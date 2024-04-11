Нагавкин добился визита прокурора в СИЗО

11 апреля 2024, 12:17

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Осужденный по делу о краже правозащитник Игорь Нагавкин добился визита в СИЗО-5 города Ленинска сотрудника прокуратуры и членов Общественной наблюдательной комиссии и потребовал от них принять жалобы заключенных на плохие условия содержания.

Как информировал "Кавказский узел", 2 апреля стало известно, что кассационный суд в Краснодарском крае отменил определение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор правозащитнику Игорю Нагавкину по делу о краже. Оно вновь направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Нагавкин надеется на отмену приговора, сообщила его сестра.

8 апреля в камеру к Игорю Нагавкину в СИЗО-5 города Ленинска приехал сотрудник прокуратуры Ленинского района. Спустя два дня его посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), передал телеграм-канал "SOTAvision" со ссылкой на сестру правозащитника Наталью Шишлину.

Нагавкин потребовал принять его жалобу на плохие условия содержания заключенных в камерах третьего корпуса СИЗО. По их словам, в камерах стены и потолки заражены грибком, нет вентиляции, водопроводные краны проржавели и отсутствует отопление.

Правозащитник добивался встречи с прокурором один месяц, более двух недель держал голодовку. После того, как его уведомили о предстоящем визите прокурора, он прекратил акцию протеста, сказано в сообщении.

Напомним, в 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека"* в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, но уголовное дело не было прекращено.

18 апреля 2023 года суд признал Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

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