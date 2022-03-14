Три кубанских активиста оштрафованы за дискредитацию вооруженных сил

14 марта 2022, 18:17

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Суды в Анапе и Туапсе вынесли первые на Кубани приговоры по новой административной статье о дискриминации вооруженных сил. Участники протестных акций приговорены к штрафам от 30 до 50 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта стало известно, что полицейские составили протокол на жителя Анапы по новой административной статье, предусматривающей ответственность за дискредитацию вооруженных сил России. 10 марта полиция отчиталась, что активисты назначены пять суток ареста за неповиновение полиции, дело против него о дискредитации вооруженных сил России направлено в суд.

Административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил также была введена 4 марта. Она наступает "за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооружённых cил Российской Федерации" в целях защиты интересов России и поддержания мира, "если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния", - указано в сообщении на сайте Kremlin.ru. Также административная ответственность наступает за призывы к введению в отношении России или ее граждан политических или экономических санкций, следует из сообщения.

В Анапе на 40 тысяч оштрафован активист, который 6 марта вышел на одиночный пикет с плакатом, касающимся военной операции на Украине. Сво вину в суде он не признал. Плакат у него конфисковали сообщила сегодня "Юга.ру" со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Два приговора по этой же статье были вынесены в Туапсе. Одному из активистов суд назначил штраф в 50 тысяч рублей за нанесение краской на асфальте надпись, направленную на дискредитацию вооруженных сил. еще один житель Туапсе был оштрафован по этой же статье на 30 тысяч рублей, сообщили проинформировала на своем сайте "Россия. Кубань".

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