новой статье о дискредитации вооруженных сил назначили штрафы активистам, при этом на заседаниях не было представлено веских доказательств, рассказал адвокат Михаил Беньяш. По его словам, основная опасность этой статьи в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

Как писал "Кавказский узел", на акциях протеста в Краснодаре против военной операции на Украине 13 марта были задержаны по меньшей мере девять человек, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Суды в Анапе и Туапсе вынесли первые на Кубани приговоры по новой административной статье о дискредитации вооруженных сил, участники протестных акций приговорены к штрафам от 30 до 50 тысяч рублей, отчиталась сегодня объединенная пресс-служба судов Кубани.

Адвокат Михаил Беньяш, который представлял интересы некоторых из активистов, не смог назвать точного числа задержанных на протестных акциях и подвергшихся административному наказанию по статье о дискредитации вооруженных сил.

"Вчера говорили о девяти задержанных. Но сегодня суды и по тем, кого задерживали на акции 5 марта. Это в основном юноши и девушки. Полицейские порой собирали сидящих на скамейках людей. Просто за то, что там сидят. Всем назначают в качестве наказания штраф. На суде, если кто-то извиняется и говорит, что не будет больше участвовать (в акциях), назначают штраф по 15 тысяч рублей. А тем, кто говорит, что сознательно шёл на акцию против военной операции на Украине — 30 тысяч рублей", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по мнению адвоката, "доказательная база" представленная в суде, "примерно нулевая". "Имеются только показания полицейских или каких-то непонятно откуда взявшихся свидетелей. Всё это похоже на фарс", - подчеркнул Беньяш. Он указал, что далеко не у всех, кто был задержан, есть адвокаты, так как на суде по административному правонарушению участие адвоката не обязательно.

Михаил Беньяш представлял интересы Инны Карпенко, задержанной 5 марта. Суд постановил оштрафовать её на 30 тысяч рублей. "Доводом защиты было то, что Карпенко не совершала вменяемого правонарушения, поскольку акция не состоялась и она была задержана раньше", - отметил он.

Однако суд не учел мнение защиты. "К позиции Карпенко и её адвоката, не признавших вину, суд отнёсся критически, как к избранному способу защиты, чтобы избежать наказания", - сказано в постановлении Ленинского райсуда Краснодара, которое имеется у корреспондента "Кавказского узла".

"Опасность наказания по ст 20.3.3 часть 1 в существовании административной преюдиции. Если ещё раз в течение года они будут обвинены в участии в акции, то будет уже уголовное преследование", - подчеркнул Беньяш.

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