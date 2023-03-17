Игорь Нагавкин заявил о нарушении права на защиту

17 марта 2023, 01:44

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Служба собственной безопасности волгоградской полиции усмотрела признаки фальсификации в материалах дела правозащитника из Калача-на-Дону Игоря Нагавкина и передала их в Следственный комитет. Нагавкин, для которого обвинение потребовало 8 лет заключения, заявил о навязывании ему государственного защитника, действующего против интересов подзащитных.

Как писал "Кавказский узел", свидетели защиты по делу волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина, обвиняемого по делу о краже драгоценностей из ломбарда, заявили в суде 14 февраля о наличии у него алиби. Сам Нагавкин связывает уголовное преследование со своей правозащитной деятельностью.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей.

Обвинение запросило 8 лет колонии общего режима для Игоря Нагавкина, оглашение приговора назначено на 21 марта, рассказал сам правозащитник корреспонденту «Кавказского узла». По словам Нагавкина, суд грубо нарушил его право на защиту: из-за болезни его адвоката Ильи Говорухина судья назначила Нагавкину адвоката Князева, который ранее защищал подсудимых Пономарева и Медведева. В прениях, которые состоялись 14 марта, Нагавкина, несмотря на его протесты, представлял Князев.

«Судебное разбирательство идет с обвинительным уклоном, судья создает благоприятные условия для исполнения процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных прав только стороне обвинения. На протяжении полутора лет судья нарушала право на защиту троих подсудимых (Пономарева, Вобленко, Медведева). По одному подсудимому дело приостановлено, выделено в отдельное производство. Но почти год у троих подсудимых был один защитник. 10 августа 2021 года по решению суда была назначена адвокат Наталья Иночкина. Она защищала сразу троих подсудимых, притом, что у них у всех разная позиция по уголовному делу», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Игорь Нагавкин.

Он отметил, что часть 6 статьи 49 УПК РФ запрещает назначать одного адвоката защитником двух и более подсудимых, если у них имеется конфликт интересов.

«Когда объяснили ситуацию адвокату Иночкиной, та решила встать на сторону суда. Трое подсудимых пытались заявить отказ от услуг адвоката Иночкиной, но судья не дала этого сделать. 14 марта судья озвучила состав процесса и стала зачитывать мое ходатайство, в котором я заявлял, что недопустимо продолжение судебного разбирательства, так как было нарушено право на защиту Пономарева и Медведева», - возмутился Нагавкин.

Он полагает, что судья «специально навязала» ему адвоката Князева. «Пока судья зачитывала мое ходатайство, адвокат Князев уснул в зале. Его пришлось будить, так как спрашивали его мнение по заявленному ходатайству. Он проснулся, не понимая, что происходит. Судья ему повторила вопрос: поддерживает ли он позицию подзащитного Нагавкина, чтобы вернуть рассмотрение дела на стадию предварительного слушания с того момента, как было нарушено право на защиту. Князев вразрез со мной говорит: «На усмотрение суда», то есть пошел против моих интересов», - описал ход заседания Игорь Нагавкин.

16 марта Нагавкин передал в коллегию адвокатов жалобу на Князева, приложив к ней аудиозапись судебного заседания, «где слышно как будят адвоката Князева, и все участники процесса смеются». «За подобные действия адвокаты лишаются своего статуса», - отметил он. Адвокат Иночкина, по его словам, также «умышленно шла вразрез с интересами своих подзащитных».

В качестве примера фальсификаций в деле Нагавкин привел протоколы об ознакомлении с делом подсудимого Медведева и его адвоката. Сам подсудимый сообщил в суде, что в один из дней, когда велось следствие, следователь покинул изолятор в 16.25, однако составленные им протоколы датированы этим днем и более поздним временем - 17.30 и 17.45. В суде Медведев заявил, что не ставил свою подпись под этим протоколом, предположив, что его подпись была подделана.

«Мы видим (по данным фиксации в ИВС), что следователь и адвокат в 15.55 заходят в ИВС, а в 16.25 оттуда выходят. По времени никак не бьются их реальное пребывание в ИВС и моменты составления протокола №217. Это ярко выраженная фальсификация уголовного дела», - заявил Нагавкин. Прокурор, по его словам, ходатайствовал о вызове следователя в суд, чтобы он прояснил ситуацию с протоколом, однако судья это сделать отказалась. Неоднократные ходатайства подсудимых о вызове следователя она также отклонила.

Доводы о возможной фальсификации возбужденного против него и трех подсудимых уголовного дела Нагавкин изложил в жалобе, которою в начале 2023 года отправил в оперативно-розыскную часть собственной безопасности регионального управления МВД. 16 марта Игорь Нагавкин получил ответ за подписью начальника части: он сообщил, что материалы проверки «в части возможной фальсификации сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области материалов уголовного дела» на стадии ознакомления фигурантов с материалами и вещественными доказательствами «зарегистрированы в КУСП ГУ МВД России по Волгоградской области за №2182 от 14.03.2023», и направлены в региональное управление СКР для процессуальной проверки в порядке статей 144-145 УПК, следует из документа, копия которого есть в распоряжении «Кавказского узла».

«То есть служба собственной безопасности волгоградской полиции обнаружила в этих материалах явные признаки фальсификации и направила свои доводы в областное следственное управление, которое должно расследовать такие преступления. Ответ из Следственного комитета я ожидаю получить в течение ближайших трех дней», - пояснил Игорь Нагавкин.

Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности по уголовному делу о тяжком преступлении, согласно части 3 статьи 303 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, отметил юрист Сергей Иващенко, не вовлеченный в дело Нагавкина.

«Если в суде будет доказано, что Игорь Нагавкин и другие фигуранты этого дела были заведомо непричастны к совершению вменяемых им преступлений, в отношении фальсификатора будет действовать уже часть 4 статьи 303 УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы», - пояснил юрист.

В случае, если будет вынесен обвинительный приговор фигурантам этого дела, а потом будет доказано, что приговор был основан на подложных доказательствах, осужденные могут требовать статуса потерпевших, поскольку они «понесли несомненный вред», пояснил Иващенко.

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