Нагавкин пожаловался на оскорбление своих религиозных чувств

14 октября 2023, 04:11

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Волгоградский правозащитник Игорь Нагавкин направил в следственные органы жалобы, в которых заявил о том, что руководство СИЗО-5 оскорбило его чувство верующего, запретив пользоваться иконками во время молитв. Адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 18 июля областной суд частично удовлетворил апелляцию Нагавкина, сократив ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей.

13 октября корреспондент «Кавказского узла» получил копии рукописных жалоб, которые осужденный правозащитник Игорь Нагавкин отправил руководству Федеральной службы исполнения наказаний, главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и следователю Среднеахтубинского межрайонного следственного отдела СУ СК России с просьбой провести проверку противоправных действий руководства СИЗО-5 УФСИН России по Волгоградской области. По словам Нагавкина, 1 августа сотрудники СИЗО запретили ему и его сокамернику творить молитвы в день Преподобного Серафима Саровского (копии жалоб имеются в распоряжении КУ).

Нагавкин сообщил, что сотрудники пенитенциарного учреждения опрокинули иконки и запретили ими пользоваться. Игорь потребовал привлечь их к уголовной ответственности за оскорбление чувств православных верующих.

Сестра Нагавкина Наталья Шишлина в телефонном разговоре сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что после окончания судебного процесса ей удалось получить разрешение на свидание с братом лишь однажды – 1 августа. Тогда Игорь попросил Наталью передать ему тонометр, «так как у него скакало давление и болела спина».

«Больше разрешение на свидание мы не получали. Сейчас против Игоря ведется следствие по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Следователь, который ведет его дело, кивает на начальника СИЗО. Тот на следователя. Не понятно, кто дает разрешение на свидание», - рассказала Наталья.

Женщина также сообщила, что родственники не могут направить Игорю «передачку» из-за его двойственного положения. С одной стороны, он осужденный и, если бы находился в колонии, имел бы право на получение 20 кг посылки в два месяца. Но он имеет и статус подследственного. В этом случае ему положены 30 кг в месяц. «Поэтому Игорь попросил пока ничего не передавать, чтобы не использовать худший вариант передачи посылки. Причина же такого положения непонятна. Также были проблемы с положенными ему телефонными звонками. Из-за этого мы долго не могли найти адвоката по вновь заведенному делу. Но сейчас эта проблема разрешилась», - рассказала Наталья Шишлина.

Адвокат Нагавкина Илья Говорухин в телефонном разговоре сказал корреспонденту "Кавказского узла", что общался в СИЗО с подзащитным. «Мы разрабатывали стратегию борьбы по заведенному против него уголовному делу по статье 321. Это, когда сотрудники СИЗО пытались поместить его в камеру с педофилами, а он сопротивлялся. Пока ничего не могу сказать по поводу нашей тактики. В суд следователь пока не передал дело», - кратко ответил адвокат.

Исполнительный директор фонда «В защиту прав заключенных» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Валентин Богдан сказал корреспонденту "Кавказского узла", что пока не знает точной информации об инциденте в СИЗО-5 и новом статусе Игоря Нагавкина.

«Собираюсь созвониться с адвокатом Ильей Говорухиным. Как только все обстоятельства мне будут известны – выскажу свою позицию. Наш фонд заключит с ним (с Говорухиным) соглашение (по защите Нагавкина)», - рассказал о своих планах Богдан.

Валентин Богдан считает, что заведенное против Игоря уголовное дело по обвинению его в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (статья 321 УК РФ) «имеет признаки провокации». Вменяемое Нагавкину преступление может повлечь наказание до 5 лет лишения свободы. «Они (сотрудники СИЗО) умеют устраивать провокации. А тут у них и камеры видеонаблюдения работали – когда им это надо было», - заметил Валентин Богдан.

Комментариями пресс-службы УФСИН по Волгоградской области по инциденту с Игорем Нагавкиным в СИЗО-5 "Кавказский узел" пока не располагает.