26 апреля 2024, 16:27

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Нагавкин Игорь Борисович – правозащитник из города Калач-на-Дону Волгоградской области. До ареста в 2016 году был председателем правления Волгоградской организации социальной и правовой защиты осужденных и заключенных под стражу, эксперт общероссийского движения "За права человека". За время следствия и заключений несколько раз объявлял голодовку, отстаивая свои права. В апреле 2024 года был освобожден из заключения.

Биография

Игорь Нагавкин родился 18 мая 1980 года в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. После окончания средней школы закончил ПТУ, получив профессию "столяр-плотник". Срочную службу прошел в сухопутных войсках в Волгоградской области. Имеет незаконченное юридическое образование.

К правозащитной деятельности Игоря подтолкнула смерть младшего брата от аппендицита в больнице для заключенных: по мнению родных и друзей, Михаилу не была оказана своевременная медицинская помощь.

Нагавкин начал оказывать помощь заключенным и их родственникам, привлекать внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков (его брат и оказался в СИЗО по подозрению в сбыте наркотиков).

Игорь Нагавкин был членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Волгоградской области первого созыва, выступал на московской пресс-конференции по гуманизации ФСИН 27 апреля 2009 года. Со службой наркоконтроля отношения у Нагавкина были, по его собственному признанию, сложные: "Отношения с наркоконтролем у нас самые напряженные. С одной стороны, явно видна тенденция с их стороны обвинять невиновных, случайных людей. С другой стороны, у меня есть факты, что сами наркополицейские "крышуют" наркодилеров. И за борьбу с распространением наркотиков приходится браться нам самим. Я горжусь тем, что мне удалось прикрыть одну точку по распространению мака" 1 .

Кроме правозащитной деятельности в тюрьмах и колониях, Нагавкин занимался проблемами экологической безопасности. Он способствовал прекращению открытой выгрузки комовой серы (комовая сера - один из товарных видов серы. Комовая сера добывается из соединений, содержащихся в природном газе и в основном используется для промышленного производства серной кислоты. - Прим. "Кавказского узла") в порту Калача-на-Дону, противодействовал застройке парка, организовал расчистку и обустройство пляжа.

Правозащитная деятельность до ареста

Игорь Нагавкин занимается защитой прав заключенных в Волгоградской области и за ее пределами. В 2016 году он боролся с нарушениями закона сразу по нескольким направлениям. В родном городе Калач-на-Дону он взялся за борьбу с распространением наркотиков, чем вызвал активное недовольство начальника местной полиции Г.К. Сегояна.

Попытка остановить незаконные грузоперевозки и добычу полезных ископаемых без лицензий и документов привела к конфликту Игоря Нагавкина с начальником ГАИ А.Т. Тахтаровым. "В августе этого [2016] года Нагавкин добился помещения одной из машин, к которой якобы имел отношение Тахтаров, на штрафстоянку", - написала "Новая газета" .

Требуя права посещать местный суд для полноценной работы с осужденными, Нагавкин вступил в противостояние с председателем Калачевского городского суда. Действия Нагавкина по охране местного парка также вызвали недовольство у мэра города Калача.

Игорь Нагавкин обнародовал факты коррупции в полиции Волгоградской области. Номинирован "Кавказским узлом" на конкурс "Герой Кавказа 2016" за то, что добился конкретных результатов, помогая людям. В 2016 году Нагавкин боролся за права заключенных в известных жестоким обращением колониях Волгоградской области, работал над пресечением незаконного оборота наркотиков, пытался остановить незаконную коммерческую деятельность местной власти и оказался в СИЗО по обвинению в краже, которой не было.

Обвинение в краже

28 сентября 2016 года полиция пришла к Нагавкину с обыском, предъявив обвинение в краже драгоценностей, и задержала его. 1 октября ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца .

По версии следствия, Нагавкин вместе с "неустановленными лицами" якобы вскрыли ломбард, но украсть оттуда ничего не смогли по не зависящим от них обстоятельствам". Что это за обстоятельства, в материалах дела не сообщалось. Ни отпечатков пальцев, ни свидетелей "кражи" полиция пока не представила .

Сам Нагавкин считает, что его арест был связан с его борьбой с распространением наркотиков, а правозащитники полагают, что задержание было вызвано совокупностью причин, поскольку его активная деятельность многим не нравилась. Они отмечали, что благодаря усилиям Нагавкина существенно изменилась в лучшую сторону обстановка в колониях, а случаев грубого нарушения прав человека стало меньше.

"Мы уверены, что это задержание – месть Игорю Нагавкину за его многолетнюю и эффективную борьбу за права заключенных, прежде всего в Волгоградской области", – заявил Лев Пономарев*, руководитель всероссийского общественного движения "За права человека" и член Московской Хельсинкской группы* .

После задержания правозащитник объявил голодовку в СИЗО, отстаивая свои права и протестуя против незаконного ареста, а также против неоказания ему медицинской помощи .

В ходе суда 19 октября 2016 года по продлению меры пресечения к делу были приобщены личные поручительства исполнительного директора движения "За права человека" Льва Пономарева*, а также председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой. Однако правозащитник был оставлен под стражей.

В апреле 2017 года Нагавкин был переведен из Волгограда в Москву, где помещен в Бутырский следственный изолятор.

В Бутырском СИЗО: голодовки и избиение

8 августа 2017 года Нагавкин объявил бессрочную голодовку в Бутырском СИЗО, требуя встречи с представителями прокуратуры и Следственного комитета. Он объяснил голодовку тем, что следственные действия с участием правозащитника не проводились уже более семи месяцев. 1 сентября 2017 года Нагавкина в СИЗО посетили сотрудники прокуратуры, к этому моменту он находился в предобморочном состоянии.

11 сентября суд рассмотрел жалобы Нагавкина на прокурора, которому правозащитник жаловался на бездействие следователя по его делу. Представители прокуратуры заявили, что не получили отправленную по почте жалобу Нагавкина. В итоге суд отклонил жалобу. На суде 16 сентября 2017 года адвокаты Нагавкина заявили о поддельных подписях в протоколах ознакомления с материалами дела.

17 сентября 2017 года Нагавкин прекратил голодовку.

С 31 мая по 19 июня 2018 года Нагавкин вновь проводил голодовку в СИЗО в знак протеста против затянувшегося ареста.

14 декабря 2017 года Игорю Нагавкину, который находился под стражей, была вызвана скорая помощь после избиения.

Решение ЕСПЧ

В начале 2018 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу защиты на слишком долгий арест Нагавкина. Жалоба была подана в связи с тем, что были нарушены все разумные сроки содержания под стражей.

В июне 2021 года ЕСПЧ признал незаконным арест и длительное содержание под стражей Игоря Нагавкина и обзал российские власти выплатить ему 2700 евро.

Возвращение в родной город

16 ноября 2018 года Игорь Нагавкин был освобожден из-под ареста под подписку о невыезде решением Мосгорсуда и вернулся в родной Калач-на-Дону . Свой арест он связал с тем, что боролся в Калаче с наркодельцами, “это очень сильно мешало МВДшникам. Потому что у них не было показателей по сбыту наркотиков по причине того, что наркотиков здесь не было, мы их не пускали", - заявлял Нагавкин.

В 2020 году Нагавкин обратился к одной из острых проблем города Калач-на-Дону – мусорным свалкам. "Люди вывозят бытовой мусор куда попало, образуются новые свалки, - рассказал он. – Другая проблема связана с речкой Гусихой, которая не откачивается, и у людей топит погреба”, заявлял он.

Одна из свалок в Калаче-на-Дону была устроена на месте, где в 1942 году размещался концлагерь военнопленных, что вызвало недовольство местных жителей, чьи интересы представлял Игорь Нагавкин. В результате активных действий свалка на месте бывшего концлагеря была ликвидирована.

В мае 2020 года он сообщил в полицию о нападении на него сотрудника компании по вывозу мусора на месте поджога свалки отходов в Волгоградской области. Инцидент произошел, когда Игорь Нагавкин, как эксперт и специальный корреспондент общественной организации «За права человека» изучал обстоятельства перевозки отходов с площадки в районе хутора Камыши Калачевского района на полигон в Светлоярский район. Оппонент активиста написал встречное заявление.

Требование к прокуратуре

Дело по обвинению в краже ювелирных изделий не было закончено и в феврале 2021 года адвокат Юрий Бенгардт сообщил, что Нагавкину предъявлено обвинение в краже, которое основано на поддельных документах . Нагавкин вышел на одиночный пикет с требованием от прокуратуры обратить внимание на его уголовное преследование по делу о краже. На пикете он был задержан полицией. После беседы со следователем Нагавкина отпустили и он продолжил пикет. Его жалобу в прокуратуре Волгоградской области приняли, пообещав изучить дело перед утверждением обвинительного заключения.

В марте 2021 года Волгоградский областной суд подтвердил ограничение срока ознакомления с материалами дела Нагавкина, но прокуратура вернула дело активиста на доследование из-за выявленных нарушений.

30 апреля Нагавкин потребовал от силовиков 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Он пожаловался, что правоохранители отказались отложить следственные действия, хотя он болел коронавирусом и не мог нарушить карантин. Но ему было отказано в удовлетворении иска.

Весной 2022 года Игорь Нагавкин вступился за права содержащихся в Волгоградском ЧСИЗО. Он заявлял, что к погибшему в СИЗО в Волгоградской области Равилю Расулову могли применять пытки, на теле Расулова были ярко выраженные следы побоев. Была проведена проверка, в результате которой к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 17 сотрудников.

Правозащита во время СВО

В апреле 2022 года Игорь Нагавкин направил Владимиру Путину обращение, в котором попросил провести проверку в отношении военкома Калачевского района Волгоградской области. Жительнице Калача-на-Дону пришлось самостоятельно транспортировать тело погибшего во время спецоперации на Украине сына так как, руководство военкомата отказало ей в помощи.

В декабре 2022 года Игорь Нагавкин подал жалобу в Следственный комитет о привлечении к уголовной ответственности Калачевского военного комиссара за подлог документов и неисполнение определения суда. Военком обвинил в самовольном оставлении части мобилизованного жителя Калача-на-Дону Антона Кибенко, хотя мужчина не покидал место службы. Нагавкин заявил, что военком пытается оказать на семью Кибеко давление, чтобы они отказались от претензий к нему.

Арест и приговор

Зимой 2023 года продолжилось дело о краже ювелирных украшений из ломбарда. Свидетели защиты заявили в суде о наличии у него алиби. Нагавкин снова заявлял о многочисленных нарушения и затягивании дела. Например, что в постановлениях о привлечении четверых фигурантов дела в качестве обвиняемых "не раскрыт предмет преступления", то есть непонятно, в чем конкретно их обвиняют, и что было украдено и фактах фальсификаций и процессуальных нарушений, например, пропаже вещественных доказательств в виде ювелирных украшений. 14 марта 2023 года обвинение запросило 8 лет колонии общего режима для Игоря Нагавкина.

18 апреля 2023 года Нагавкин выступал с последним словом и судья запретила ему и его адвокату выйти на перерыв, устно приказав судебным приставам взять их под стражу. Правозащитник заявил о незаконности задержания. В этот же день суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 28 июня прокуратура потребовала увеличить срок Нагавкину на два года.

В июле 2023 года Нагавкин отказался просить о смягчении приговора на апелляционном суде. Но Волгоградский облсуд частично удовлетворил апелляцию, сократив ему срок лишения свободы на два месяца, до пяти лет и 10 месяцев.

Осенью 2023 года Нагавкин направил в следственные органы жалобы, в которых заявил о том, что руководство СИЗО-5 оскорбило его чувство верующего, запретив пользоваться иконками во время молитв. Адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется новое следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО.

Новые обвинения и судебный процесс

22 ноября 2023 года в Ленинском районном суде Волгоградской области начался новый судебный процесс против Игоря Нагавкина. Трое сотрудников СИЗО-5 обвинили его в том, что 15 мая он угрожал им во время насильственного помещения в камеру к подозреваемым в преступлениях против половой неприкосновенности. Против Нагавкина было возбуждено уголовное дело о дезорганизации работы СИЗО (часть 2 статьи 321 Уголовного кодекса РФ), ему грозило наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Когда Нагавкин проходил с конвоем по коридору, отвечая на вопрос корреспондента "Кавказского узла", он заявил, что один из руководителей СИЗО угрожал ему расправой .

Однако на суде свидетели обвинения не смогли ответить на вопросы адвоката о том, в чем выразилась дезорганизация работы СИЗО. На одном из заседаний Нагавкин, рассказал о случаях пыток заключенных в изоляторе. Прокуратура согласилась принять его заявление на проверку. В январе 2024 года адвокату удалось договориться о мировом соглашении с администрацией СИЗО. И хотя теперь к Нагавкину не было финансовых претензий, суд по делу о дезорганизации деятельности исправительного учреждения продолжился.

На заседании суда в феврале 2024 года по делу о дезорганизации работы СИЗО Игорь Нагавкин сообщил, что его незаконно содержат в одиночной камере более 40 суток.

Еще одна голодовка в СИЗО

7 марта 2024 года он объявил бессрочную голодовку. В заявлении, которое сестра Нагавкина передала в прокуратуру Волгоградской области, Игорь Нагавкин написал, что поводом для “крайней меры послужило систематическое нарушение моих прав при содержании в СИЗО-5". Он указал, что прокуратура "не осуществляет должного реагирования на то, что люди в СИЗО-5 зимой спят без одеял, не хватает посуды для принятия пищи". .

21 марта жалобы Нагавкина поступили в прокуратуру Волгоградской области и руководитель ведомства на личном приеме заверил сестру правозащитника, что к Нагавкину будет направлен его представитель. Через три дня Нагавкин прекратил голодовку.

Освобождение из заключения

В начале апреля Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию.

8 апреля 2024 года в камеру к Нагавкину в СИЗО-5 города Ленинска приехал сотрудник прокуратуры Ленинского района. Нагавкин потребовал принять его жалобу на плохие условия содержания заключенных в камерах третьего корпуса СИЗО. По их словам, в камерах стены и потолки заражены грибком, нет вентиляции, водопроводные краны проржавели и отсутствует отопление. Спустя два дня его посетили члены Общественной наблюдательной комиссии.

Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить его от дальнейшего наказания в связи с истечением срока давности. Адвокат сообщил, что защита намерена требовать оправдания Нагавкина, а не смягчения наказания.

23 апреля Волгоградский облсуд огласил решил переквалифицировать действия обвиняемых с тяжких до средней тяжести и освободить Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске. Он намерен добиваться полной реабилитации.

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

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