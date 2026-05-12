Отсутствие доступных спортивных объектов возмутило жителей поселка в Волгограде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградцы, проживающие в поселке Второй километр, обратились к федеральным властям с просьбой отменить распоряжение районной администрации о сносе установленных жителями спортивных объектов. Они высказали возмущение в связи с тем, что в поселке нет доступных спортивных объектов.

Как писал "Кавказский узел", жители волгоградского поселка Второй километр пожаловались 9 мая на попытки властей лишить их единственного социального объекта - стадиона, оборудованного местными активистами. Жалоба привлекла внимание главы СКР, начато расследование дела о халатности.

Поселок Второй километр расположен в Дзержинском районе Волгограда на границе с Центральным районом недалеко от оврага, отделяющего жилые застройки от Мамаева кургана. В поселке проживает 3,5 тысячи волгоградцев. Поселок представляет собой частный сектор. Единственный спортивный объект, к которому имеют доступ жители — стадион бывшей школы №41 (ныне детский сад №23).

Семья железнодорожника Василия Старовойтова проживает на улице Новосокольнической. Василий рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что его племянник готовится к поступлению в военное училище. Ему необходимо сдать спортивные нормативы. Парень второй год тренируется, посещает спортивную секцию и бегает стайерские дистанции. «Школу закончил (на «Семи ветрах»), его на школьный стадион теперь не пускают. В других школах те же ограничения. Бегает в сухую погоду по пустырям и лесополосам за Мамаевым курганом. А в дождливую погоду тренируется на старом стадионе бывшей школы №41. Туда есть доступ. И в теннис мы там с ним иногда играем. Если стадион ликвидируют, нам в нашем микрорайоне и пойти-то некуда. Нет тут доступных спортивных зон», - рассказал Василий Старовойтов.

Житель микрорайона «2-й километр» Равиль Шабанов отказался назвать корреспонденту "Кавказского узла" имена членов инициативной группы. Он лишь заметил, что сам участвовал иногда в коллективных работах по благоустройству территорий поселка как рядовой участник. «Да, это в общем-то была частная инициатива некоторых энтузиастов. Кто финансировал общественные работы, вряд ли вам эту информацию скажут. Видимо, были спонсоры. Согласовывать же, например, работы, проведенные общественными деятелями на стадионе (бывшей) школы №41, с администрацией города не имеет смысла, так как то, что там установила инициативная группа жителей, согласования не требует», - сказал Равиль.

Шабанов сообщил, что основные сооружения стадиона - ворота, стойки для волейбольной сетки и 200-х метровое ограждение - были установлены «еще в советские времена». Эти объекты находятся на балансе мэрии. Местные жители занесли на стадион теннисной стол и подиум для награждения (деревянный пьедестал почета). Они являются переносными объектами. Их установка, по мнению Равиля, также не требует согласования в мэрии. Беседка же с качелями не имеет фундамента, а потому «не является стационарным объектом и не требует разрешения администрации». «Этот стадион для жителей нашего поселка - единственное место, где можно отдохнуть и заняться спортом. Альтернативы рядом нет. Только если в центр города ехать (10 километров). Мы прекрасно понимает упорство мэрии. Они хотят вклинить в наш поселок три многоэтажных дома. Один участок (у оврага) они уже перевели из зоны жилой застройки Ж1 (дома частного сектора, - прим. "Кавказского узла") в зону Ж2 (зона многоэтажных многоквартирных домов, - прим. "Кавказского узла"). Теперь хотят еще два участка перевести: вот этот стадион и территорию детского сада №23 (здание бывшей школы №41, - прим. "Кавказского узла"). Понятно, детсад они снесут», - возмутился Равиль Шабанов.

Он отметил, что инициативная группа жителей поселка за последние три года неоднократно обращалась с жалобами в мэрию и надзорные органы. Дважды, по его словам, записывали коллективные видеообращения. «Ну, как мы видим, администрация города услышать нас не хочет. Свою линию гнут. Зато Следственный комитет нас услышал», - сказал Шабанов.

Историк Андрей Кудинов проживает в Дзержинском районе Волгограда. Он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что здание бывшей школы №41 - одно из немногих кирпичных объектов Дзержинского района, переживших Сталинградскую битву. «Построили школу в 1937 году. На ее территории находилась могила неизвестного солдата. Сейчас на стене школы (ныне детского сада №23) установлена (в декабре 2021 года, - прим. "Кавказского узла") памятная табличка в честь героя России Евгения Бармянцева. Он учился в этой школе. Уверен, что зданию нужно предоставить статус объекта культурного значения. Мэрия же, похоже, планирует его снос», - заявил историк.

Кудинов также заметил, что строительство трех многоквартирных домов в поселке может «перегрузить коммунальную инфраструктуру», «которая частично действует здесь с 1949 года и сильно изношена».

Правозащитник и юрист Иван Иванов на своей странице в соцсетях назвал действия мэрии «беспределом» и «захватом» земли, противоречащим интересам местных жителей. Он сообщил своим подписчикам о том, что в 2016 году власти на спорном земельном участке разрешили строительство 25-этажного дома на 220 квартир - ЖК "Сталинградский". «К 2021 аппетиты застройщика ООО <....> и их друзей из администрации выросли, им выдано новое разрешение на строительство уже трех 25-этажных домов на 660 квартир на том же клочке земли! Новое разрешение выдал... замглавы Волгограда Сидоренко В.П. Поскольку земли в ЖК для размещения достаточного количества парковок (по федеральным нормативам 792 места на 660 квартир) не осталось, то в самом ЖК решили соорудить лишь 233 парковки, а остальные при поддержке главы Волгограда Марченко В.В. начинают сооружать на улицах частного сектора, в том числе на расстоянии более 500 метров от самого ЖК», - сообщил Иван Иванов.

Правозащитник отметил, что на публичных слушаниях жители прилегающих к проблемному участку земли улиц выразили свое категоричное несогласие «с таким беспределом». Но глава Волгограда Владимир Марченко, по словам Иванова, встал в этом споре на сторону застройщика, «нарушив тем самым права граждан», так как в ходе строительства будут уничтожены «зоны озеленения, благоустроенные волгоградцами».

Юрист, эксперт в области международного права Роман Мельниченко, отвечая на вопросы корреспондента «Кавказского узла», пояснил, что в действиях членов инициативной группы граждан, самовольно построивших спортивные объекты на стадионе бывшей школы №41, «нет составов ни уголовных, ни административных правонарушений».

«Ближайший состав находится в статье 9.5 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию». Однако в случае со спортивной площадкой объекта капитального строительства не наблюдается, а значит, нет и состава административного правонарушения», - сказал Мельниченко.

Юрист, сославшись на статью 222 Гражданского кодекса РФ, отметил, что самовольные сооружения подлежат сносу осуществившим ее постройку лицом либо за его счет. «То есть, администрация может возложить на жителей обязанность или убрать самовольные сооружения, или взыскать с них стоимость работ по их сносу», - пояснил он.