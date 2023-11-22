Нагавкин заявил суду об угрозах и давлении в СИЗО

22 ноября 2023, 22:11

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Правозащитник Игорь Нагавкин в суде по делу о дезорганизации работы следственного изолятора заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства учреждения. Свидетели не подтвердили версию, что высказывания Нагавкина привели к нарушению работы СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 18 июля областной суд частично удовлетворил апелляцию Нагавкина, сократив ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. В октябре адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей в 2016 году. Повторно Нагавкин был взят под стражу на судебном заседании по устному распоряжению судьи в день приговора, 18 апреля 2023 года, когда подсудимый зачитывал последнее слово.

22 ноября в 12-10 мск в Ленинском районном суде Волгоградской области начался судебный процесс против ранее осужденного правозащитника Игоря Нагавкина. Трое сотрудников СИЗО-5 обвинили его в том что 15 мая он угрожал им во время насильственного помещения в камеру к подозреваемым в преступлениях против половой неприкосновенности. Против Нагавкина было возбуждено уголовное дело о дезорганизации работы СИЗО (часть 2 статьи 321 Уголовного кодекса РФ) Нагавкину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Когда Нагавкин проходил с конвоем по коридору, отвечая на вопрос корреспондента "Кавказского узла", он заявил, что один из руководителей СИЗО угрожал ему недавно расправой.

Нагавкин был доставлен в зал суда из карцера. Из СИЗО были приведены и трое свидетелей, которые находились 15 мая в камере №61, куда был помещен силой Нагавкин. Присутствовали адвокат подсудимого Илья Говорухин. Сторону обвинения представляли заместитель районного прокурора Колупаев и трое потерпевших сотрудников СИЗО-5. В зал суда были допущены сестра Игоря, его родственник и журналисты. Судья Наталья Сулохина позволила журналистам вести фото- и видеосъемку только подсудимого, его адвоката и родственников Игоря

Во время подачи ходатайств Игорь Нагавкин пожаловался судье, что он не имеет возможности полноценно знакомиться с материалами дела, так как в карцере, где он сейчас находится, для этого отведено неудобные и недостаточные промежутки времени – с 7-25 до 8-00 мск и с 19-30 до 20-30 мск. По его мнению, подобный режим, установленный распоряжением "О распорядке дня в СИЗО", противоречит федеральному закону N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

Нагавкин пояснил, что в карцер его поместили 17 ноября, по указанию одного из руководителей СИЗО, после чего заключенный объявил голодовку. Акцию он прекратил после того как узнал, что этот сотрудник УФСИН больше не работает в этом СИЗО,

Суд опросил трех свидетелей, заключенных, которые находились 15 мая в камере №61, куда насильно поместили Нагавкина. Двое из них заявили, что не слышали со стороны Нагавкина угроз в сторону сотрудников СИЗО. Один из них признался, что имеет психиатрический диагноз, второй заявил, что в момент инцидента спал. Третий же свидетель сообщил, что слышал нецензурное слово, которое выкрикнул Нагавкин, когда дверь камеры за ним закрыли. При этом он заметил, что Нагавкин не выражал угроз в сторону сотрудников СИЗО, а "сам с собой разговаривал". "Говорил, что пожалуется в прокуратуру на незаконные действия сотрудников", - сказал он..

Адвокат Говорухин спросил свидетелей, привел ли инцидент с Нагавкиным к дезорганизации работы СИЗО. Все опрошенные свидетели пожали плечами – не поняли вопроса. Нагавкин спросил всех свидетелей, обвиняются ли они по статье о покушении на половую неприкосновенность. Двое ответили утвердительно. Один из них 15 мая был осужден и готовился к этапированию в колонию. Третий же свидетель заявил, что вины в этом преступлении он не признал. Сторона защиты попросила суд не оглашать показания этих свидетелей, которые они дали следователю. Потерпевшие же и зампрокурора, напротив, настаивали на оглашении показаний протокола допроса. То, что свидетели отказались от ранее данных ими показаний, один из потерпевших объяснил тем, что их, видимо, запугали заключенные. Судья перенес решение по этому вопросу на следующее заседание.

Четвертый свидетель – представитель руководства СИЗО. Он пояснил, что преступное деяние Игоря Нагавкина было зафиксировано 15 мая на камеры видеорегистраторов, которые были подвешены к форме сотрудников. Эта запись была передана в районное отделение следственного комитета, следователь которого отправил ее лицензированному эксперту.

Игорь Нагавкин в суде заявил о постоянных угрозах и физическом давлении, а также о неприязненном отношении к нему этого сотрудника УФСИН. Судья заявила, что к делу вопросы не относятся. На это Игорь вновь вернулся к теме угроз. Он сообщил, что один из руководителей СИЗО угрожал ему из-за постоянных жалоб, которые писал Нагавкин руководству областного УФСИН, с этим в частности связано помещение в карцер на 10 суток, срок пребывания Нагавкина в карцере истекает 26 ноября.

Он также сообщил о нарушениях в СИЗО - в частности о том, что заключенные помещаются в карцер без учета состояния, а на утренней проверке не присутствуют врачи. "Все заключенные жалуются на плохую работу медчасти в СИЗО-5», - заявил подсудимый.

Судья объявила перерыв. Следующее заседание состоится 4 декабря в 14-00 мск.

Защита будет добиваться вызова эксперта в суд сообщил адвокат Илья Говорухин. "Договорились с Игорем, что будем ходатайствовать на следующем заседании о вызове в суд эксперта, которая проводила лингвистическое исследование записи с видеорегистраторов сотрудников СИЗО, (которые утверждают, что со стороны Нагавкина к ним поступали угрозы)", - рассказал защитник.

Он добавил, что реакция на жалобы Нагавкина об ущемлении сотрудниками СИЗО-5 его религиозных чувств не последовала.

Игорь не жалуется на состояние здоровья (бережет родных), "хотя, конечно, условия пребывания в карцере здоровыми не назовешь", сообщила его сестра Наталья Шишлина. Родные очень переживают за него. "Все эти судебные процессы сказываются не только на здоровье Игоря, но и на здоровье его родных. Нервничаем, переживаем. Он такой человек – с обостренным чувством справедливости. По-другому не может", - сказала Наталья.

Глава Фонда "В защиту прав заключенных" Валентин Богдан в телефонном разговоре с корреспондентом "Кавказского узла" назвал новый судебный процесс, инициированный сотрудниками СИЗО, провокацией.

"То, что это провокация, я просто не сомневаюсь. Они намеренно сделали все возможное для того, чтобы он в повышенных тонах, на эмоциях реагировал на это. Сложно давать совет со стороны. Просто знаю импульсивный характер Игоря. Сдержаться ему в той ситуации было сложно", - сказал Валентин Богдан.

Богдан усомнился в доводах следствия, утверждающих, что действия Нагавкина привели к дезорганизации работы СИЗО-5.

"Были ли нарушение порядка, бунт с серьезными последствиями. Тут вопрос. Каковы последствия (инцидента с Нагавкиным в камере №61)? Нужно выяснять этот вопрос в ходе процесса. То, что права Нагавкина постоянно в СИЗО нарушаются – тут нет никаких сомнений", - отметил правозащитник.

Валентин Богдан сообщил, что Фонд «В защиту прав заключенных» финансирует работу адвоката Ильи Говорухина. Возможно, привлекут еще одного защитника. "4 декабря (в день второго заседания по делу Нагавкина) я буду участвовать в передаче на радио в Москве. Будет прямая трансляция. Буду поднимать тему по процессу Игоря Нагавкина", - сказал Валентин Богдан.

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