26 апреля 2024, 16:27
Игорь Нагавкин
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Нагавкин Игорь Борисович – правозащитник из города Калач-на-Дону Волгоградской области. До ареста в 2016 году был председателем правления Волгоградской организации социальной и правовой защиты осужденных и заключенных под стражу, эксперт общероссийского движения "За права человека". За время следствия и заключений несколько раз объявлял голодовку, отстаивая свои права. В апреле 2024 года был освобожден из заключения.
Биография
Игорь Нагавкин родился 18 мая 1980 года в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. После окончания средней школы закончил ПТУ, получив профессию "столяр-плотник". Срочную службу прошел в сухопутных войсках в Волгоградской области. Имеет незаконченное юридическое образование.
К правозащитной деятельности Игоря подтолкнула смерть младшего брата от аппендицита в больнице для заключенных: по мнению родных и друзей, Михаилу не была оказана своевременная медицинская помощь.
Нагавкин начал оказывать помощь заключенным и их родственникам, привлекать внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков (его брат и оказался в СИЗО по подозрению в сбыте наркотиков).
Игорь Нагавкин был членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Волгоградской области первого созыва, выступал на московской пресс-конференции по гуманизации ФСИН 27 апреля 2009 года. Со службой наркоконтроля отношения у Нагавкина были, по его собственному признанию, сложные: "Отношения с наркоконтролем у нас самые напряженные. С одной стороны, явно видна тенденция с их стороны обвинять невиновных, случайных людей. С другой стороны, у меня есть факты, что сами наркополицейские "крышуют" наркодилеров. И за борьбу с распространением наркотиков приходится браться нам самим. Я горжусь тем, что мне удалось прикрыть одну точку по распространению мака".
Кроме правозащитной деятельности в тюрьмах и колониях, Нагавкин занимался проблемами экологической безопасности. Он способствовал прекращению открытой выгрузки комовой серы (комовая сера - один из товарных видов серы. Комовая сера добывается из соединений, содержащихся в природном газе и в основном используется для промышленного производства серной кислоты. - Прим. "Кавказского узла") в порту Калача-на-Дону, противодействовал застройке парка, организовал расчистку и обустройство пляжа.
Правозащитная деятельность до ареста
Игорь Нагавкин занимается защитой прав заключенных в Волгоградской области и за ее пределами. В 2016 году он боролся с нарушениями закона сразу по нескольким направлениям. В родном городе Калач-на-Дону он взялся за борьбу с распространением наркотиков, чем вызвал активное недовольство начальника местной полиции Г.К. Сегояна.
Попытка остановить незаконные грузоперевозки и добычу полезных ископаемых без лицензий и документов привела к конфликту Игоря Нагавкина с начальником ГАИ А.Т. Тахтаровым. "В августе этого [2016] года Нагавкин добился помещения одной из машин, к которой якобы имел отношение Тахтаров, на штрафстоянку", - написала "Новая газета" 1.
Требуя права посещать местный суд для полноценной работы с осужденными, Нагавкин вступил в противостояние с председателем Калачевского городского суда. Действия Нагавкина по охране местного парка также вызвали недовольство у мэра города Калача.
Игорь Нагавкин обнародовал факты коррупции в полиции Волгоградской области. Номинирован "Кавказским узлом" на конкурс "Герой Кавказа 2016" за то, что добился конкретных результатов, помогая людям. В 2016 году Нагавкин боролся за права заключенных в известных жестоким обращением колониях Волгоградской области, работал над пресечением незаконного оборота наркотиков, пытался остановить незаконную коммерческую деятельность местной власти и оказался в СИЗО по обвинению в краже, которой не было.
Обвинение в краже
28 сентября 2016 года полиция пришла к Нагавкину с обыском, предъявив обвинение в краже драгоценностей, и задержала его. 1 октября ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца 2.
По версии следствия, Нагавкин вместе с "неустановленными лицами" якобы вскрыли ломбард, но украсть оттуда ничего не смогли по не зависящим от них обстоятельствам". Что это за обстоятельства, в материалах дела не сообщалось. Ни отпечатков пальцев, ни свидетелей "кражи" полиция пока не представила 3.
Сам Нагавкин считает, что его арест был связан с его борьбой с распространением наркотиков, а правозащитники полагают, что задержание было вызвано совокупностью причин, поскольку его активная деятельность многим не нравилась. Они отмечали, что благодаря усилиям Нагавкина существенно изменилась в лучшую сторону обстановка в колониях, а случаев грубого нарушения прав человека стало меньше.
"Мы уверены, что это задержание – месть Игорю Нагавкину за его многолетнюю и эффективную борьбу за права заключенных, прежде всего в Волгоградской области", – заявил Лев Пономарев*, руководитель всероссийского общественного движения "За права человека" и член Московской Хельсинкской группы* 4.
После задержания правозащитник объявил голодовку в СИЗО, отстаивая свои права и протестуя против незаконного ареста, а также против неоказания ему медицинской помощи 5.
В ходе суда 19 октября 2016 года по продлению меры пресечения к делу были приобщены личные поручительства исполнительного директора движения "За права человека" Льва Пономарева*, а также председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой. Однако правозащитник был оставлен под стражей.
В апреле 2017 года Нагавкин был переведен из Волгограда в Москву, где помещен в Бутырский следственный изолятор.
В Бутырском СИЗО: голодовки и избиение
8 августа 2017 года Нагавкин объявил бессрочную голодовку в Бутырском СИЗО, требуя встречи с представителями прокуратуры и Следственного комитета. Он объяснил голодовку тем, что следственные действия с участием правозащитника не проводились уже более семи месяцев. 1 сентября 2017 года Нагавкина в СИЗО посетили сотрудники прокуратуры, к этому моменту он находился в предобморочном состоянии.
11 сентября суд рассмотрел жалобы Нагавкина на прокурора, которому правозащитник жаловался на бездействие следователя по его делу. Представители прокуратуры заявили, что не получили отправленную по почте жалобу Нагавкина. В итоге суд отклонил жалобу. На суде 16 сентября 2017 года адвокаты Нагавкина заявили о поддельных подписях в протоколах ознакомления с материалами дела.
17 сентября 2017 года Нагавкин прекратил голодовку.
С 31 мая по 19 июня 2018 года Нагавкин вновь проводил голодовку в СИЗО в знак протеста против затянувшегося ареста.
14 декабря 2017 года Игорю Нагавкину, который находился под стражей, была вызвана скорая помощь после избиения.
Решение ЕСПЧ
В начале 2018 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу защиты на слишком долгий арест Нагавкина. Жалоба была подана в связи с тем, что были нарушены все разумные сроки содержания под стражей.
В июне 2021 года ЕСПЧ признал незаконным арест и длительное содержание под стражей Игоря Нагавкина и обзал российские власти выплатить ему 2700 евро.
Возвращение в родной город
16 ноября 2018 года Игорь Нагавкин был освобожден из-под ареста под подписку о невыезде решением Мосгорсуда и вернулся в родной Калач-на-Дону 6. Свой арест он связал с тем, что боролся в Калаче с наркодельцами, “это очень сильно мешало МВДшникам. Потому что у них не было показателей по сбыту наркотиков по причине того, что наркотиков здесь не было, мы их не пускали", - заявлял Нагавкин.
В 2020 году Нагавкин обратился к одной из острых проблем города Калач-на-Дону – мусорным свалкам. "Люди вывозят бытовой мусор куда попало, образуются новые свалки, - рассказал он. – Другая проблема связана с речкой Гусихой, которая не откачивается, и у людей топит погреба”, заявлял он.
Одна из свалок в Калаче-на-Дону была устроена на месте, где в 1942 году размещался концлагерь военнопленных, что вызвало недовольство местных жителей, чьи интересы представлял Игорь Нагавкин. В результате активных действий свалка на месте бывшего концлагеря была ликвидирована.
В мае 2020 года он сообщил в полицию о нападении на него сотрудника компании по вывозу мусора на месте поджога свалки отходов в Волгоградской области. Инцидент произошел, когда Игорь Нагавкин, как эксперт и специальный корреспондент общественной организации «За права человека» изучал обстоятельства перевозки отходов с площадки в районе хутора Камыши Калачевского района на полигон в Светлоярский район. Оппонент активиста написал встречное заявление.
Требование к прокуратуре
Дело по обвинению в краже ювелирных изделий не было закончено и в феврале 2021 года адвокат Юрий Бенгардт сообщил, что Нагавкину предъявлено обвинение в краже, которое основано на поддельных документах 7. Нагавкин вышел на одиночный пикет с требованием от прокуратуры обратить внимание на его уголовное преследование по делу о краже. На пикете он был задержан полицией. После беседы со следователем Нагавкина отпустили и он продолжил пикет. Его жалобу в прокуратуре Волгоградской области приняли, пообещав изучить дело перед утверждением обвинительного заключения.
В марте 2021 года Волгоградский областной суд подтвердил ограничение срока ознакомления с материалами дела Нагавкина, но прокуратура вернула дело активиста на доследование из-за выявленных нарушений.
30 апреля Нагавкин потребовал от силовиков 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Он пожаловался, что правоохранители отказались отложить следственные действия, хотя он болел коронавирусом и не мог нарушить карантин. Но ему было отказано в удовлетворении иска.
Весной 2022 года Игорь Нагавкин вступился за права содержащихся в Волгоградском ЧСИЗО. Он заявлял, что к погибшему в СИЗО в Волгоградской области Равилю Расулову могли применять пытки, на теле Расулова были ярко выраженные следы побоев. Была проведена проверка, в результате которой к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 17 сотрудников.
Правозащита во время СВО
В апреле 2022 года Игорь Нагавкин направил Владимиру Путину обращение, в котором попросил провести проверку в отношении военкома Калачевского района Волгоградской области. Жительнице Калача-на-Дону пришлось самостоятельно транспортировать тело погибшего во время спецоперации на Украине сына так как, руководство военкомата отказало ей в помощи.
В декабре 2022 года Игорь Нагавкин подал жалобу в Следственный комитет о привлечении к уголовной ответственности Калачевского военного комиссара за подлог документов и неисполнение определения суда. Военком обвинил в самовольном оставлении части мобилизованного жителя Калача-на-Дону Антона Кибенко, хотя мужчина не покидал место службы. Нагавкин заявил, что военком пытается оказать на семью Кибеко давление, чтобы они отказались от претензий к нему.
Арест и приговор
Зимой 2023 года продолжилось дело о краже ювелирных украшений из ломбарда. Свидетели защиты заявили в суде о наличии у него алиби. Нагавкин снова заявлял о многочисленных нарушения и затягивании дела. Например, что в постановлениях о привлечении четверых фигурантов дела в качестве обвиняемых "не раскрыт предмет преступления", то есть непонятно, в чем конкретно их обвиняют, и что было украдено и фактах фальсификаций и процессуальных нарушений, например, пропаже вещественных доказательств в виде ювелирных украшений. 14 марта 2023 года обвинение запросило 8 лет колонии общего режима для Игоря Нагавкина.
18 апреля 2023 года Нагавкин выступал с последним словом и судья запретила ему и его адвокату выйти на перерыв, устно приказав судебным приставам взять их под стражу. Правозащитник заявил о незаконности задержания. В этот же день суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 28 июня прокуратура потребовала увеличить срок Нагавкину на два года.
В июле 2023 года Нагавкин отказался просить о смягчении приговора на апелляционном суде. Но Волгоградский облсуд частично удовлетворил апелляцию, сократив ему срок лишения свободы на два месяца, до пяти лет и 10 месяцев.
Осенью 2023 года Нагавкин направил в следственные органы жалобы, в которых заявил о том, что руководство СИЗО-5 оскорбило его чувство верующего, запретив пользоваться иконками во время молитв. Адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется новое следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО.
Новые обвинения и судебный процесс
22 ноября 2023 года в Ленинском районном суде Волгоградской области начался новый судебный процесс против Игоря Нагавкина. Трое сотрудников СИЗО-5 обвинили его в том, что 15 мая он угрожал им во время насильственного помещения в камеру к подозреваемым в преступлениях против половой неприкосновенности. Против Нагавкина было возбуждено уголовное дело о дезорганизации работы СИЗО (часть 2 статьи 321 Уголовного кодекса РФ), ему грозило наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Когда Нагавкин проходил с конвоем по коридору, отвечая на вопрос корреспондента "Кавказского узла", он заявил, что один из руководителей СИЗО угрожал ему расправой 8.
Однако на суде свидетели обвинения не смогли ответить на вопросы адвоката о том, в чем выразилась дезорганизация работы СИЗО. На одном из заседаний Нагавкин, рассказал о случаях пыток заключенных в изоляторе. Прокуратура согласилась принять его заявление на проверку. В январе 2024 года адвокату удалось договориться о мировом соглашении с администрацией СИЗО. И хотя теперь к Нагавкину не было финансовых претензий, суд по делу о дезорганизации деятельности исправительного учреждения продолжился.
На заседании суда в феврале 2024 года по делу о дезорганизации работы СИЗО Игорь Нагавкин сообщил, что его незаконно содержат в одиночной камере более 40 суток.
Еще одна голодовка в СИЗО
7 марта 2024 года он объявил бессрочную голодовку. В заявлении, которое сестра Нагавкина передала в прокуратуру Волгоградской области, Игорь Нагавкин написал, что поводом для “крайней меры послужило систематическое нарушение моих прав при содержании в СИЗО-5". Он указал, что прокуратура "не осуществляет должного реагирования на то, что люди в СИЗО-5 зимой спят без одеял, не хватает посуды для принятия пищи". 9.
21 марта жалобы Нагавкина поступили в прокуратуру Волгоградской области и руководитель ведомства на личном приеме заверил сестру правозащитника, что к Нагавкину будет направлен его представитель. Через три дня Нагавкин прекратил голодовку.
Освобождение из заключения
В начале апреля Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию.
8 апреля 2024 года в камеру к Нагавкину в СИЗО-5 города Ленинска приехал сотрудник прокуратуры Ленинского района. Нагавкин потребовал принять его жалобу на плохие условия содержания заключенных в камерах третьего корпуса СИЗО. По их словам, в камерах стены и потолки заражены грибком, нет вентиляции, водопроводные краны проржавели и отсутствует отопление. Спустя два дня его посетили члены Общественной наблюдательной комиссии.
Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить его от дальнейшего наказания в связи с истечением срока давности. Адвокат сообщил, что защита намерена требовать оправдания Нагавкина, а не смягчения наказания.
23 апреля Волгоградский облсуд огласил решил переквалифицировать действия обвиняемых с тяжких до средней тяжести и освободить Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске. Он намерен добиваться полной реабилитации.
* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.
Примечания
- Где, кого, за что // Новая газета, 19.10. 2016.
- В Волгограде арестовали руководителя движения «За права человека // V1.ru, 02.10.2016.
- Где, кого, за что // Новая газета, 19.10. 2016.
- Блог Льва Пономарева* // Эхо Москвы, 03.10.2016.
- УФСИН: Правозащитник Игорь Нагавкин восьмой день отказывается принимать пищу в СИЗО Волгограда // Блокнот, 20.10.2016.
- Правозащитник Игорь Нагавкин на свободе после двух лет в СИЗО // eurasia.amnesty.org, 19.11.2018.
- Народный правозащитник. История Игоря Нагавкина из Волгоградской области, который так и не стал шерифом // Sota Vision, 03.05.2023.
- Осужденный правозащитник Игорь Нагавкин рассказал об угрозах со стороны руководства СИЗО // ОВД-Инфо, 22.11.2023.
- Правозащитник Игорь Нагавкин, осужденный на 6 лет колонии якобы за кражу драгоценностей, продолжает держать голодовку в СИЗО чтобы добиться встречи с областным прокурором // Sota Vision, 21.03.2024.
Автор: Кавказский Узел