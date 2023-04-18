Игорь Нагавкин задержан в зале суда

18 апреля 2023, 14:30

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Судья запретила правозащитнику Игорю Нагавкину, который выступает в Быковском суде Волгоградской области с последним словом по делу о краже, и его адвокату выйти на перерыв, устно приказав судебным приставам взять их под стражу. Правозащитник заявил о незаконности задержания.

Как писал "Кавказский узел", свидетели защиты по делу волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина, обвиняемого по делу о краже драгоценностей из ломбарда, заявили в суде 14 февраля о наличии у него алиби. Сам Нагавкин связывает уголовное преследование со своей правозащитной деятельностью. Обвинение на заседании 14 марта запросило 8 лет колонии общего режима для Игоря Нагавкина.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей.

В 13.20 мск 18 апреля во время перерыва в заседании Быковского районного суда Волгоградской области по уголовному делу, возбужденному против правозащитника Игоря Нагавкина и трех других жителей - Сергея Вобленко, Александра Медведева и Романа Пономарева, судья приказала приставам задержать Игоря Нагавкина и его адвоката Илью Говорухина, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Нагавкин.

По его словам, судебное заседание, назначенное на 9.00, началось с небольшим опозданием. В начале судья предоставила последнее слово подсудимому Медведеву. Затем право на последнее слово перешло к Нагавкину. Его распечатанная речь занимает 51 страницу, поэтому Нагавкин читал ее в течение четырех часов и продолжит читать после перерыва.

"Двое подсудимых, которые находятся под стражей, начали просить у судьи перерыв – сходить в туалет и пообедать. Она запретила", - рассказал Нагавкин. Запрет вызвал возмущение подсудимых, однако судья в ответ стала кричать на них, отметил правозащитник. По его словам, на поведение судьи должен обратить внимание областной суд.

Однако затем судья все же объявила перерыв на полчаса и отпустила подсудимых. При этом попросила судебных приставов взять под стражу Нагавкина и его адвоката Илью Говорухина, рассказал правозащитник. Он отметил, что защита зафиксировала это на видео (имеется в распоряжении "Кавказского узла"). "Я вызвал наряд полиции, так как меня удерживают в неволе, меня в плен взяли. Адвокат пишет жалобу в следственный комитет на судью и на судебных приставов за превышение должностных полномочий. Приложим (к заявлению) видеозапись. Судья письменных указаний не давала, только устно", - заявил Игорь Нагавкин.

Нагавкин также рассказал, что во время судебного заседания сегодня без объяснений причин покинул зал один из назначенных судом адвокатов. "Он молча встал и ушел. Ему даже замечания никто не сделал. По нему назначена комиссия на лишение его статуса адвоката за многочисленные нарушения во время процесса", - пояснил Игорь.

В 14.00 мск перерыв закончился и Нагавкин продолжил зачитывать последнее слово.

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