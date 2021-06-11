ЕСПЧ присудил Нагавкину компенсацию за нарушение права на свободу

11 июня 2021, 18:25

Европейский суд по правам человека признал незаконным арест и длительное содержание под стражей в Волгограде активиста Игоря Нагавкина. Российские власти обязаны выплатить Нагавкину 2700 евро.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2016 года эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по подозрению в попытке украсть драгоценности из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью. Однако уголовное дело не прекращено. В марте прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений.

Европейский суд по правам человека 10 июня вынес решение в пользу Игоря Нагавкина, признав нарушение права на свободу и неприкосновенность. Теперь российские власти должны выплатить активисту 2700 евро в качестве компенсации. Судебное решение было опубликовано на сайте ЕСПЧ в тот же день, 10 июня.

Компенсацию присудили за незаконный арест и длительное содержание под стражей, уточнил сам Игорь Нагавкин корреспонденту "Кавказского узла". "Европейский суд признал нарушение ст 5.4 и 5.3 Конвенции основных свобод и прав человека. Данное решение является основанием для отмены всех судебных решений по продлению мне срока содержания под стражей. Россия не смогла обосновать мой арест и содержание под стражей, за что мне присудили компенсацию. Жалоба была коммуницирована в январе 2017 года, России предоставлялось время до 26 июля 2017 года обосновать мой арест и содержание под стражей. Только 10 июня жалоба была рассмотрена судом, суд признал нарушение Конвенции", - указал Нагавкин. По словам Нагавкина, его содержали в СИЗО два года, месяц и 20 дней.

Решение вступило в силу сразу же, указал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Нагавкина Валерий Шухардин. "Было чрезмерно длительное, необоснованное содержание под стражей, не были рассмотрены альтернативные меры пресечения в отношении Нагавкина в ходе предварительного расследования. Это системное нарушение, поэтому было вынесено решение в упрощенной форме. Данное решение вступает в силу сразу же с момента его вынесения, обжалованию оно не подлежит, и поэтому деньги он сможет получить сразу – нужно буквально написать заявку в аппарат представителя РФ в ЕСПЧ, отправить реквизиты. В течение нескольких месяцев деньги, по идее, должны перечислить", - считает адвокат.

Напомним, что 25 мая Нагавкин направил начальнику следственного управления МВД досудебную претензию с предложением выплатить более 277 тысяч рублей за моральный вред, причиненный волокитой с рассмотрением жалобы. Нагавкин жаловался, что правоохранители отказались отложить следственные действия, хотя он болел коронавирусом и не мог нарушить карантин, а начальник управления счел оправданными действия подчиненных. 1 июня Калачевский райсуд Волгоградской области отказал Нагавкину в удовлетворении иска.

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